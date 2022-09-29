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Экс-корреспондент DW в Москве Юлия Вишневецкая (фото из архива)
Экс-корреспондент DW в Москве Юлия Вишневецкая (фото из архива)Фото: DW/Y. Wyschnewezkaya
Свобода прессыРоссия

Ночной суд и 5 суток: что известно об аресте Вишневецкой

Александра Иванова
1 ч. назад

Юлию Вишневецкую задержали в Махачкале после акции против мобилизации и дали 5 суток ареста. DW поговорила с ее мужем, адвокатом и главредом журнала "Репортер", по заданию которого журналистка была в Дагестане.

https://www.dw.com/ru/cto-izvestno-ob-osuzdennoj-v-dagestane-na-5-sutok-aresta-ekszurnalistke-dw/a-63283439

Экс-корреспондентка DW в Москве, ныне сотрудница "Радио Свобода" и автор журнала "Репортер" Юлия Вишневецкая, задержанная 26 сентября в Махачкале после акции протеста против "частичной мобилизации", находится в ОВД села Карабудахкент. Там она отбывает пять суток административного ареста за "участие в несогласованном митинге", сообщил DW муж Юлии, независимый журналист Шура Буртин.

После вынесения судом в Махачкале 27 сентября решения об административном аресте Вишневецкой родные и коллеги более чем на сутки потеряли с ней связь и смогли восстановить ее лишь утром 29 сентября. Где находилась журналистка последние два дня и что с ней произошло? DW поговорила с мужем Юлии, ее адвокатом а также главредом "Репортера".

Митинги против мобилизации в Дагестане

В Дагестан Юлия Вишневецкая отправилась еще до начала протестов в Махачкале - по заданиям "Радио Свобода" и журнала "Репортер", чтобы сделать репортаж о сельской школе и канатной дороге в горном селе Согратль. Как рассказал DW муж Юлии, 26 сентября, перед задержанием, она возвращалась в Махачкалу из одного из сел республики, обратила внимание на протесты в центре города и подошла туда с намерением снять актуальный репортаж. Но митинг подходил к концу, поэтому она отправилась в кафе, где и была задержана.

Жители Дагестана у пункта призыва в Махачкале, 22 сентября 2022 года
Жители Дагестана у пункта призыва в Махачкале, 22 сентября 2022 годаФото: Stringer/TASS/dpa/picture alliance

Ночь журналистка провела в Советском РОВД Махачкалы вместе с остальными задержанными на том митинге. "Двух других журналистов, оказавшихся в том же РОВД, утром отпустили, а ее - нет, - пояснил Шура Буртин. - В итоге Юлю отвезли в суд 27 сентября лишь к десяти часам вечера". Около полуночи судья огласила свое решение: пять суток административного ареста "за участие в несанкционированном митинге".

Утром 28 сентября родным журналистки сообщили, что ее отвезли в ОВД села Карабудахкент, расположенного в часе езды от Махачкалы. Однако, когда они спустя несколько часов позвонили туда, дежурный ответил, что Вишневецкой там нет.

Опасения коллег и родных Вишневецкой

В Советском РОВД родственникам также не смогли объяснить, где находится журналистка. Через какое-то время Виталию Лейбину, главному редактору журнала "Репортер", по заданию которого Юлия находилась в Дагестане, поступила информация от местной общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) о том, что журналистку везут в главный изолятор временного содержания (ИВС) Махачкалы и подозревают в подстрекательстве к общественным беспорядкам.

"Учитывая, что Юлия находилась в Дагестане также по редакционному заданию "Радио Свобода" (власти РФ признали его "иноагентом". - Ред.), в голове начинал складываться какой-то нехороший пазл", - признался Лейбин в беседе с DW. Подключившаяся к тому времени к делу адвокат из "Мемориала" Марина Дубровина в поисках своей подзащитной проверила махачкалинские изоляторы временного содержания (ИВС), но журналистки не нашла.

Где находилась журналистка после потери связи с ней

Вечером 28 сентября родные Юлии Вишневецкой еще раз позвонили в ОВД Карабудахкента - и выяснили, что она все же провела там ночь и находится в ОВД до сих пор. "Судя по всему, утром в тот день нам просто соврали, что ее там нет",  - полагает Буртин.

Утром 29 сентября Виталию Лейбину удалось коротко поговорить с Юлией по телефону, а адвокату Марине Дубровиной - навестить журналистку. Лейбин считает, что это стало результатом его обращения к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, уполномоченному по правам человека в Республике Дагестан, а также в Совет по правам человека при президенте РФ. "Мы били во все колокола", - говорит он.

По словам Лейбина, Юлия отбывает арест в одиночной камере, поскольку она - единственная арестованная женщина в том ОВД. На условия содержания журналистка не жалуется, но "скучает без общения". В свою очередь, Марина Дубровина сразу после того, как ей удалось повидаться со своей подзащитной, пояснила DW, что ужесточения наказания для журналистки не ожидается. После истечения пяти суток ареста Вишневецкая должна выйти на свободу 1 октября в 18:20 по местному времени.

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