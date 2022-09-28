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Журналистка Юлия Вишневецкая
Журналистка Юлия ВишневецкаяФото: DW/Y. Wyschnewezkaya
КонфликтыРоссия

Суд в Махачкале арестовал экс-корреспондентку DW на 5 суток

Даниил Сотников
1 ч. назад

Вишневецкую задержали за освещение акций протеста в Дагестане. Вместе с ней в отделы полиции попали более 200 человек.

https://www.dw.com/ru/sud-v-mahackale-arestoval-ekskorrespondentku-dw-uliu-visneveckuu-na-5-sutok/a-63260501

Суд в Махачкале арестовал на пять суток документалистку и журналистку Юлию Вишневецкую, задержанную в городе на митинге против мобилизации. Об этом из зала суда сообщает издание RusNews в среду, 28 сентября.

По какой статье Вишневецкую признали виновной, издание не уточняет. Как пишет RusNews, рассмотрения дел в суде продолжались до позднего вечера 27 сентября "в ускоренном режиме". Практически всем задержанным суд назначил штрафы в размере от 10 до 20 тысяч рублей или арест на 3 или 5 суток. Юлия Вишневецкая ранее была корреспонденткой DW в Москве. В настоящее время она сотрудничает с "Радио Свобода".

О задержании Вишневецкой на акции против мобилизации в Махачкале стало известно накануне. К этому времени она уже находилась в отделении полиции вторые сутки. Вместе с ней 26 сентября были задержаны более 100 человек. 

Уголовные дела против задержанных в Махачкале противников мобилизации

В Махачкале 25 и 26 сентября прошли массовые акции протеста против мобилизации на войну с Украиной. По информации "Кавказ.Реалии", 25 сентября было задержано около 120 человек. В отношении восьми из них возбуждены уголовные дела. На следующий день в полицейские отделы доставили около 110 человек. В отношении более десяти из них могут быть возбуждены уголовные дела, сообщил накануне член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.

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