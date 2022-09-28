Суд в Махачкале арестовал экс-корреспондентку DW на 5 суток

Суд в Махачкале арестовал на пять суток документалистку и журналистку Юлию Вишневецкую, задержанную в городе на митинге против мобилизации. Об этом из зала суда сообщает издание RusNews в среду, 28 сентября.
По какой статье Вишневецкую признали виновной, издание не уточняет. Как пишет RusNews, рассмотрения дел в суде продолжались до позднего вечера 27 сентября "в ускоренном режиме". Практически всем задержанным суд назначил штрафы в размере от 10 до 20 тысяч рублей или арест на 3 или 5 суток. Юлия Вишневецкая ранее была корреспонденткой DW в Москве. В настоящее время она сотрудничает с "Радио Свобода".
О задержании Вишневецкой на акции против мобилизации в Махачкале стало известно накануне. К этому времени она уже находилась в отделении полиции вторые сутки. Вместе с ней 26 сентября были задержаны более 100 человек.
Уголовные дела против задержанных в Махачкале противников мобилизации
В Махачкале 25 и 26 сентября прошли массовые акции протеста против мобилизации на войну с Украиной. По информации "Кавказ.Реалии", 25 сентября было задержано около 120 человек. В отношении восьми из них возбуждены уголовные дела. На следующий день в полицейские отделы доставили около 110 человек. В отношении более десяти из них могут быть возбуждены уголовные дела, сообщил накануне член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.