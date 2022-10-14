Путин не видит необходимости в переговорах с Байденом

В настоящее время "нет платформы для переговоров" между Россией и США, заявил президент РФ. По его словам, участие каких-либо войск в войне на стороне Украины может привести к катастрофе.

Президент России Владимир Путин не видит необходимости в прямых переговорах с президентом США Джозефом Байденом. Об этом он заявил в пятницу, 14 октября, в Астане на пресс-конференции по итогам поездки в Казахстан. "Пока платформы для каких-то переговоров нет", - сказал Путин.

Он также сообщил, что решение о его поездке на саммит G20 в Индонезии пока окончательно не принято. По словам Путина, с некоторыми лидерами "двадцадки" он находится в постоянном контакте, а "с президентом Соединенных Штатов такие вопросы не обсуждались". Саммит G20 пройдет в середине ноября на индонезийском острове Бали.



Коснувшись войны в Украине, Путин заявил, что введение каких-либо войск, в том числе НАТО, на Украину и прямое столкновение с армией РФ "является опасным шагом и может привести к глобальной катастрофе". "Надеюсь, что ума-разума у тех, кто говорит об этом, хватит для того, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать", - сказал он, отвечая на вопрос о войсках НАТО в Украине в случае ее поражения в войне. "Это вопрос юридической техники. Что такое поражение Украины? Каждый может понимать это по-разному. То, что Крым стал субъектом РФ в 2014 году, это поражение? Надо понять, что это такое", - заметил Путин.

Путин обещать завершить мобилизацию через две недели

Говоря омобилизации в России, Путин пообещал завершить ее к ноябрю. "Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - сказал он. По словам президента РФ, в настоящее время в войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизованы из 300 тысяч. Он также утверждал, что дополнительной мобилизации пока не будет: "Ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало и в ближайшем будущем я не вижу никакой необходимости". По словам Путина, "бессмыслица" во время мобилизации связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. Он добавил, что информационная база уже обновляется.

Объявив 21 сентября о "частичной мобилизации", Путин говорил о призыве "отдельных категорий граждан" с "востребованными воинскими специальностями". В указе Путина размеры мобилизации не были обозначены, позже Минобороны заявило о намерении призвать 300 тысяч человек.

Фактически мобилизация оказалась массовой и проходит с многочисленными нарушениями - призывают людей независимо от наличия у них воинской специальности, иногда вообще не служивших в армии, с хроническими болезнями. На сборных пунктах за три недели с начала мобилизации скончались порядка 20 человек. Согласно сообщениям в соцсетях, некоторых мобилизованных отправляли на фронт практически без воинской подготовки. Российские власти уже признали, что пятеро мобилизованных погибли в Украине.

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