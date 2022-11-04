ISW: Мобилизация в России идет в скрытом режиме

На 255-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий cубботы, 5 ноября (время московское).

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За прошедшие сутки Украина подверглась 6 ракетным и 21 авиационному удару российских войск, оккупанты более 60 раз обстреляли территорию страны из реактивных систем залпового огня, говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ . Обстрелам подверглись районы около 20 населенных пунктов Львовской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Винницкой областей. Украинские военные отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Клещиевка, Озаряновка, Майорск, Каменка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка Донецкой области, сообщается в сводке Генштаба.

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Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко начал сбор средств на восстановление разрушенного в ходе военных действий стадиона "Чемпион" в городе Ирпене через краудфаундинговый сайт United24. По данным проекта United24, футбольный клуб "Милан", за который раньше выступал Шевченко, пожертвует эту цель 150 000 евро.

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ВСУ за прошедшие сутки уничтожили три склада боеприпасов армии РФ в Херсонской области - в Херсонском и Бериславском районах, указывает в ежедневной сводке спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. На юге Украины также уничтожено четыре зенитных и артиллерийских установки и три танка войск РФ. При этом, по словам Назарова, оккупационные войска продолжают оборонять позиции и атаковать украинскую армию с помощью беспилотников и авиации. Кроме того, по позициям защитников были запущены две ракеты "Калибр" с корабля из акватории Черного моря - обе они были сбиты, указывает спикер.

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Обещания Кремля о выплатах мобилизованным приводят как к давлению на российскую экономику, так и к возникновению социальной напряженности в стране, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW) . Даже подписанный Путиным указ о единоразовых выплатах мобилизованным в размере 195 тысяч рублей ставит региональные власти в неудобное положение, так как им приходится оправдывать задержки обещанных выплат, ссылаясь на проблемы с бюджетом. В то же время известно как минимум об одном случае протестов среди новобранцев в учебных центрах - мобилизованные из Чувашии потребовали выплатить им обещанные Путиным деньги, из-за чего возник конфликт, который пришлось решать с привлечением Росгвардии.

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Российские войска участили атаки на линии соприкосновения в Донецкой области, используя в наступлении мобилизованных, указывает американский Институт изучения войны (ISW) . Эксперты ссылаются на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который указал, что на одном из направлений за сутки произошло около 80 попыток штурма со стороны российских войск. Однако, по мнению ISW, даже при достижении некоторых успехов российские войска вряд ли смогут изменить свое положение в регионе из-за плохой подготовки новобранцев и проблем с логистикой.

ISW: Мобилизация в России идет в скрытом режиме

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Несмотря на заявления российских властей об окончании мобилизации в стране, она, вероятно, продолжается в скрытом режиме, указывает в ежедневной сводке американский Институт изучения войны (ISW). В пример эксперты приводят несколько указов, которые Путин подписал уже после данных им заявлений о прекращении мобилизации. Один из документов позволяет мобилизовывать граждан с непогашенными судимостями за тяжкие преступления, другой распространяет статус военнослужащих на "добровольцев".

Подобные разрешения создают условия для продолжения мобилизации, но теперь она будет подаваться как "добровольческая служба", отмечают эксперты.

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Украина прояснит ситуацию с поставками новых систем ПВО и ПРО от союзников до конца года, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на брифинге вечером 4 ноября. При этом он не стал раскрывать детали соглашений: "У нас есть правило: мы не комментируем поставки до тех пор, пока поставляющая страна не сделает объявление, или мы не договоримся, что можем об этом говорить". По словам дипломата, достигнут определенный прогресс в договоренностях о поставках многих систем, в том числе и "на перспективу".

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Россия и ее союзники формируют новую "ось", угрожающую цивилизованному миру и включающую в себя террористические режимы, сообщил на своей страничке в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, подтверждением этому служит информация о помощи РФ Ирану с ядерной программой. "Это требует иного подхода от Запада и стран Ближнего Востока", - указал Подоляк.

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Российские войска вечером 4 ноября атаковали объекты в Винницкой области с помощью дронов-камикадзе, сообщил глава местной ОВА Сергей Борзов. По словам чиновника, военные отреагировали на атаку, сообщений о повреждениях объектов и пострадавших нет.

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В Украине в последние недели наблюдались проблемы с работой систем Starlink из-за задержек оплаты связи, сообщает американский телеканал CNN . По данным его источников, около 1300 станций приема сигнала спутникового интернета, используемых украинскими военными, в конце октября на время прекратили работу, из-за чего на линии фронта возникли сложности. Отключения начались 24 октября, но вскоре станции снова начали принимать сигнал. При этом миллиардер Илон Маск, владеющий компанией SpaceX (ей принадлежит Starlink), 15 октября заявлял, что будет бесплатно предоставлять спутниковый интернет защитникам Украины.

Херсонской области грозит экологическая катастрофа по вине войск РФ

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Российские войска в Херсонской области провоцируют экологическую катастрофу, во время отступления из Херсона загрязняя воду в Днепре и его притоках, сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. По его словам, при отходе с правого берега Днепра войска РФ взрывают суда, пришвартованные у городских пристаней, из-за этого в реку попало уже более 10 тонн горюче-смазочных материалов. Это грозит уничтожением территории обитания водоплавающих птиц, которая охраняется Рамсарской конвенцией. Украинская сторона не может оперативно заняться очисткой реки, так как ее специалисты не могут попасть на оккупированные Россией территории. По словам Янушевича, бездействие способно привести к загрязнениям водно-болотных угодий в регионе на десятки лет.

Хроника событий 4 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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