Лондон: РФ создает "заградотряды" для расстрела дезертиров

На 254-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 4 ноября (время московское).

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Полицейские задержали как минимум восемь участниц антивоенной акции на площади Советов в Улан-Удэ, сообщает "ОВД-Инфо". Нескольких женщин отвезли в отделение полиции, двоих отпустили, выдав предостережения, пишет Telegram-канал "Настоящая Бурятия". По его данным, активистки сорвали провластный митинг в честь Дня народного единства. Из-за них полиция перекрыла площадь Советов и задерживала всех, кто пытался пройти.

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Из-за низкого морального духа личного состава и его нежелания воевать российская армия, вероятно, начала разворачивать "заградительные отряды", считает британская военная разведка. В ежедневной сводке, опубликованной Минобороны Великобритании в Twitter, говорится, что такие подразделения угрожают расстреливать своих же отступающих солдат с целью принудить их к наступлению и использовались российскими войсками в предыдущих конфликтах. О каких именно конфликтах идет речь, не уточняется. По мнению разведки, в последнее время российские генералы, вероятно, хотят, чтобы командиры в армии применяли оружие против дезертиров, а военные удерживали оборону, пока не погибнут. Тактика расстрела дезертиров может свидетельствовать о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности в российских войсках, говорится в сводке.

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Большинство граждан Германии выступают за активизацию дипломатических усилий Берлина для прекращения войны России против Украины. Таковы данные опроса Deutschlandtrend, проведенные социологическим институтом Infratest dimap по заказу медиакомпании ARD. 55 процентов респондентов считают, что правительство ФРГ прилагает для этого недостаточно усилий. Число недовольных деятельностью правительства Германии в этом направлении выросло по сравнению с июнем на 14 процентов. Лишь трое из десяти опрошенных считают, что Берлин прилагает достаточные усилия на дипломатическом фронте. Между тем из двух воюющих сторон жителям ФРГ по-прежнему ближе Украина, чем Россия. Почти каждый второй гражданин ФРГ (47 процентов) считает Украину заслуживающим доверия партнером Германии и только каждый десятый думает так о России.

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В ночь на 4 ноября ракетным ударам РФ подвергся один из районов Николаева. Об этом в Telegram сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким . По его словам, удары были нанесены ракетами типа С-300. В результате атаки пострадало административное здание со стоящими рядом автомобилями, а также два склада. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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Российские войска в Донбассе ведут наступление на трех направлениях: Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском, следует из утренней сводки Генштаба ВСУ . За прошедшие сутки силы обороны Украины отбили атаки в шести населенных пунктах Донецкой области. Россия пытается удержать захваченные территории и сдержать украинских военных. Как заявляет Генштаб, противник продолжает наносить удары по важнейшей инфраструктуре и мирным жителям в нарушение международного гуманитарного права, законов и обычаев войны.

ВС РФ нанесли 4 ракетных и 28 авиаударов, произвели более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. При этом сообщается, что пострадали около 30 населенных пунктов в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и других областях Украины

Украинская авиация за сутки нанесла 21 удар. Под поражение попали 20 районов скопления российской техники и позиция средств противовоздушной обороны. Украинская система ПВО сбила три беспилотника Shahed-136, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Россияне испытывают проблемы с тяжелой техникой

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Российская армия испытывает серьезные проблемы со снабжением тяжелой военной техникой, сообщает американский Институт изучения войны (ISW) . При этом эксперты ссылаются на данные военной разведки Великобритании, сообщившей накануне, что россияне в середине октября теряли более 40 единиц бронетехники в сутки и даже были вынуждены вести переговоры с режимом Лукашенко о поставках 100 танков и бронетехники из Беларуси. По данным Генштаба украинской армии, россияне начали использовать резервную военную технику, не прошедшую необходимое техобслуживание, указывают аналитики ISW.

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В населенном пункте Марьинка Донецкой области из-за обстрелов со стороны войск РФ не осталось ни одного целого здания, сообщает Национальная полиция Украины. При этом полицейские с начала войны помогали жителям Марьинки эвакуироваться из зоны боевых действий, и на данный момент оттуда вывезены все гражданские. В соседнем с Марьинкой населенном пункте Красногоровка под обстрелами остаются еще около 800 жителей, им также помогают эвакуироваться - в городе нет ни воды, ни электричества, ни газоснабжения, указывает Нацполиция.

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Руководство войск РФ неразумно использует мобилизованных, спешно отправляя их на передовую без должной подготовки, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW) . В пример приводятся операции российских войск в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара, где были произведены попытки наступления с участием мобилизованных, но успехи этих операций были малозначительны, а потери при них, как утверждает ВСУ, только на одном направлении достигли 300 человек в течение суток. ISW отмечает, что не видит никакого объяснения подобной спешке, а подобная тактика вряд ли поможет вернуть войскам РФ инициативу на поле боя.

ISW: Нет признаков готовящегося отступления оккупантов из Херсонской области

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Несмотря на то, что РФ выводит часть подразделений из Херсонской области, нет никаких признаков того, что оккупационные войска намерены в ближайшее время отступить из Херсона, указывает в своей сводке американский Институт изучения войны (ISW) . Вопреки заявлениям представителей оккупационной "администрации", войска РФ строят оборонительные позиции на левом берегу Днепра и перебрасывают в регион мобилизованных - это может указывать на намерения вести бои на улицах города, отмечают эксперты.

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Владимир Зеленский поручил создать международную рабочую группу для помощи государствам, которые страдают из-за продовольственного кризиса, вызванного войной России против Украины. Группа, которую возглавит глава офиса президента Андрей Ермак, должна "наработать и внести предложения по предоставлению украинской сельскохозяйственной продукции государствам, страдающим от острого продовольственного кризиса", а также "обеспечить мониторинг эффективности мер по оказанию помощи таким государствам". В ее состав войдут представители украинских властей, госучреждений, а также иностранные эксперты и представители международных организаций и государств.

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Российские войска могут готовить в Херсоне провокации с участием их солдат, переодетых в гражданское, заявила в эфире общенационального телемарафона официальный представитель Оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк. По ее мнению, заявление "замглавы" оккупационной "администрации" Херсонской области Кирилла Стремоусова, что армия РФ, "скорее всего", покинет правый берег Днепра, может быть информационным вбросом. Это заявление, а также снятие флага России со здания "администрации" в Херсоне, должны "создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что вхождение в них безопасно", подчеркнула Гуменюк.

Маневры российских войск направлены на построение обороны, а не эвакуацию. Российские подразделения остаются в Херсоне, они переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в пустующие дома, сообщила представитель Оперативного командования ВСУ "Юг". "Учитывая, что они давно готовились к уличным боям, и то, как они располагают свои подразделения, мы отдаем себе отчет в запланированной тактике действий, и не стоит спешить радоваться", - предупредила Наталья Гуменюк.

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Из-за последствий российских атак на объекты энергетической инфраструктуры в Украине, в стране без электричества остаются около 4,5 млн граждан, указал президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении 3 октября. По его словам, преодоление "российского энерготеррора" стало одной из основных задач страны, а сам факт обстрела гражданской инфраструктуры со стороны российских войск - попытка "сломать людей, унизить украинцев, ударить по духу народа", которая лишь свидетельствует о слабости "врага".

Эксперты МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС

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На Запорожскую АЭС прибыла новая группа экспертов МАГАТЭ, сообщил глава организации Рафаэль Гросси . Четыре эксперта заменят присутствовавших в последние четыре недели на станции сотрудников международного агентства. "Их присутствие показывает, что мир знает, что происходит на этой АЭС, находящейся в центре зоны боевых действий. Я глубоко признателен всем нашим специалистам, прибывшим сегодня на станцию и покинувшим ее, за решимость и мужество в выполнении важной работы по обеспечению безопасности и защиты на станции", - указал Гросси.

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Страны "большой семерки" (G7) договорились ввести единый "потолок цен" на российскую нефть вместо вариантов, которые давали возможность задавать ей "плавающую" цену, пишет агентство Reuters. По словам неназванного источника агентства, "ценовой потолок станет единым и будет регулярно пересматриваться" - это должно повысить стабильность рынка и снизить нагрузку на его участников.

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Владимир Путин подписал указ о выплате единоразового пособия мобилизованным и военнослужащим по контракту. Им, согласно документу, должны выплатить по 195 тысяч рублей. Ранее более 100 мобилизованных из Чувашии устроили в учебном центре акцию протеста, требуя обещанных властями денег. По данным СМИ, на подавление протеста привлекли ОМОН и Росгвардию.

Мобилизованных "отказников" возвращают на фронт, грозя статьей о дезертирстве

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Российские СМИ 3 ноября опубликовали несколько историй о мобилизованных, отказавшихся воевать в Украине - во всех случаях им угрожают уголовным преследованием за дезертирство. Так, проект Gulagu.net приводит в пример видеообращение, которое, как утверждается, записано мобилизованными из 252-го мотострелкового полка, в/ч 91711, города Богучары - 39 из них отказались участвовать в боевых действиях на оккупированных территориях. Они рассказали, что пешком дошли до границы России, где попросили военных доставить их обратно в часть. Однако вместо этого "отказников" посадили в автобус и вернули на оккупированную территорию Луганской области.

Одновременно с этим издание ASTRA рассказывает о мобилизованных из Томской области, которые, по заявлениям их родственников, покинули линию фронта более двух недель назад и после этого скрывались в лесах Луганской области. В последний раз они выходили на связь 17 октября. "Отказники" просили помощи у депутата Госдумы от Томской области Татьяны Соломатиной, но та якобы заявила, что "офицеры отказываются работать с дезертирами".

Хроника событий 3 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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