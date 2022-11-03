Опрос: ФРГ должна добиваться прекращения войны в Украине

Большинство жителей ФРГ полагает, что Берлину следует активизировать дипломатические усилия для прекращения войны в Украине. Каждый четвертый считает военную помощь Украине достаточной.

Большинство жителей Германии выступает за активизацию дипломатических усилий, направленных на прекращение войны России против Украины. 55 процентов опрошенных выразили мнение, что правительство ФРГ прилагает для этого недостаточно усилий, свидетельствуют обнародованные в четверг, 3 ноября, данные опроса Deutschlandtrend, проведенные социологическим институтом Infratest dimap по заказу медиакомпании ARD.

Как показали результаты исследования, число недовольных деятельностью правительства Германии в этом направлении выросло по сравнению с июнем на 14 процентов. Лишь трое из десяти респондентов считают, что Берлин прилагает достаточные усилия на дипломатическом фронте.

Из двух участников вооруженного конфликта жителям ФРГ по-прежнему ближе Украина, чем Россия. Так, примерно каждый второй респондент (47 процентов, минус 16 процентов по сравнению с мартом) считаетУкраину заслуживающим доверия партнером Германии, и только каждый десятый (плюс 4 процента по сравнению с мартом) думает так о России.

Каждый четвертый ждитель Германии считает военную помощь Украине достаточной

Исследование также показало, что четверо из десяти опрошенных (41 процент) считают помощь оружием, которую оказывает Германия Украине, достаточной. И только каждый пятый (21 процент), высказывается за ее увеличение, а 30 процентов полагают, что Германия поставляет Украине слишком много оружия.

В вопросе об антироссийских санкциях мнения респондентов также разделились: 37 процентов опрошенных считают их недостаточно жесткими, 31 процент - достаточными и 23 процента - слишком суровыми.

Опрос, проведенный Infratest dimap, показал, что многие жители Германии испытывают обеспокоенность из-за роста цен в стране на фоне войны в Украине. Как следует из результатов исследования, 66 процентов опрошенных испытывают большую или очень большую обеспокоенность по поводу того, что у них не хватит средств для оплаты счетов (плюс 9 процентов по сравнению с октябрем).

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