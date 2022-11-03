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Российский ракетный удар по КиевуФото: Gleb Garanich/REUTERS
ПолитикаГермания

Опрос: ФРГ должна добиваться прекращения войны в Украине

Сергей Ромашенко
9 ч. назад

Большинство жителей ФРГ полагает, что Берлину следует активизировать дипломатические усилия для прекращения войны в Украине. Каждый четвертый считает военную помощь Украине достаточной.

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Большинство жителей Германии выступает за активизацию дипломатических усилий, направленных на прекращение войны России против Украины. 55 процентов опрошенных выразили мнение, что правительство ФРГ прилагает для этого недостаточно усилий, свидетельствуют обнародованные в четверг, 3 ноября, данные опроса Deutschlandtrend, проведенные социологическим институтом Infratest dimap по заказу медиакомпании ARD.

Как показали результаты исследования, число недовольных деятельностью правительства Германии в этом направлении выросло по сравнению с июнем на 14 процентов. Лишь трое из десяти респондентов считают, что Берлин прилагает достаточные усилия на дипломатическом фронте.

Из двух участников вооруженного конфликта жителям ФРГ по-прежнему ближе Украина, чем Россия. Так, примерно каждый второй респондент (47 процентов, минус 16 процентов по сравнению с мартом) считаетУкраину заслуживающим доверия партнером Германии, и только каждый десятый (плюс 4 процента по сравнению с мартом) думает так о России.    

Каждый четвертый ждитель Германии считает военную помощь Украине достаточной

Исследование также показало, что четверо из десяти опрошенных (41 процент) считают помощь оружием, которую оказывает Германия Украине, достаточной. И только каждый пятый (21 процент), высказывается за ее увеличение, а 30 процентов полагают, что Германия поставляет Украине слишком много оружия.   

В вопросе об антироссийских санкциях мнения респондентов также разделились: 37 процентов опрошенных считают их недостаточно жесткими, 31 процент - достаточными и 23 процента - слишком суровыми. 

Опрос, проведенный Infratest dimap, показал, что многие жители Германии испытывают обеспокоенность из-за роста цен в стране на фоне войны в Украине. Как следует из результатов исследования, 66 процентов опрошенных испытывают большую или очень большую обеспокоенность по поводу того, что у них не хватит средств для оплаты счетов (плюс 9 процентов по сравнению с октябрем).

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