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Обмен военнопленными между Россией и Украиной 21 сентября 2022 года
Первый масштабный обмен военнопленными (на снимке) состоялся 21 сентябряФото: Ukrainian Security service/AA/picture alliance
КонфликтыУкраина

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 107 на 107

Жан Рофе
3 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 3 ноября.

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На 253-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 3 ноября (время московское).

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Народное собрание Болгарии большинством голосов одобрило предоставление оружия Украине. За оказание военной помощи проголосовали 175 депутатов, против высказались 49, воздержался один человек. Решение о номенклатуре вооружения, которое Болгария предоставит Украине, в течение месяца должно принять правительство страны. При этом министр обороны Димитр Стоянов, комментируя решение парламента, отметил, что Болгария не может позволить себе отправить зенитно-ракетные комплексы или истребители советского производства, которые нужны Киеву, поскольку их невозможно быстро заменить.

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Россия и Украина 3 ноября провели очередной обмен военнопленными. По итогам обмена в Россию были возвращены 107 военнослужащих, их отправят на лечение в Москву, сообщило Минобороны РФ. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил факт обмена по формуле 107 на 107. По его словам, в Украину вернулись шесть офицеров и 101 рядовой и сержант, среди них - 74 защитника завода "Азовсталь" в Мариуполе. Фото и видео со встречи освобожденных из плена украинцев опубликовал также уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

МИД России выразил протест послу Великобритании 

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Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт была вызвана в МИД РФ. Ей был заявлен решительный протест "в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море", говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. В нем подчеркивается, что "подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям".

++17.05++

Российские войска могут покинуть правый берег Днепра в Херсонской области, сообщил замглавы оккупационной "администрации" региона Кирилл Стремоусов. "Скорее всего, наши войска будут уходить на левый берег и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро эвакуироваться", - сказал он в эфире "Соловьев Live".

++16.30++

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Индонезии Джоко Видодо важность продолжения действия зерновой инициативы. "Украина готова и дальше быть гарантом глобальной продовольственной безопасности", - написал Зеленский в Twitter по итогам телефонного разговора. Главы государств также обсудили подготовку к саммиту "большой двадцатки" (G20), который пройдет 15-16 ноября на острове Бали.

++15.55++

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о причастности Великобритании ко взрывам газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". В качестве доказательства он назвал эсэмэс-сообщение со словами "Всё сделано", которое, по его утверждению, тогдашний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила госсекретарю США Энтони Блинкену вскоре после взрывов на газопроводах. Свое заявление он сделал в Москве во время встречи секретарей советов безопасности стран СНГ.

Microsoft выделит еще 100 млн долларов на техпомощь Украине

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Украина сможет бесплатно пользоваться облачными сервисами и центрами обработки данных Microsoft по всей Европе в течение всего 2023 года, объявила технологическая корпорация. Microsoft пообещала предоставить дополнительную технологическую помощь в размере почти 100 миллионов долларов, в результате чего общий объем поддержки Украины с начала российского вторжения в феврале превысит 400 миллионов долларов. Поддержка компании "позволит государственным учреждениям, критически важным объектам инфраструктуры и другим секторам в Украине продолжать управлять своей цифровой инфраструктурой и обслуживать граждан через облако Microsoft", написал президент Microsoft Брэд Смит в своем блоге.

++15.00++

Власти граничащей с Украиной Брянской области решили продлить с 5 ноября еще на 15 суток действие высокого уровня террористической опасности, сообщается на сайте областного правительства. Отмечается, что такое решение было принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения терактов на территории области.

++14.30++

В середине октября потери российской бронетехники достигали 40 единиц в день, и командование РФ, вероятно, получило минимум сотню танков и боевых машин пехоты (БМП) из запасов белорусской армии, сообщает Минобороны Великобритании в ежедневной сводке о войне России с Украиной. Как отмечают британские разведчики, бронетанковые части и артиллерия "занимают центральное место" в тактике российских войск, и сейчас армия России испытывает трудности как с поиском боеприпасов, так и с заменой вышедшей из строя техники.

В Киев прибыли президент и министр обороны Греции

++14.05++

Президент Греции Катерина Сакелларопулу и министр национальной обороны Никос Панайотопулос прибыли с визитом в Киев, сообщают греческие СМИ. О поездке не было объявлено заранее из соображений безопасности. В ходе визита запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым.

Хроника событий 3 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 2 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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Обмен военнопленными между Россией и Украиной 21 сентября 2022 года

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