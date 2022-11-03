  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Заседание глав МИД G7 в Мюнстере
Заседание глав МИД G7 в МюнстереФото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance
ПолитикаГермания

Бербок: России не подорвать единство Запада по Украине

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Путин пытается уморить жителей Украины голодом и холодом, заявила глава МИД ФРГ. Она подчеркнула, что стратегия России по развалу Украины не увенчается успехом.

https://p.dw.com/p/4J23v

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выразила решительную поддержку Украине, обороняющейся от российской агрессии. "Президент России Владимир Путин пытается путем прицельных ударов по гражданской инфраструктуре уморить украинцев голодом, жаждой и холодом, но именно это мы как партнеры по G7 и попытаемся предотвратить всеми имеющимися у нас средствами", - сказала она на открытии конференции глав внешнеполитических ведомств стран "большой семерки" (G7) в германском Мюнстере в четверг, 3 ноября.

Бербок напомнила о поставках Германии в Украину генераторов, обогревателей, насосов, контейнеров для жилья, санитарных установок, палаток и одеял. Она отметила, что государства G7 координируют оказание помощи Украине, другие страны присоединяются к ним. "Семерка" не примирится со стратегией Путина по развалу Украины и международной сплоченности", - заверила глава германского МИДа.

Помимо войны в Украине на конференции в Мюнстере обсуждаются также отношения Запада с Китаем и ситуация в Иране. Германия в этом году председательствует по ротации в G7.

Смотрите также:

Ракетный террор в Украине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Дудаевцы" против "кадыровцев": как чеченцы воюют на стороне Украины и России

"Дудаевцы" против "кадыровцев": как чеченцы воюют на стороне Украины и России

В боевых действиях в Украине бойцы чеченского происхождения участвуют по обе стороны фронта - со стороны России это так называемые "кадыровцы". В обороне же Украины участвует батальон имени Джохара Дудаева.
Конфликты22 ч. назад03:11 мин.
external

Что задумал Путин с мобилизацией? Наш гость в студии - Виктор Шендерович. DW Новости (01.11.2022)

Что задумал Путин с мобилизацией? Наш гость в студии - Виктор Шендерович. DW Новости (01.11.2022)

Вторжение в Украину продолжается уже 251-й день. В России начался регулярный осенний призыв в вооруженные силы. Российские официальные лица заверяют, что объявленная 21 сентября "частичная мобилизация" в России завершена, однако Указа о завершении мобилизации Владимир Путин издавать не будет. Что бы это означало? Также в программе - специальный гость студии публицист Виктор Шендерович.
1 ноября 2022 г.38:33 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Фотография из Словении от 2010 года, которую Москва попыталась представить в качестве доказательства намерений Украины изготовить "грязную бомбу"

МАГАТЭ не нашло в Украине следов разработки "грязной бомбы"

Политика34 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: "Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев" кровожадно сжимает кулаки. Пзади него - зловещий красный фон с дымом и молниями, по обеим сторонам от него - виселица и гильотина.

Смертная казнь в России, или Кровожадные фантазии Медведева

Смертная казнь в России, или Кровожадные фантазии Медведева

Политика4 ч. назад
Aktion in der Neuen Nationalgalerie zu Protesten im Iran

Художница Ширин Нешат: "Протесты в Иране не стихают"

Художница Ширин Нешат: "Протесты в Иране не стихают"

Культура7 ч. назад
Солдаты в Беларуси

Мобилизация: что важно знать белорусам

Мобилизация: что важно знать белорусам

Политика7 ч. назад
Разрушения в Донецкой области

252-й день войны: РФ вернулась в "зерновую сделку"

252-й день войны: РФ вернулась в "зерновую сделку"

Политика21 ч. назад
Самолеты авиакомпании Lufthansa стоят в ряд в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Авиакомпании Европы и Airbus не заметили потери рынка России

Авиакомпании Европы и Airbus не заметили потери рынка России

Экономика и бизнес23 ч. назад
Владимир Путин

Шендерович: Поражение Путина - единственный шанс РФ выжить

Шендерович: Поражение Путина - единственный шанс РФ выжить

Конфликты2 ноября 2022 г.
На главную страницу