Бербок: России не подорвать единство Запада по Украине

Путин пытается уморить жителей Украины голодом и холодом, заявила глава МИД ФРГ. Она подчеркнула, что стратегия России по развалу Украины не увенчается успехом.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выразила решительную поддержку Украине, обороняющейся от российской агрессии. "Президент России Владимир Путин пытается путем прицельных ударов по гражданской инфраструктуре уморить украинцев голодом, жаждой и холодом, но именно это мы как партнеры по G7 и попытаемся предотвратить всеми имеющимися у нас средствами", - сказала она на открытии конференции глав внешнеполитических ведомств стран "большой семерки" (G7) в германском Мюнстере в четверг, 3 ноября.

Бербок напомнила о поставках Германии в Украину генераторов, обогревателей, насосов, контейнеров для жилья, санитарных установок, палаток и одеял. Она отметила, что государства G7 координируют оказание помощи Украине, другие страны присоединяются к ним. "Семерка" не примирится со стратегией Путина по развалу Украины и международной сплоченности", - заверила глава германского МИДа.

Помимо войны в Украине на конференции в Мюнстере обсуждаются также отношения Запада с Китаем и ситуация в Иране. Германия в этом году председательствует по ротации в G7.

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