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На улицах Москвы (фото из архива)Фото: Sergei Fadeichev/TASS/dpa/picture alliance
ЗдоровьеРоссия

В РФ впервые с марта выявили более 53 тыс. случаев COVID-19

Даниил Сотников
1 ч. назад

Уровень заражаемости SARS-CoV-2 продолжает расти с середины июля из-за распространения более заразных подвидов. Растет и количество госпитализаций больных ковидом.

https://www.dw.com/ru/v-rossii-vpervye-s-marta-vyavili-bolee-53-tys-slucaev-covid19/a-63078057

В России за сутки заражение коронавирусом SARS-CoV-2 выявили у 53 486 пациентов. Показатель стал максимальным с 9 марта 2022 года, когда было подтверждено 58 675 случаев, следует из данных оперативного штаба, опубликованных в субботу, 10 сентября.

Больше всего случаев было зафиксировано в Москве - 6325 инфицированных, Санкт-Петербурге - 3427, Нижегородской области - 1854 и Подмосковье - 1801.

Количество госпитализаций за сутки составило 3977 человек, что на 9,8 процента больше, чем накануне. Скончались за истекшие 24 часа 97 человек (накануне - 96 человек).

Всего с начала пандемии COVID-19 в России переболели более 20 млн человек, выздоровели более 19 млн, скончались, по данным оперативного штаба, - 385,2 тыс. При этом, по оценке Росстата, с момента проникновения инфекции в Россию в стране умерли 823,6 тыс. человек с диагностированным ковидом. Ведомство учитывает в том числе случаи, когда коронавирус не был назван основной причиной смерти.

Уровень заболеваемости COVID-19 в России начал расти с середины июля. Роспотребнадзор объяснил это распространением более заразных подвидов омикрон-варианта. В начале сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил о росте заболеваемости в ближайшее время. Он указал, что такая ситуация типична для сентября, когда люди возвращаются в города, дети идут в школу, а активность населения увеличивается.

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