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Пациент с COVID-19 в одной из больниц Санкт-ПетербургаФото: Valentin Yegorshin/TASS/dpa/picture alliance
ЗдоровьеРоссия

COVID-19: В РФ - максимум новых случаев заражения за полгода

Екатерина Венкина
59 мин. назад

В России за сутки выявлены 52 106 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались 96 человек. Глава Минздрава РФ прогнозировал подъем на фоне начала учебного года.

https://www.dw.com/ru/covid19-v-rf-maksimum-novyh-slucaev-zarazenia-za-polgoda/a-63068892

За сутки в России выявлены 52 106 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является максимумом с 9 марта (58 675 заражений). Новую статистику озвучили в пятницу, 9 сентября, в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Нынешний показатель на 2,9 процента больше, чем днем ранее. Уровень заболеваемости держится на отметке выше 50 тыс. вторые сутки подряд.

Всего с начала пандемии в РФ выявлено 19 960 295 случаев заражения. За сутки скончались 96 человек с COVID-19 (максимум с 19 мая). Всего с начала эпидемии официально выявлено 385 165 летальных исходов.

"Необходимо усилить личные меры безопасности"

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 2 сентября заявил, что его ведомство "прогнозирует возможный подъем роста заболеваемости". По словам Мурашко, это связано с началом учебного года, возвращением жителей с дач в города. "Конечно же, необходимо просто усилить личные меры безопасности", - добавил министр.

В ФРГ парламент решил усилить эпидемиологическую защиту населения 

Между тем 8 сентября, бундестаг ФРГ одобрил поправки к закону об эпидемиологической защите, цель которых -  усилить защиту жителей Германии от коронавируса SARS-CoV-2 в осенние и зимние месяцы. За принятие нововведений проголосовали 386 депутатов, 313 высказались против, еще трое парламентариев воздержались.

Поправки предполагают обязательное ношение масок в поездах дальнего следования, домах престарелых и медицинских учреждениях. При посещении родственников, находящихся в больнице на лечении или в доме престарелых, необходимо предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. В то же время масочный режим не распространяется на самолеты.

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