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Реклама центра вакцинации в МосквеФото: Vladimir Gerdo/dpa/TASS/picture alliance
ЗдоровьеРоссия

В России отмечают рост заболеваемости COVID-19

Ольга Лебедева
27 мин. назад

Недельный показатель заболеваемости COVID-19 в России возрос на 10,5 процента в сравнении с прошлой неделей и составил 221,8 случая на 100 тысяч жителей.

https://www.dw.com/ru/v-rossii-otmecaut-znacitelnyj-rost-zabolevaemosti-covid19/a-63020587

Недельный показатель заболеваемости COVID-19 в России из расчета на 100 тысяч населения за минувшую неделю возрос на 10,5 процента в сравнении с предыдущей и составил 221,8, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. "Увеличение заболеваемости отмечено в 68 субъектах РФ, в том числе в 25 регионах увеличение заболеваемости более чем в среднем по стране", - указывается в заявлении, опубликованном в понедельник, 5 августа. 

Рост показателей заражения коронавирусом отмечается в России десятую неделю подряд. При этом в ряде регионов РФ зафиксировано снижение числа заражений коронавирусом. Наиболее отчетливая тенденция уменьшения заболеваемости отмечена на Алтае (18,9 процента) и в Москве (16,1 процента). Между тем показатель госпитализации за прошедшую неделю вырос на 0,9 процента до 16,8 на 100 тысяч жителей.

Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается с июля

В общей сложности, с начала вспышки коронавируса в России в начале 2020 года в стране выявлено 19 771 113 случаев инфекции, за минувшие сутки данный показатель возрос на 41 690. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 76 до 384 787. По данным сайта "Стопкоронавирус.рф", полную вакцинацию прошли почти 90 млн жителей РФ, вакцинацию первым компонентом - почти 95 млн.

Рост заражений коронавирусом в России отмечается с июля. Роспотребнадзор связывает новую вспышку с увеличением в штаммовом составе доли новых, более заразных подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5. Поскольку при этом считается маловероятным существенный рост числа тяжелых случаев или госпитализаций, в России не видят необходимости во введении новых ограничений на федеральном уровне.

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