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Страны G7 примут меры для защиты безопасности Украины

Александра Иванова
12 июля 2023 г.

На саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 обязались оказывать Украине всеобъемлющую и долгосрочную помощь в сфере безопасности.

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Владимир Зеленский и участники саммита G7 в Хиросиме, май 2023 года
Владимир Зеленский и участники саммита G7 в Хиросиме (фото из архива)Фото: Susan Walsh/REUTERS

Государства "большой семерки" примут всеобъемлющие меры по долгосрочному обеспечению безопасности Украины. Это следует из заявления G7, обнародованного в заключительный день саммита НАТО в Вильнюсе - в среду, 12 июля.

Страны G7 намерены разработать для Украины "конкретные, двусторонние и долгосрочные обязательства и договоренности в области безопасности", говорится в этом документе. Эта помощь будет включать, в частности, поставку современной военной техники на суше. в воздухе и на море, обучение военнослужащих ВСУ, передачу разведывательной информации и защиту от кибератак.

Приоритет должен быть отдан ПВО, артиллерии, оружию большой дальности, бронетехнике "и другим ключевым возможностям, таким, как ведение воздушного боя", говорится в документе. В то же время страны G7 намерены поддержать Украину в дальнейшем развитии ее оборонной промышленности.

Защита при возможном новом нападении со стороны России

Из документа следует, что семь крупнейших промышленных стран мира намерены помочь Украине создать современную армию, которая сможет защитить ее сейчас и сдержать Россию в будущем при угрозе нового вторжения. "В случае будущего вооруженного нападения со стороны России мы немедленно проведем консультации с Украиной и примем решение о соответствующих дальнейших шагах", - цитирует заявление G7 агентство AFP. "Мы поддерживаем Украину в то время, когда она защищается от российской агрессии, и будем делать это столько, сколько необходимо", - заверили представители G7 в Вильнюсе.

В заявлении указано, что переговоры с Украиной на эту тему должны начаться "незамедлительно". Они будут проводиться на двусторонней основе: между отдельными странами-членами группы G7 и Украиной. Членами "большой семерки" являются США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония.

Реакция Киева и Москвы на заявление G7 по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал декларацию G7 "первой юридически обязывающей гарантией "зонтика безопасности" для его страны. Это означает, что безопасность Украины больше не зависит от личных отношений с главами государств и правительств, добавил глава государства.

В Кремле рассматривают планы предоставления странами "большой семерки" гарантий безопасности Украине как посягательство на безопасность России. "Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным. Потому что, предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности", - сказал журналистам 12 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, этот шаг со стороны G7 чреват негативными последствиями как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. 

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что гарантии безопасности Украине, предоставленные стране в рамках G7," должны стать частью долгосрочной стратегии, на которую Киев может положиться".

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