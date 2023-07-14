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Кулеба о саммите НАТО: Мы преодолели психологический барьер

Екатерина Венкина
48 мин. назад

Глава МИД считает, что "Украину реально видят членом НАТО". При этом Кулебу не устроил один момент: в тексте коммюнике саммита "нет четких слов, что Украину или приглашают к членству, или пригласят условно завтра".

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба Фото: Volodymyr Tarasov/Avalon/Photoshot/picture alliance

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба считает, что на саммите Североатлантического альянса удалось преодолеть "психологический барьер", и полагает, что "Украину реально видят членом НАТО". Слова главы внешнеполитического ведомства приводит в пятницу, 14 июля, издание "Европейская правда".

"За закрытыми дверями все совершенно спокойно говорят: не волнуйтесь, вопрос решен, вы будете членом НАТО", - заявил Кулеба.

На вопрос о том, доволен ли он результатами саммита, министр ответил: "В целом - да". "Меня не устраивает только один момент: в самом тексте коммюнике саммита нет четких слов, что Украину или приглашают к членству, или пригласят условно завтра", - оговорился глава МИД.

Отмена ПДПЧ для Киева

На саммите в Вильнюсе было решено отменить для Киева необходимость исполнения требований плана действий по подготовке к членству (ПДПЧ) в НАТО. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину, "когда будут достигнуты условия". Однако самого перечня условий, которые должен выполнить Киев, на встрече в верхах не обнародовали, напоминает "Европейская правда".

ПДПЧ является практическим проявлением политики открытых дверей и предполагает конкретные шаги в пяти сферах - политических и экономических областях, оборонных аспектах, вопросах ресурсов, безопасности и права.

Украина, не являясь членом альянса, с июня 2020 года имела особый статус сотрудничества с НАТО - партнера с расширенными возможностями.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении Киева в ускоренном режиме подать заявку на вступление в НАТО 30 сентября 2022 года.

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