Украина на пути в НАТО. Какова роль ФРГ на саммите альянса?

От Германии на саммите НАТО в Вильнюсе ожидают определенной позиции в вопросе членства Украины в альянсе. О том, что может предложить Берлин, эксперты рассказали DW.

11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО, на котором, как ожидается, будет обсуждаться вопрос членства Украины в альянсе. Что предложат страны-члены НАТО Киеву и какую роль при принятии этого решения сыграет Берлин?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже дал понять, что приглашения Украины в альянс пока не будет. Об этом ранее заявлял и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Глава германского правительства после июньского саммита Европейского политического сообщества в Молдове сказал, что даже после прекращения российской агрессии быстрое принятие Украины в Североатлантический альянс негарантировано, поскольку "существуют очень четкие критерии для вступления".

По его словам, это, в частности, включает в себя отсутствие у страны-кандидата пограничных конфликтов. Накануне саммита преждевременным назвал вопрос вступления Украины в НАТО и президент США Джо Байден.

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/picture alliance

Несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюс, как сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. Хотя ранее Киев многократно подчеркивал: Зеленский отправится на встречу в Литву только в том случае, если Украине пообещают нечто конкретное, что приблизило бы ее прием в НАТО. Так что же тогда альянс предложит Киеву?

Что предложат Украине?

Правительство Германии на саммите НАТО будет настаивать на отсрочке вступления Украины в альянс из-за опасений, что этот шаг может привести к войне с Россией, написала 8 июля газета The Telegraph со ссылкой на источник в НАТО. По словам собеседника издания, в ходе предстоящей встречи Берлин призовет союзников сосредоточиться на предоставлении Киеву гарантий безопасности, а не на предложениях присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Кая Каллас Фото: Ints Kalnins/REUTERS

Как пишет The Telegraph, США, Великобритания и страны Евросоюза уже разрабатывают двусторонние гарантии безопасности, которые, по их мнению, помогут защитить Украину при отсутствие у нее членства в НАТО.

Однако некоторые восточноевропейские лидеры, в том числе премьер-министр Эстонии Кая Каллас, полагают, что Украине на саммите в Вильнюсе нужно предоставить дорожную карту обретения членства в альянсе.

Гарантии безопасности вместо членства в НАТО

Берлинский фонд "Наука и политика" накануне саммита НАТО опубликовал аналитический доклад под названием "Долгосрочная безопасность для Украины", потребовав в нем конкретных шагов, которые, в конечном счете, приведут к тому, что страна станет членом альянса.

Маргарете Кляйн Фото: SWP Berlin

Киев необходимо поддержать "Пактом о безопасности, восстановлении и мире", в котором должна идти речь об усиленных мерах, согласованных между различными игроками на международной арене: между странами ЕС, НАТО, "большой семеркой" и участниками формата "Рамштайн", считают эксперты из Берлина.

"Германия при этом играет роль ключевой страны, что касается как финансовых средств, так и возможностей, но, прежде всего, политического веса", - говорит один из авторов доклада Маргарете Кляйн (Margarete Klein), возглавляющая в SWP группу исследователей Восточной Европы и Евразии.

По ее словам, речь идет о том, чтобы обеспечить в долгосрочной перспективе безопасность Украины: "Для этого мы видим только три возможности: или Россия будет разоружена, что нереалистично; или Украина снова получит ядерное оружие, чего никто бы не хотел; или же она станет страной-членом НАТО".

Какую роль сыграют немцы?

Ожидания украинцев по отношению к Германии на саммите НАТО высоки. Политический вес ФРГ в Североатлантическом альянсе еще никогда не менялся так быстро, как в последние 16 месяцев. О так называемой "смене эпох" - поворотном моменте в немецкой политике, канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Олаф Шольц Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Поэтому многие в НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе будут ждать именно от Германии ответа на вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе. Как подчеркивает Маргарете Кляйн, "президенту РФ должно быть ясно, что западная поддержка Украины долгосрочна".

Для этого, как отмечает в докладе эксперт, "необходима стабилизация, более высокая интенсивность и долгосрочное финансирование поставок оружия Украине". При этом Германия в будущем "превратится в центральную страну в области обороны и вооружения в Европе", полагает Кляйн.

Украина осталась "серой зоной"

"Пока мы не знаем, что будет предложено Украине на саммите НАТО", - констатировала, в свою очередь, в интервью телеканалу ZDF соавтор доклада, эксперт SWP Клаудиа Майор (Claudia Major).

"Основной вопрос, который за этим стоит, заключается в том, что в 2008 году НАТО предложила Украине перспективу членства. Но не сказала, когда Украина сможет войти в альянс и что она должна для это сделать. Таким образом Украина осталась своего рода "серой зоной", то есть когда-нибудь мы примем вас в альянс, но когда и как - непонятно. И это привело к тому, что Россия напала на Украину, потому что у нее не было этой защиты", - утверждает Майор.

Клаудиа Майор Фото: Thomas Bartilla/Geisler-Fotopress/picture alliance

По ее выражению, Украина сейчас хочет существенно большего: "Она хочет иметь четкую дорожную карту. Она хочет гарантий того, чтобы такой войны больше никогда не повторилось". Ясного сигнала относительно членства Киева в НАТО потребовал накануне саммита и Андрей Ермак, глава офиса президента Зеленского: "Украина ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе получит приглашение на вступление в альянс по упрощенной процедуре".

Но, как уточняет Клаудиа Майор, со стороны стран НАТО, конечно, существует риск, что они окажутся в тянутыми в войну: "И тогда они должны будут на практике выполнять политические и военные обещания". Вопрос о членстве Украины в НАТО не находит всесторонней поддержки среди всех стран-членов альянса, добавляет немецкий эксперт: "Ряд стран хотят большего, в частности, Польша и страны Балтии. Среди тех, кто занимает более сдержанную позицию - Германия и США".

Байден: США могут предложить Украине защиту по примеру Израиля

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN накануне саммита фактически развеял надежды Украины на скорое вступление в Североатлантический альянс, сообщив, что "это займет определенное время". Однако, по его словам, пока идет этот процесс, Вашингтон может помочь Киеву. "Соединенные Штаты были бы готовы обеспечить (…) безопасность наподобие той, которую мы обеспечиваем Израилю", - заявил Байден. Что конкретно это означает?

Как поясняет Клаудиа Майор, так называемая "израильская модель" помощи Украине предусматривает три составных части: "Это сильная украинская армия. Это двусторонние договоренности. И это ядерное оружие. На мой взгляд, не в интересах НАТО, чтобы у Украины снова появилось ядерное оружие, от которого она избавилась в 90-е годы".

По мнению эксперта, "израильскую модель" будет сложно реализовать. Поэтому главным она считает вопрос, как перейти от нынешней финансовой и военной поддержке к долгосрочным гарантиям безопасности Украины: "Потому что все остальное является не настоящими гарантиями, а лишь усиленной поддержкой".

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