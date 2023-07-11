НАТО: Украина получит возможность членства после войны

Страны НАТО будут готовы пригласить Украину присоединиться к альянсу, если условия для этого будут выполнены.

Страны-члены НАТО на саммите организации в Вильнюсе во вторник, 11 июля, согласовали решение предоставить Украине возможность вступить в альянс после окончания войны с Россией.

Как отмечается в коммюнике саммита, Украина получит приглашение присоединиться к Североатлантическому альянсу, если государства-члены НАТО посчитают, что условия для этого выполнены. "Мы подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и согласовали решение об отмене процедуры Плана действий для членства (ПДЧ)", - сообщил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

При этом временные рамки для предоставления Украине соответствующего приглашения названы не были. Кроме прочего, участники саммита заявили, что альянс поможет Киеву добиться прогресса в обеспечении военной совместимости со стандартами НАТО, а также в проведении дополнительных демократических реформ и реформ в сфере безопасности.

"Мы вновь заявили, что Украина станет членом НАТО и согласились отменить требования для Плана действий по членству в альянсе. Это изменит путь Украины к присоединению к НАТО, вместо двухэтапного процесса это будет одноэтапный процесс", - сообщил Столтенберг на пресс-конференции в Вильнюсе. Кроме прочего, на саммите было согласовано учреждение Совета НАТО-Украина, добавил он.

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