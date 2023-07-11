  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

В Вильнюсе проходит саммит НАТО

Виталий Кропман
6 ч. назад

Ожидается, что Киев в рамках саммита не получит приглашение присоединиться к альянсу, но весьма вероятно, будет принято решение ускорить процесс вступления Украины за счет отказа от Плана действий по членству.

https://p.dw.com/p/4Thhs
Флаги Украины и НАТО
Фото: Petras Malukas/AFP/Getty Images

Главы государств и правительств 31 страны НАТО встречаются в столице Литвы, где во вторник, 11 июля, начинает свою работу двухдневный ежегодный саммит альянса. Как ожидается, основными темами станут вопросы членства Украины в НАТО и присоединение Швеции.

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский все-таки приедет в Вильнюс – его совместное выступление с главой альянса Йенсом Столтенбергом запланировано на 12 июля. Ранее украинский лидер заявлял, что не поедет на саммит, если Украина там не получит реальных результатов по вступлению в НАТО. Ожидается, что Киев не получит приглашение присоединиться к альянсу в рамках саммита – против вступления в  НАТО страны, находящейся в состоянии войны, по данным агентства AFP, выступают, прежде всего, США и Германия, - но, с высокой степенью вероятности, будет принято решение ускорить процесс за счет отказа от Плана действий по членству (ПДЧ). Это программа, с помощью которой кандидаты на вступление демонстрируют свою готовность к членству, например, в военной и разведывательной сферах или в борьбе с коррупцией. В случае с Финляндией и Швецией НАТО уже отказывалась от ПДЧ, чтобы ускорить процедуру приема.

Кроме того, возможно, Киеву будут предложены гарантии безопасности по типу тех, которые есть у Израиля Ранее с таким предложением выступил президент США Джо Байден, которые, как ожидается, также встретится с Владимиром Зеленским 12 июля. По мнению США, Германия и другие страны "Большой семерки", включая Великобританию и Францию, могли бы дать Украине аналогичные обещания. По данным немецких правительственных источников, ожидается принятие совместного заявления.

Планируется также создание Совета Украина – НАТО и обсуждение новых военных поставок Киеву. НАТО хочет принять решение о многолетней программе помощи Украине, призванной помочь Киеву заменить советскую военную технику на современную технику НАТО. На эти цели первоначально предусматривается выделить 500 млн евро.

Эрдоган снимет барьер для Швеции

После нескольких месяцев противодействия президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обеспечить ратификацию Акта о присоединении к альянсу Швеции турецким парламентом. Об этом накануне сообщил Йенс Столтенберг по итогам посреднической встречи. Ожидается также ратификация Акта Венгрией, что позволит Швеции стать 32 членом НАТО.

Смотрите также:

Столтенберг о вступлении Украины в НАТО.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Год войны в Украине: Путин не сломил сопротивление украинцев и лишь усилил НАТО. Европа в фокусе

Год войны в Украине: Путин не сломил сопротивление украинцев и лишь усилил НАТО. Европа в фокусе

24 февраля 2022 года Путин ввел войска в Украину. В Кремле считали, что смогут быстро выиграть эту войну. Но путинский расчет не оправдался. Благодаря мужественному сопротивлению и западной помощи украинцам вот уже год удается сдерживать российскую армию. А значительные части оккупированной территории Киев смог даже отвоевать обратно. Но прекращать эту войну Путин все равно не собирается.
Политика24 февраля 2023 г.25:58 мин.
external

Эрдоган обманул ожидания Путина на саммите НАТО: Финляндия и Швеция станут членами Альянса (29.06.2022)

Эрдоган обманул ожидания Путина на саммите НАТО: Финляндия и Швеция станут членами Альянса (29.06.2022)

Саммит НАТО: в центре внимания война в Украине и противодействие России, а Швеция с Финляндией готовятся вступить в альянс. Включение с корреспондентом DW из Кременчуга, где в результате ракетного удара сгорел торговый комплекс.
29 июня 2022 г.61:19 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаги Украины и НАТО

В Вильнюсе проходит саммит НАТО

Политика6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Ольга Тихомирова и Тимур Олевский

Украина ближе к НАТО. Пригожин в Кремле. DW Новости Шоу.

Украина ближе к НАТО. Пригожин в Кремле. DW Новости Шоу.

Политика23 ч. назад59:49 мин.
Карикатура DW: Запертая железная дверь с надписью NATO и бело-голубой эмблемой Североатлантического альянса. Слева от двери - окно в стене, из которого выглядывает карикатурный президент США Джо Байден.

Байден о вступлении Украины в НАТО: Дверь пока что на замке

Байден о вступлении Украины в НАТО: Дверь пока что на замке

Политика23 ч. назад
VW ID.4 - первый электрический кроссовер немецкого концерна Volkswagen

Авторынок Германии: рост на фоне рецессии, VW догоняет Tesla

Авторынок Германии: рост на фоне рецессии, VW догоняет Tesla

Экономика и бизнес20 ч. назад
Аукцион в Дрездене

Самовар за 130 евро: в Дрездене распродали "Мир ГДР"

Самовар за 130 евро: в Дрездене распродали "Мир ГДР"

Культура23 ч. назад
Федеральное ведомство по по делам миграции и беженцев (BAMF)

Что происходит с беженцами из Беларуси в Германии?

Что происходит с беженцами из Беларуси в Германии?

Миграция10 июля 2023 г.
Флаги НАТО и Украины

Байден об Украине и НАТО и другие события 501-го дня войны

Байден об Украине и НАТО и другие события 501-го дня войны

Конфликты9 июля 2023 г.
На главную страницу