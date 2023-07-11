Столтенберг: Расширение НАТО - провал политики Путина

По мнению главы НАТО, российский президент недооценил и украинцев, и единство Нато, и политические последствия, которые вызовет его агрессия в таких странах, как Швеция и Финляндия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает продолжающееся расширение оборонного альянса признаком провала политики президента России Владимира Путина: "Он вступил в войну, потому что хотел, чтобы было меньше НАТО. Он получает больше НАТО", - заявил глава альянса во вторник, 11 июля, в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе. Тот факт, что Финляндия уже является членом НАТО, а Швеция вскоре станет его членом, показывает, что агрессивная война Путина против Украины была "большой стратегической ошибкой", цитирует Столтенберга агентство dpa. По мнению главы альянса, российский президент недооценил и украинцев, и единство НАТО, и политические последствия, которые вызовет его агрессия в таких странах, как Швеция и Финляндия.

Столтенберг также призвал и дальше поддерживать Киев. "Война по определению непредсказуема и может продолжаться дольше, чем мы ожидаем. Наш единственный ответ: мы должны поддерживать Украину так долго, как это потребуется, и мы по-прежнему должны наращивать помощь Украине, это будет четкий сигнал нынешнего саммита", - заявил глава альянса, выступая в рамках Общественного форума НАТО.

Отвечая на вопрос о сложностях с которыми столкнулась Украина при проведении контрнаступления, Столтенберг указал на яростное сопротивление российских военных. "Контрнаступление очень важно, украинцы возвращают себе земли и теснят российских оккупантов, но они встречают яростное сопротивление на позициях с подготовленной обороной, включающей минные поля и противотанковые заграждения. Позиционная оборона - это серьезный вызов, но НАТО должно сосредоточиться на продолжении поддержки Украины", - отметил глава альянса.

Общественный форум НАТО прошел в рамках двухдневного саммита альянса в Вильнюсе. Как пояснил Столтенберг, лидеры альянса завершают работу над совместным коммюнике, в котором Украина получит "сильный сигнал" о будущем членстве в блоке.

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