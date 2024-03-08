Великобритания поставит Украине 10 тысяч дронов

Великобритания поставит более 10 000 беспилотников украинским вооруженным силам, объявил министр обороны страны Грант Шаппс во время визита в Киев в четверг, 7 марта. По его словам, большинство дронов будут использованы для разведки, однако поставка также будет включать себя морские и ударные беспилотные аппараты.

Соединенное Королевство передаст Украине дроны в рамках пакета военной помощи общей стоимостью 325 млн фунтов (380 млн евро). "Я усиливаю наше стремление вооружить Украину новейшими беспилотниками, которые поставляются непосредственно из ведущих оборонных отраслей Великобритании - прямо с заводского цеха на передовую. Я призываю международных партнеров присоединиться к Великобритании в этих усилиях", - заявил Шаппс.

Беспилотники играют ключевую роль в войне

Как отмечают военные эксперты, беспилотники начали играть ключевую роль в войне России против Украины. В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский распорядился создасть в стране специальные Силы беспилотных систем. По его словам, это "должно дать вполне конкретный результат уже в ближайшее время", ведь дроны "доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море".

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