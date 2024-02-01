Залужный предложил технологическое перевооружение за полгода

Залужный предложил технологическое перевооружение за полгода1 февраля 2024 г.
Перед Украиной стоит задача создать совершенно новую государственную систему технологического перевооружения, достигнуть чего возможно за пять месяцев, считает главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Об этом он написал в колонке "Дизайн войны изменился", опубликованной CNN в четверг, 1 февраля.
"Победа нуждается в уникальной стратегии и следует уникальной логике", - написал Залужный, назвав основной движущей силой войны "развитие беспилотных систем вооружения". Беспилотные системы вместе с другим современным оружием, по его словам, обеспечивают "лучший способ для Украины избежать втягивания в позиционную войну", в которой Киев не обладает преимуществом.
Другое преимущество России, которое отмечает Залужный, заключается в мобилизации человеческих ресурсов на фоне неспособности государственных институтов Украины повысить численность вооруженных сил без использования непопулярных мер. В условиях дефицита боеприпасов и зависимости от сокращающейся военной помощи Запада приоритетом номер один для Украины является "овладение всем арсеналом относительно дешевых, современных и высокоэффективных беспилотных транспортных средств и других технологических средств", считает Залужный.
"Новая философия обучения и ведения войны"
"Это означает не что иное, как полную перестройку боевых действий и отказ от устаревшего, стереотипного мышления", - заключил главнокомандующий. В качестве примера операций нового типа он отметил создание цифровых полей, контроль радиоэлектронной среды или комбинированную операцию с использованием атакующих дронов и киберактивов.
"При этом приоритетом пока остается улучшение ситуации на поле боя. И здесь технология имеет несомненное превосходство над традицией. Дистанционное управление этими объектами означает меньшее количество солдат, подвергающихся опасности, что снижает уровень человеческих потерь", - подчеркнул Залужный.
В 2024 году Украины должна сосредоточить основные усилия на создании системы обеспечения ВСУ высокотехнологичными активами, введении "новой философии обучения и ведения войны" с учетом ограниченных ресурсов, а также на как можно более срочном освоении новых боевых возможностей, считает генерал.
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