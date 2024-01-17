Совет НАТО - Украина: военные встретились без Залужного

Главком ВСУ Валерий Залужный не участвовал в первой встрече Совета НАТО - Украина на высшем военном уровне. Сообщать СМИ причины его отсутствия Киев не стал. Союзники заверили украинцев в дальнейшей поддержке.

В Брюсселе вечером в среду, 17 января, завершилась первая встреча Совета НАТО - Украина на уровне высших военных руководителей. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не присутствовал на этом заседании по причинам, о которых украинская сторона не сообщила. От его имени к коллегам обратился Военный представитель Украины при НАТО генерал-майор Сергей Салкуцан.

Как сообщает миссия Украины при НАТО, Салкуцан доложил присутствующим о стратегических задачах России в войне, указал, на что направлены основные усилия Москвы и подробно проинформировал об обстановке на поле боя. "Особое внимание он обратил на варварские методы ведения войны российскими войсками, нанесение ракетных ударов и применение дронов-камикадзе для поражения объектов критической инфраструктуры в глубине территории нашего государства", - сказано в собщении пресс-службы украинской миссии.

Генерал Салкуцан также напомнил, что ВСУ особенно нуждаются в истребителях F-16, средствах ПВО любых типов и дальности, а также в курсах подготовки военнослужащих в странах-партнерах. "Союзники заверили, что поддержка Украины будет оставаться неизменной и подтвердили готовность оказывать необходимую помощь", - сообщила украинская сторона.

Североатлантический альянс будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, подчеркнул по окончании встречи и председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр. "Мы высоко оценили Генштаб ВСУ за силу, прозорливость и преданность украинских вооруженных сил", - написал он в соцсети "Х".

Утром того же дня Бауэр заявил в Брюсселе, что исход войны России против Украины "определит судьбу мира", и назвал украинский народ и армию маяком, который во мраке войны показывает, "что значит бороться за то, во что веришь".

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