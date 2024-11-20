СМИ: Диверсионная группа готовила подрыв "Турецкого потока"

По данным еженедельника Der Spiegel, группа, ответственная за диверсию на "СП", готовила подрыв и "Турецкого потока", но планы сорвались.

Газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" ("СП") были взорваны не элитным подразделением, оснащенным высокотехнологичным оборудованием, а разномастной командой исполнителей с бюджетом менее 300 тыс. долларов (285 тыс. евро). Это утверждают в своей публикации в среду, 20 ноября, журналисты-расследователи еженедельника Der Spiegel.

По версии издания, к операции "Диаметр" были подключены шесть украинских военнослужащих и несколько гражданских лиц - всего с десяток мужчин и одна женщина из Украины. Некоторые из членов группы в прошлом имели связи с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), их учили "мыслить масштабно", пишет журнал. Имен издание не называет. Реализацию якобы поддерживал занимавший в то время пост главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

Западные спецслужбы получили сведения о планах нападения в июне 2022 года, за три месяца до взрывов: о подготовке диверсантов узнал шведский агент, пишет издание. В свою очередь, агент ЦРУ в Киеве посетил в этой связи резиденцию президента Украины. "Самое позднее с этого момента Зеленский должен был знать (о плане. - Ред.)", - утверждает Der Spiegel, не называя, однако, точных сроков общения политика с предсставителем американских спецлужб.

В то же время издание утверждает, что хотя Залужный и следил за подготовкой операции, украинского лидера о ней "не проинформировали". "Люди (Залужного. - Ред.) не доверяли президенту и его окружению", - пишет журнал.

Der Spiegel: Исполнители параллельно готовили подрыв "Турецкого потока"

По данным Der Spiegel, исполнители параллельно готовили подрыв "Турецкого потока", соединяющего РФ с Турцией - членом НАТО, но впоследствии эта часть операции сорвалась. Как уверяет Der Spiegel, Залужный турецкую составляющую плана поддерживал.

Он же предупредил участников - после того, как детали стали известны западным спецслужбам, - что члены группы, скорее всего, попадут в тюрьму, в случае продолжения своих дейтвий - те, однако, не восприняли послание как приказ прекратить операцию.

Расследователи: Германия ничего не сделала для предотвращения диверсии

В июне 2022 года Федеральная разведывательная служба (BND) получила зашифрованную сверхсекретную депешу с четким предупреждением о готовящейся атаке - оно поступило от военной разведки Нидерландов. Диверсия по времени должна была совпасть с маневрами НАТО Baltops в Балтийском море. BND передала информацию в бюро канцлера ФРГ, но в правительственных службах Германии информацию не посчитали релевантной - поскольку она попала к ним "после того, как маневры НАТО закончились и ничего не произошло".

Несмотря на предупреждение, немецкая сторона не предприняла никаких шагов для предотвращения возможного нападения и на более позднем этапе, констатирует журнал. Сведения не были доведены ни до федеральной полиции, ни до военно-морских сил ФРГ, ни до контртеррористических центров отдельных земель и на федеральном уровне, подчеркивает Der Spiegel.

Диверсия на газопроводах в сентябре 2022 года

Взрывы на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" произошли в ночь на 26 сентября 2022 года возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов. Расследование проводилось правоохранительными органами сразу нескольких стран, включая Германию.

Киев опроверг сообщения о каком-либо участии Украины в подрыве российских газопроводов в Балтийском море. В беседе с агентством Reuters советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "такая атака может быть осуществлена только при наличии больших технических и финансовых ресурсов".