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СМИ: Киев обсуждал взрыв на "Северных потоках" еще до войны

Ольга Лебедева
25 сентября 2024 г.

Идея диверсии против газопровода в Балтийском море появилась за несколько лет до российского вторжения, пишет Der Spiegel. По его данным, на диверсию было потрачено 300 тысяч долларов.

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Место подводного взрыва на Балтийском море
Место подводного взрыва на Балтийском мореФото: Swedish Coast Guard/AP/dpa/picture alliance

Операция, направленная против газопровода "Северный поток", начала задумываться еще за несколько лет до полномасштабной войны РФ против Украины, сообщает немецкий еженедельник Der Spiegel, ссылаясь на "свои данные". После российского вторжения в феврале 2022 года подготовка в Киеве к осуществлению диверсии на Балтийском море стала более интенсивной, пишет издание в среду, 25 сентября, со ссылкой на неназванные источники.

По его данным, на первом этапе группа, подотчетная тогдашнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, искала водолазов, способных работать на глубине до 100 м и готовых пойти на серьезный риск для здоровья. Планированием операции против "Северного потока - 1" и достроенного к тому моменту "Северного потока - 2" занимался бывший сотрудник украинских спецслужб Роман Червинский, он же руководил ее проведением.

Журналистам удалось установить личности диверсантов

Он собрал команду, обучил ее и отправил на задание, отмечает Der Spiegel со ссылкой на продолжавшееся почти два года журналистское расследование. При этом почти все водолазы, вошедшие в состав диверсионной группы, были гражданскими лицами.

Как сообщили журналисты, им удалось установить личности нескольких причастных к диверсии людей, фамилии которых пока не назывались публично. Издание решило не называть имена мужчин и одной женщины, чтобы не делать их мишенью занимающихся политическими убийствам российских спецслужб.

На операцию было потрачено почти 300 тысяч долларов

Стоимость операции, по данным Der Spiegel, составила почти 300 тысяч долларов, которые были собраны из частных источников. Издание также подтверждает данные других СМИ о том, что проведение диверсии одобрил Валерий Залужный. При этом и он сам, и группа диверсантов не проинформировала об этом президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило о конфликте ФРГ и Польши, связанном с расследованием взрывов на "Северных потоках". Берлин не может добиться ареста украинца, подозреваемого в причастности к диверсии, написало издание. Один высокопоставленный польский чиновник в частном порядке сказал своему немецкому коллеге, что любые потенциальные подозреваемые, которые могли сыграть роль в разрушении газопровода, "должны быть награждены медалями, а не арестованы", указывает WSJ.

"Некоторые немецкие следователи и политики говорят, что польские власти намеренно пытались сорвать расследование. Еще в прошлом году польские власти отказались предоставить записи видеонаблюдения яхты, которая была пришвартована в польском порту Служба внутренней безопасности Польши ABW отвергла эти заявления и заявила, что таких записей не существует", - утверждается в публикации.

Диверсия на газопроводах в сентябре 2022 года

Взрывы на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" произошли в ночь на 26 сентября 2022 года возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов. Расследование проводилось правоохранительными органами сразу нескольких стран, включая Германию.

Киев опроверг сообщения о каком-либо участии Украины в подрыве российских газопроводов в Балтийском море. В беседе с агентством Reuters советник главы офиса президента Украины Михаил заявил, что "такая атака может быть осуществлена только при наличии больших технических и финансовых ресурсов". "А у кого все это было на момент атаки? Только у России", - утверждал он.

 

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