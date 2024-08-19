РФ предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва СП

Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море. Об этом в интервью агентству РИА "Новости" в понедельник, 19 августа, заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

Он напомнил, что Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест одного из ныряльщиков, подозреваемых в подрыве "Северных потоков", который оказался гражданином Украины. Однако, по словам дипломата, немецкие СМИ "уже давно и методично" продвигают "тезис о том, что эти лица не связаны с каким-либо государством". Из этого он делает вывод, что "немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов "Северных потоков", то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах".

Тяпкин заявил, что Москва в официально поставила перед Берлином "вопрос о выполнении Германией и другими затронутыми странами своих обязательств, вытекающих из антитеррористических конвенций ООН". "На этот счет в двустороннем порядке официально предъявлены соответствующие претензии, в том числе и Берлину", - добавил он и уточнил, что РФ добивается переговоров в соответствии с действующими международными регламентами, а дальнейшие шаги будут зависеть от реакции Запада.

В ФРГ выдали ордер на арест украинца по делу о взрыве СП

В среду, 14 августа, немецкие газеты Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и общественно-правовой телеканал ARD по итогам журналистского расследования сообщили, что водолазы, заложившие взрывчатку на трубах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в сентябре 2022 года, прибыли из Украины. В отношении одного из этих ныряльщиков - украинца Владимира Ж. - Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест, однако он пока не был задержан.

Позднее получение ордера на арест Владимира Ж. подтвердили в офисе Генпрокурора Польши, добавив, что он уехал в Украину.

Сообщается, что основанием для выдачи ордера стали показания свидетелей, согласно которым Владимир Ж. был в числе пассажиров белого автомобиля Citroёn, доставившего, по данным следствия, экипаж к яхте Andromeda 8 сентября 2022 года. На фото радара, сделанного из-за превышения скорости вблизи немецкого острова Рюген, изображен мужчина, напоминающий Владимира Ж., следует также из публикации.

WSJ сообщила о причастности Залужного к взрывам на СП

Газета The Wall Street Journal (WSJ), в свою очередь, со ссылкой на источники сообщила, что решающую роль в операции по подрыву "Северных потоков" сыграл бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

По сведениям издания, идея операции родилась в мае 2022 года на встрече в баре высокопоставленных украинских военных и бизнесменов, которые ее профинансировали. Ее курировал неназванный генерал, который напрямую подчинялся Залужному, а подрывом занималась команда из шести военных и гражданских ныряльщиков на обычной арендованной яхте.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил план операции устно, однако, когда Центральное разведывательное управление США узнало о ней и призвало Киев отменить операцию, изменил свое решение и сказал об этом Залужному, но тот не послушал. Позже он заявил Зеленскому, что диверсионная группа уже была отрезана от внешнего мира и не могла быть отозвана, пишет издание.

Сам Залужный в комментарии WSJ заявил, что ничего не знает об операции.

Взрывы на "Северных потоках"

Три из четырех нитей газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море, ведущих из России в Германию, были подорваны в конце сентября 2022 года. Ни по одной из них на тот момент газ не транспортировался. "Северный поток" был остановлен Россией незадолго до взрывов, а "Северный поток - 2" так и не был введен в эксплуатацию на фоне вторжения РФ в Украину. Одна из нитей СП-2 уцелела и после инцидента президент РФ Владимир Путин предлагал прокачивать по ней газ, но Германия отказалась. Никто не взял на себя ответственность за взрывы на газопроводах.

СМИ указывают на важное политическое значение сведений о возможной причастности Украины ко взрывам. "Как вести себя со страной, разрушившей инфраструктуру, через которую Германия хотела в значительной степени обеспечивать себя газом? После того как стало известно об ордере на арест гражданина Украины, эти вопросы стали актуальнее, чем когда-либо ранее", - подчеркивает Die Zeit.