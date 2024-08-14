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В ФРГ выдали ордер на арест украинца по делу о взрыве "СП"

Александра Иванова
14 августа 2024 г.

Следствие ФРГ полагает, что гражданин Украины Владимир С. был в числе водолазов, заложивших взрывчатку на "СП" и "СП - 2", пишут Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD.

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Выход газа по поверхность воды над местом взрыва труб газопровода "Северный поток - 2", сентябрь 2022 года
Выход газа по поверхность воды над местом взрыва труб газопровода "Северный поток - 2", сентябрь 2022 годаФото: Swedish Coast Guard/AP/dpa/picture alliance

Водолазы, заложившие взрывчатку на трубах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в сентябре 2022 года, прибыли из Украины. В отношении одного из этих ныряльщиков - украинца Владимира С. - Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест, однако он пока не был задержан. Об этом сообщают в среду, 14 августа, немецкие газеты Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и общественно-правовой телеканал ARD по итогам журналистского расследования.

Позже, около полудня 14 августа, в офисе Генпрокурора Польши подтвердили агентству AFP получение ордера на арест украинского гражданина по делу о взрывах на "Северных потоках", добавив, что он уехал в Украину.

Федеральная прокуратура ФРГ отказалась предоставить комментарий на эту тему. Между тем сам Владимир С., с которым журналистам удалось связаться по телефону, отрицает свою причастность к взрывам, которые власти Германии классифицируют как "акт антиконституционной диверсии".

Что известно об украинском водолазе Владимире С.

По данным Die Zeit, в июне федеральное правительство Германии направило ордер на арест Владимира С. в Польшу, где тот, судя по всему, проживал.

Сообщается, что основанием для выдачи ордера стали показания свидетелей, согласно которым Владимир С. был в числе пассажиров белого автомобиля Citroёn, доставившего, по данным следствия, экипаж к яхте Andromeda 8 сентября 2022 года. На фото радара, сделанного из-за превышения скорости вблизи немецкого острова Рюген, изображен мужчина, напоминающий Владимира С., следует также из публикации.

Следственные органы ФРГ на протяжении последних нескольких месяцев активно разрабатывают версию о причастности взятой в аренду на острове Рюген яхты Andromeda типа Bavaria Cruiser 50 ко взрывам на "Северных потоках", а также об "украинском следе" в этом деле.

Медиакомпании ARD и SWR, а также газета Die Zeit ранее писали, что у двух членов предполагаемой диверсионной группы, состоявшей из капитана, двух водолазов, двух помощников и врача, были украинские паспорта.

В ноябре 2023 года газета The Washington Post и немецкий еженедельник Der Spiegel написали, что атаку на "Северные потоки" мог координировать украинский офицер, который находится под следствием по другому делу, - бывший командир одной из частей Сил специальных операций Украины Роман Червинский.

Выдаст ли Польша украинца?

Газета отмечает, что недавно сформированное правительство Польши, судя по всему, на протяжении нескольких недель не могло принять решение относительно выдачи Владимира С. германским властям. "Ведь в Польше строительство "Северных потоков" считалось грехом, предполагаемый диверсант Владимир С. был бы, с такой точки зрения, героем, в таком роде то и дело неофициально высказывались польские политики", - поясняет издание.

К сегодняшнему дню украинец Владимир С. так и не был задержан.

Взрывы на "Северных потоках"

Три из четырех нитей газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море, ведущих из России в Германию, были подорваны в конце сентября 2022 года. Ни по одной из них на тот момент газ не транспортировался. "Северный поток" был остановлен Россией незадолго до взрывов, а "Северный поток - 2" так и не был введен в эксплуатацию на фоне вторжения РФ в Украину. Одна из нитей СП-2 уцелела и после инцидента президент РФ Владимир Путин предлагал прокачивать по ней газ, но Германия отказалась. Никто не взял на себя ответственность за взрывы на газопроводах.

СМИ указывают на важное политическое значение сведений о возможной причастности Украины ко взрывам. "Как вести себя со страной, разрушившей инфраструктуру, через которую Германия хотела в значительной степени обеспечивать себя газом? После того как стало известно об ордере на арест гражданина Украины, эти вопросы стали актуальнее, чем когда-либо ранее", - подчеркивает Die Zeit.

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