WaS: Взрывы "Северных потоков" планировали еще 10 лет назад

"Украинская группировка" разрабатывала планы по взрывам газопроводов уже в 2014 году, после аннексией РФ Крыма, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на данные спецслужб.

Уничтожение газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" планировалось гораздо раньше начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину, а именно еще в 2014 году, после аннексии Россией украинского полуострова Крым. Об этом пишет в субботу, 6 июля, газета Welt am Sonntag со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции данные немецкого и международного следствия, а также спецслужб.

Указывается, что соответствующие планы могла в то время разрабатывать некая "украинская группировка". "Если будет доказано наличие долгосрочных планов (уничтожить газопроводы "СП" и "СП-2". - Ред.) со стороны украинского государства, это может самым серьезным образом повлиять на желание немцев поддерживать украинцев", - говорится в публикации.

К 2014 году газопровод "Северный поток" эксплуатировался уже два года, строительство "Северного потока - 2" находилось на стадии планирования, напоминают авторы.

Взрывы на "Северных потоках"

26 сентября 2022 года трубы "СП" и "СП-2" были повреждены в результате подводных взрывов, зафиксированных в районе датского острова Борнхольм. Мотив этого преступления, как и его исполнитель неизвестны до сих пор. Дания и Швеция прекратили национальные расследования взрывов. Однако в Германии федеральная полиция и федеральное уголовное ведомство по поручению федеральной прокуратуры продолжают работать над этим делом, которое расценивается как акт диверсии. "Следствие продолжается", - цитирует газета Welt am Sonntag в этой связи заявление федеральной прокуратуры ФРГ.

Центральное место в расследовании немецких органов занимает парусная яхта "Андромеда", которая в период совершения взрывов была арендована в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Как рассказал журналистам на условиях анонимности немецкий чиновник, знакомый с ходом следствия, за последнее время появились новые указания на то, что к инциденту со взрывами газопроводов могли быть причастны шесть человек, находившиеся на борту яхты.

Сомнения в причастности Украины

Однако у спецслужб есть сомнения на этот счет. Так, Герхард Шиндлер (Gerhard Schindler), который с 2011 по 2016 год руководил германской разведывательной службой BND, указал в беседе с Welt am Sonntag: "Результаты следствия могут вести в сторону украинской группировки. Но это не означает, что Украина была заказчиком. С точки зрения спецслужб, многое говорит, что это могла быть операция россиян под чужим флагом. Они имеют такие возможности". Что касается следов, которые ведут в Украину, то их, по словам Шиндлера, могли оставить преднамеренно.

Непосредственно после появления версии о причастности "Андромеды" ко взрывам на "Северных потоках", в марте 2023 года, немецкий таблоид Bild писал о серьезных сомнениях экспертов в ее правдоподобности.

Журналисты выяснили, в частности, что "Андромеда", судя по всему, слишком мала, чтобы использоваться для такой масштабной диверсии. К тому же, она не оснащена специальным водолазным оборудованием, позволяющим заложить взрывчатку на 80-метровой глубине.

"Для проведения трех взрывов под водой потребовалось бы как минимум от 600 до 900 кг специальной военной взрывчатки. У яхты "Андромеда" нет крана, чтобы безопасно опустить под воду такой объем", - подчеркивалось в публикации.

Данные польских спецслужб

Как пишет Welt am Sonntag, сомнения в причастности Украины ко взрывам на "Северных потоках" имеются и у польских политиков и спецслужб. Летом 2023 года польские спецслужбы передали BND список людей, которые, по их данным, были связаны с террористической атакой на трубопроводы и, как предполагается, имели контакты с Москвой.

Польские спецслужбы утверждали также, что "украинцы", которые взяли яхту "Андромеда" в аренду, пользуясь поддельными паспортами, на самом деле были гражданами РФ. Они специально оставили ложный след, чтобы дискредитировать Украину, полагают в Польше.