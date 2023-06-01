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В Германии прошел обыск по делу о подрыве "Северных потоков"

Евгений Жуков
36 мин. назад

Во Франкфурте-на-Одере обыскали квартиру бывшей партнерши украинца, заподозренного в причастности к взрывам на "Северных потоках". Следователи взяли образец ДНК у их совместного ребенка.

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Труба газопровода "Северный поток", пострадавшая от взрыва
Труба газопровода "Северный поток", пострадавшая от взрываФото: Trond Larsen/Expressen/TT/picture alliance

Сотрудники правоохранительных органов ФРГ в ходе расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", совершенных в сентябре 2022 года, провели 25 мая обыск в квартире молодой женщины во Франкфурте-на-Одере, находящейся в статусе свидетеля. Об этом сообщили в четверг, 1 июня, немецкие телеканалы WDR и NDR, а также газета Süddeutsche Zeitungсо ссылкой на Федеральную прокуратуру.

По их сведениям, женщина, в квартире которой прошел обыск, - бывшая партнерша украинского военнослужащего, подозреваемого в причастности ко взрывам. Отмечается также, что следствие не установило какую-либо связь военнослужащего с украинскими властями.

Следователи изъяли у женщины мобильный телефон и взяли пробы ДНК, по-видимому, у общего ребенка свидетельницы и подозреваемого, чтобы сопоставить их со следами, оставленными на парусной яхте "Андромеда", о возможной связи которой с инцидентами на газопроводах сообщалось ранее. По данным следствия, эта яхта пока является самой конкретной уликой, связанной со взрывами. В то же время немецкие издания отмечают, что не исключен и вариант проведения диверсии "под ложным флагом".

Сообщения немецких СМИ о новых следах в деле о взрывах "Северных потоков"

21 мая немецкие медиакомпании NDR и WDR опубликовали результаты журналистского расследования, проведенного ими совместно с газетой Süddeutsche Zeitung при участии шведской газеты Expressen, польского онлайн-журнала Frontstory и датской газеты Berlingske. По данным авторов, 15-метровая яхта "Андромеда" была арендована польским туристическим бюро, которое принадлежало гражданам Украины.

Еще один украинский след в деле о повреждении газопроводов, по информации расследователей, - тот факт, что один из мужчин, арендовавший яхту, судя по всему, проживает в Украине и может быть связан с ее вооруженными силами.

Сомнения в причастности Украины ко взрывам на "Северных потоках"

В марте 2023 года, после появления в немецких СМИ публикаций о возможной причастности яхты "Андромеда" ко взрывам на "Северных потоках" и следе, ведущем в Украину, некоторые наблюдатели усомнились в правдоподобности этой версии.

Так, журналисты таблоида Bild выяснили, что "Андромеда", судя по всему, слишком мала, чтобы использоваться для такой масштабной диверсии. К тому же она не оснащена специальным водолазным оборудованием, позволяющим заложить взрывчатку на 80-метровой глубине, указывали журналисты.

Взрывы на "Северных потоках"

Три из четырех нитей газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море, ведущих из России в Германию, были взорваны в конце сентября 2022 года. Ни по одной из них на тот момент газ не транспортировался. "Северный поток" был остановлен Россией незадолго до взрывов, а "Северный поток - 2" так и не был введен в эксплуатацию на фоне вторжения России в Украину.

Одна из нитей СП-2 уцелела, и после инцидента президент РФ Владимир Путин предлагал прокачивать по ней газ, но Германия отклонила это предложение. Никто не взял на себя ответственность за взрывы на газопроводах. Представители России заявляли, что подозревают в причастности к ним США и Великобританию.

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