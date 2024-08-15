WSJ сообщила о причастности Залужного к взрывам на СП

Газета The Wall Street Journal выпустила расследование о том, как Украина готовила операцию по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Ее курировал генерал, который подчинялся экс-главкому ВСУ.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сыграл решающую роль в операции по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" на дне Балтийского моря в сентябре 2022 года. Об этом сообщила вечером в четверг, 14 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По сведениям издания, идея операции родилась в мае 2022 года на встрече в баре высокопоставленных украинских военных и бизнесменов, которые ее профинансировали. Ее курировал неназванный генерал, который напрямую подчинялся Залужному, а подрывом занималась команда из шести военных и гражданских ныряльщиков на обычной арендованной яхте.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил план операции устно, однако, когда Центральное разведывательное управление США узнало о ней и призвало Киев отменить операцию, изменил свое решение и сказал об этом Залужному, но тот не послушал. Позже он заявил Зеленскому, что диверсионная группа уже была отрезана от внешнего мира и не могла быть отозвана, пишет издание.

Залужный отверг причастность к подрыву "Северных потоков"

В комментарии WSJ Залужный, который в настоящее время является послом Украины в Великобритании, отметил, что ничего не знает об операции. Четверо высокопоставленных украинских военных, которые участвовали в операции или знали о ней, заявили газете, что считают трубопроводы законной целью в оборонительной войне Украины против РФ.

Вся операция обошлась примерно в 300 тысяч долларов, пишет WSJ. Приблизительно за три недели до взрыва группа диверсантов арендовала прогулочную яхту "Андромеда" в порту Ростока в Германии. Водолазы работали парами, они заложили на глубине взрывное устройство с веществом октоген и таймером. Немецкая полиция позднее обнаружила на яхте следы взрывчатки, отпечатки пальцев и образцы ДНК.

Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж., инструктора по дайвингу. Он имеет отношение к подрыву "Северных потоков", утверждают авторы расследования, проведенного ARD, Süddeutsche Zeitung и Die Zeit. Владимир Ж., предположительно, проживал в Польше, и ему удалось уехать в Украину.