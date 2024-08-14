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Взрывы на СП: отношения Берлина с Киевом не пострадают

Никита Жолквер
14 августа 2024 г.

Ордер на арест украинца по подозрению в диверсии на газопроводах "Северный поток" не омрачит отношения Германии с Украиной, заявил представитель правительства ФРГ.

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Выход газа по поверхность воды над местом взрыва труб газопровода "Северный поток"
Диверсия на "Северном потоке" была совершена в сентябре 2022 годаФото: Danish Defense Ministry/Xinhua/picture alliance

К каким бы выводам ни пришло следствие по делу о подрыве газопроводов "Северный поток", это не меняет того факта, что Россия ведет противоречащую международному праву агрессивную войну против Украины. Об этом заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner) на пресс-конференции в Берлине 14 августа.

Помощь Германии Украине остается в силе

Тот факт, что ордер на арест по подозрению в подрыве газопроводов выписан на имя украинского гражданина, не повлияет негативным образом на отношения между Берлином и Киевом, сказал Бюхнер, отвечая на вопрос корреспондента DW.

Федеральная прокуратура в Карлсруэ
Федеральная прокуратура в КарлсруэФото: Christoph Schmidt/dpa/picture alliance

"Одно не имеет никакого отношения к другому, - уточнил он. - В одном случае речь идет о юридическом расследовании дела, имеющего уголовную составляющую. Этим занимается генеральный прокурор. Это следствие никак не связано с тем, что, как не раз говорил канцлер, Германия будет так долго, как это будет нужно, помогать Украине в ее оборонительной борьбе против России, ведущей против нее агрессивную войну".

Следствие ведет генеральный прокурор

На вопросы журналистов по существу дела ни представитель федерального правительства, ни пресс-секретарь министерства внутренних дел отвечать не стали, сославшись на то, что этим делом, напомнил Бюхнер, с начала октября 2022 года занимается Федеральная прокуратура, подключившая к расследованию Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) и Федеральную полицию (Bundespolizei).

По словам Бюхнера, "следствие ведется в соответствие с правом и законом, и невзирая на лица". Для правительства же Германии, заявил он, "расследование акта саботажа на "Северном потоке" имеет высший приоритет".

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