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Залужный на посту посла в Великобритании обратился к Западу

Жан Рофе
23 июля 2024 г.

В первой речи в качестве посла Украины в Великобритании экс-главком ВСУ призвал жителей западных стран на время "отказаться от ряда свобод" из-за опасности войн.

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Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный
Посол Украины в Великобритании Валерий ЗалужныйФото: Jordan Pettitt/dpa/picture alliance

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный впервые публично выступил после назначения послом Украины в Великобритании. На конференции Королевского объединенного института оборонных исследований RUSI Land Warfare Conference 2024 в Лондоне он предупредил об опасности глобального конфликта и необходимости мобилизации западного общества. Текст своей речи Залужный опубликовал в Telegram-канале вечером в понедельник, 22 июля.

"Готово ли человечество спокойно воспринять следующую по масштабам страданий войну - уже Третью мировую?", - сказал Залужный, напомнив, что Первая и Вторая мировые войны, унесли жизни примерно 60 миллионов человек. Экс-главком считает, что украинцы должны "честно" поделиться своим опытом 10-летней войны с Россией - с момента российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году до начала полномасштабного конфликта в 2022 году.

Опыт украинской борьбы будет "полезен всем, кто ищет путь к миру", подчеркнул он. "Мы должны честно рассказать человечеству, что именно происходит, и к чему человечество должно быть готово, - заявил Залужный. - Свободные и демократические государства и их правительства должны проснуться и подумать о том, как защищать своих граждан и страны".

Современные войны носят "тотальный характер"

По мнению бывшего главкома ВСУ, войн необходимо избегать, но если они все же начались, то к ним надо быть готовыми. "Пожалуй, самая сложная и важная составляющая - это готовность общества, основанная на честном и прозрачном общении между властью и народом. Общество должно согласиться временно отказаться от ряда свобод ради выживания. Современные войны, к сожалению, носят тотальный характер. Они требуют усилий не только армии, но и общества в целом. Политики могут и должны мобилизовать общество", - заявил он.

В своем выступлении Залужный отметил, что изменения в ходе боевых действий в нынешнем конфликте России и Украины "определят очертания войн и военного искусства в XXI веке". Он сказал, что речь идет не столько о применении беспилотников, сколько об использовании инновационных технологий в целом для того, чтобы противостоять противнику. При этом, считает Залужный, в боевых действиях на данном этапе сторонам не будет достаточно только технологических ресурсов, и "единственным выходом может быть увеличение количества человеческих ресурсов, участвующих в боевых действиях".

Валерий Залужный, командовавший ВСУ в первой фазе полномасштабной войны, в феврале 2024 года был отправлен в отставку с поста главнокомандующего, а в мае уволен с военной службы и назначен послом в Великобритании.

 

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