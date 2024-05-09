Залужного уволили с военной службы и назначили послом

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы в звании генерала "по состоянию здоровья" с правом ношения военной формы и назначил его на пост посла в Великобритании. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины в четверг, 9 мая.

Ранее украинские СМИ писали, что Валерий Залужный после своей отставки с поста главнокомандующего ВСУ был признан непригодным к военной службе в результате медкомиссии. Тогда же говорилось, что для смены деятельности ему сначала необходимо уволиться с военной службы.

В 2020 году Валерий Залужный получил магистерскую степень по специальности "Международные отношения". Кроме того, бывший главком прошел дополнительную подготовку к дипломатической работе. Он уже формирует новую команду для работы в посольстве.

Предыдущий посол Украины в Великобритании был уволен со скандалом

Занимавший ранее пост посла Украины в Великобритании Вадим Пристайко был уволен с него в конце июля 2023 года. Незадолго до этого тогда министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что Украине стоит проявлять больше благодарности за помощь запада. В ответ на это Владимир Зеленский сказал, что может "с утра просыпаться и благодарить министра". Последнее заявление президента Украины Пристайко назвал "нездоровым сарказмом".