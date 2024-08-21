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У Берлина и Варшавы возник конфликт из-за "Северных потоков"

Сергей Куприков
21 августа 2024 г.

Польские власти по формальным причинам отклонили немецкий ордер на арест украинца, подозреваемого в подрыве газопроводов, пишет WSJ.

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На месте подрыва газопроводов
На месте подрыва газопроводовФото: Danish Defense Ministry/Xinhua/picture alliance

После заявления прокуратуры Польши, что та не может по запросу Германии арестовать украинца, подозреваемого в причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", Берлин решил добиваться этого на уровне польского правительства. Однако безрезультатно. Об этом сообщило во вторник, 20 августа, издание The Wall Street Journalсо ссылкой на источники.

"Некоторые немецкие следователи и политики говорят, что польские власти намеренно пытались сорвать расследование. Еще в прошлом году польские власти отказались предоставить записи видеонаблюдения яхты, которая была пришвартована в польском порту <...> Служба внутренней безопасности Польши ABW отвергла эти заявления и заявила, что таких записей не существует", - утверждается в публикации.

Польский чиновник: Подрывников надо наградить

Ордер на арест украинского дайвера Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к взрывам, Берлин направил Варшаве в июне. Однако польская прокуратура отказалась арестовывать его, пока дело не рассмотрит Агентство внутренней безопасности.

2 июля правительственная делегация из Берлина во главе с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом (Olaf Scholz) посетила Варшаву для совместного заседания с польским правительством. В ходе визита немецкая сторона попросила польских коллег обеспечить исполнение ордера. Однако 6 июля подозреваемый покинул Польшу и направился в Украину, рассказал источник WSJ, знакомый со следствием. Там же находятся и еще двое подозреваемых - основатели школы подводного плавания Scuba Family Евгений Успенский и его жену Светлана.

Один высокопоставленный польский чиновник в частном порядке сказал своему немецкому коллеге, что любые потенциальные подозреваемые, которые могли сыграть роль в разрушении газопровода, "должны быть награждены медалями, а не арестованы", указывает WSJ.

Главную роль в операции играл Валерий Залужный

Взрывы на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" произошли в ночь на 26 сентября 2022 года возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов. Расследование проводилось правоохранительными органами сразу нескольких стран, включая Германию.

15 августа 2024 года The Wall Street Journal опубликовал статью, в которой указывалось, что в операции по подрыву газопроводов решающую роль сыграл бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. По сведениям издания, идея операции родилась в мае 2022 года. Ее курировал неназванный генерал, который напрямую подчинялся Залужному, а подрывом занималась команда из шести военных и гражданских ныряльщиков на обычной арендованной яхте.

Президент Украины Владимир Зеленский устно одобрил план операции, однако, когда Центральное разведывательное управление США узнало о ней и призвало Киев отменить операцию, изменил свое решение и сказал об этом Залужному, но тот не послушал. Позже он заявил Зеленскому, что диверсионная группа уже была отрезана от внешнего мира и не могла быть отозвана, пишет издание.

Киев опровергает свою причастность к взрывам трубопроводов

Киев опроверг сообщения о каком-либо участии Украины в подрыве российских газопроводов в Балтийском море. В беседе с агентством Reuters советник главы офиса президента Украины Михаил заявмл, что "такая атака может быть осуществлена только при наличии больших технических и финансовых ресурсов". "А у кого все это было на момент атаки? Только у России", - утверждал он.

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