Кличко: Выборы во время военного положения навредят Украине

Мэр Киева Виталий Кличко убежден в том, что выборы в Украине во время войны проводить нельзя. При этом в интервью DW он открыто критикует власть во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Бывший боксер со многими чемпионскими титулами и один из лидеров Евромайдана Виталий Кличко уже десять лет возглавляет столицу Украины. DW поговорила с мэром Киева о проблемах города, отношениях с центральной властью, возможности выборов во время войны, а также о помощи Германии Украине.

DW: В начале декабря 2023 года вы давали интервью немецкому журналу Der Spiegel, где сказали, что Украина может в какой-то момент стать похожей на Россию, где все зависит от прихотей одного человека. Кто этот человек?

Виталий Кличко: Мы боремся для того, чтобы Украина стала европейским государством. И очень важно даже в условиях войны сохранять демократические достижения, которые есть в Украине. И ни в коем случае не идти путем централизации всех институтов власти в одних руках. Есть много направлений, где есть вопросы. И я стараюсь, чтобы все воспринимали (мои слова. - Ред.) не как критику, а как подсказку.

- Этот человек, которому вы "подсказываете", - президент Украины Владимир Зеленский?

Виталий Кличко во время интервью DW Фото: DW

- По состоянию на сегодня существует централизация всей власти, и все решения принимаются единолично.

- Во время публичного обсуждения назревавшей смены главнокомандующего ВСУ вы открыто поддержали Валерия Залужного. Вы тогда написали в соцсетях, что "политика не должна перевесить здравый смысл и интересы государства". В конце концов главкома сменили. По вашему мнению, победила политика, а не здравый смысл?

- Уже в течение двух лет мы отражаем нашествие одной из сильнейших армий мира - вместе с главнокомандующим Валерием Залужным, который руководил армией до недавнего времени. И до сих пор для многих украинцев он является человеком, который ассоциируется с образом защитника, имеющего наивысшее доверие украинцев. Да, президент имеет право менять (главнокомандующего ВСУ. - Ред.). Но очень важно, чтобы эти ошибки не были фатальными, за которые мы могли бы платить большую цену.

- Но Александр Сырский, который заменил Залужного, тоже может быть фигурой, вокруг которой возможно объединение?

- Я ни в коем случае не хочу преуменьшать достижения и заслуги господина Сырского. Он человек известный, тоже защищал наш город. Не секрет, что для того, чтобы человек погрузился в материал, нужно некоторое время. И в этот момент, когда существует очень сложная ситуация на фронте, такие изменения могут иметь последствия.

"У нас ничего не происходит без согласования с Офисом президента"

- Верховная рада создала временную специальную комиссию по исследованию эффективности функционирования органов публичной власти в городе Киеве. Что это означает в целом и что это означает для вас как для городского головы?

- Это означает продолжение политической борьбы в стране. Кому-то там не нравится Кличко, который руководит Киевом, и хотят найти любые вещи для того, чтобы... Это инструмент политической борьбы. Вот так, если коротко. Не более того.

- Кому-то - это Офису президента?

- К сожалению, у нас ничего не происходит без согласования с Офисом президента. Я убежден в этом.

- И как вы чувствуете себя под таким давлением, которое, судя по вашим предыдущим заявлениям, продолжается уже достаточно давно?

- Много вещей и хайпа, который сейчас происходит, делается, чтобы расшатать ситуацию. Даже заявление провластных представителей, что сейчас все плохо, все мосты рухнут, система обеспечения в городе Киеве может в любой момент остановиться, метро может даже затопить. Я могу сказать, что по большому счету это неправдивая, лживая информация.

- Вы говорите о расшатывании, критике. Но в то же время с метро действительно возникла непредсказуемая ситуация. В декабре закрыли на ремонт участок тоннеля метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Демеевская". Причина - в затоплении водой рельсов из-за разгерметизации тоннеля.

- Угрозы затопления метрополитена не существует. Это ложь. Точка. И я хочу, чтобы все опирались на выводы специалистов, а не на каких-то там людей, которые вообще не имеют никакого понимания, даже образования, знаний, касающихся транспортной инфраструктуры.

"Какие выборы, какие рейтинги? Мы говорим, будет Украина существовать или нет"

- Прошлым летом, когда снова много говорили о возможности российского наступления с севера, было много шуток о так называемой "стене Кличко". Это застройка Левого берега, в частности на Днепровской набережной.

- Я знаю, что о "мосте Кличко" очень много говорили. Что у Путина упал, а у Кличко стоит. А о "стене Кличко" впервые слышу.

- "Стена Кличко" - это дома возле Дарницкого моста, там, где построено тринадцать 26-этажных домов. Как вы относитесь к тому, что Киев застроен огромными домами, которые фактически изменили облик города?

- Во-первых, любые города имеют тенденцию к многоэтажности и Киев - не исключение. Во-вторых, наша ключевая задача - сохранить культурное наследие, историческая составляющая нашего города не должна застраиваться. Третья проблема, которая возникает: на сегодня градостроительные условия и министерство культуры должны согласовывать высотность таких домов.

Есть много примеров, очень плохих примеров, когда на киевских холмах еще до Кличко появилось много таких небоскребов, которые портят внешний вид. Я очень рад, что депутаты наконец занялись вопросами города Киева, потому что вопросов очень много. Я их приглашал много раз на встречу депутатов и мажоритарщиков, которые были избраны в Киеве. Они не приходили. Потому что они все представители партии власти "Слуга народа". Но постоянно распространяется лживая информация, что вот-вот Киев затопит, вот-вот все рухнет, вот-вот ничего не будет.

Я убежден, что такие тезисы, которые звучат от представителей власти, не идут на пользу украинцам. Сегодня все политические силы должны забыть о своих политических амбициях. Сейчас кто-то делает рейтинги, сейчас кто-то говорит о каких-то там выборах. Какие выборы, какие рейтинги? Мы сегодня говорим, будет Украина существовать или нет.

- Вы говорите, что не может быть никаких выборов. Но в то же время, пожалуй, из всех возможных политических лагерей в Украине так или иначе звучит определенная оценка их возможности. Как вы считаете, сколько вообще Украина может пробыть без выборов в этом состоянии?

- Я убежден в том, что выборы проводить нельзя. Девять миллионов украинцев находятся сейчас за границей. Примерно такое же количество внутренне перемещенных лиц в Украине. Более миллиона украинцев сейчас надели военную форму защищают нашу страну. Каким образом считать эти голоса? И в этот момент, когда у нас есть внешний вызов, внутренняя политическая борьба может развалить страну. Кому-то Зеленский нравится, кому-то - нет. Но я убежден, что он выполняет очень важную функцию президента Украины. И он должен эту функцию выполнять до окончания войны. И только после этого можем проводить выборы и в Верховную раду, и президента Украины, и любые другие.

- Когда будет возможность проведения выборов, есть ли у вас амбиции идти в президенты?

- Большая ошибка - строить сейчас какие-то планы на будущее. Думать о каких-то должностях, думать о каких-то политических проектах в стране, которая сегодня находится на грани выживания, - большая глупость. Поэтому извините, но на ваш вопрос смогу с большим удовольствием ответить, когда война закончится.

"В Украине решается будущее всего мира"

- Вы недавно были на Мюнхенской конференции по безопасности. Собственно, вас очень хорошо знают в Германии со времен вашей боксерской карьеры. Так можете ли объяснить, что происходит с передачей ракет TAURUS? Почему до сих пор Германия, по вашему мнению, не пошла на этот шаг?

- Германия - из тех стран, которая больше всего в ЕС помогает Украине: что касается и финансовой помощи, и что касается гуманитарной поддержки, и что касается поставок оружия. Я был на Мюнхенской конференции. И с улыбкой вспоминал как два года назад, перед полномасштабным вторжением, на Мюнхенской конференции я спорил с министром иностранных дел ФРГ (Анналеной Бербок. - Ред.) относительно помощи Украине и помощи оружием. Тогда речь шла о пяти тысячах касок. Я так глубоко не могу сейчас аргументировать, почему Германия не поставляет ракеты TAURUS... Германия по некоторым причинам - возможно, из-за того, что они могут быть использованы не на территории Украины, или по другим причинам - заблокировала такое решение.

- Вы сказали, что два года назад имели дискуссию с госпожой Бербок о помощи Украине. Некоторые страны за два года не слишком эволюционировали в отношении к Украине. Чего нельзя сказать о Германии. От, условно говоря, пяти тысяч касок до самой большой поддержки в Европе, планов построения заводов по производству оружия и тому подобное. Почему, по вашему мнению, эта эволюция вообще произошла?

- С начала войны я объяснял многим нашим партнерам, что происходит. Они не понимали. Но ужасные кадры из Бучи, Ирпеня, Гостомеля, из Мариуполя, где убитые (показали. - Ред.), что это не война, это не специальная операция - это геноцид, это терроризм. Крайне важно делать все возможное для того, чтобы остановить россиян. Это касается санкций, это касается политической поддержки, это касается экономической помощи Украине. И крайне важно, мы сейчас боремся, еще раз хочу повторить, не только защищаем нашу страну - мы защищаем демократический мир. И нам нужна поддержка. Потому что в Украине решается будущее всего мира. Сегодня мир стал черный и белый. Ты за войну или против? Ты за демократию или за диктатуру? И каждый из нас должен дать ответ на этот вопрос.

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