Выборы в Украине во время войны - быть или не быть?

В конце октября этого года в Украине должны были состояться парламентские выборы, а в марте следующего - президентские. Однако полномасштабное вторжение России перечеркнуло все эти планы. Или не совсем?

"Я считаю, что сейчас для выборов не время", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в понедельник, 6 ноября. По его мнению, в военное время, когда есть множество вызовов, "совершенно безответственно как-то так, легкомысленно и играя, вбрасывать в общество тематику выборов".

На днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что украинский президент изучает возможность проведения выборов весной 2024 года. Впоследствии народный депутат от оппозиционной фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сказал, что Зеленский вроде бы даже дал поручение Офису президента готовиться к выборам. "Объяснить такое решение обществу они собираются тем, что это якобы требование западных партнеров. В частности, тем, что если не провести эти выборы, то Зеленский теряет легитимность", - сказал Гончаренко в воскресенье, 5 ноября, в эфире телеканала "Эспрессо".

Колебания президента и соцопросы

Тема выборов во время полномасштабного вторжения России в Украину поднимается не впервые. Еще летом в одном из своих интервью Владимир Зеленский скептически оценил возможность голосования в условиях войны, отмечая, что наблюдатели тогда должны быть в окопах. Правда, позже в интервью португальскому телевидению Зеленский сказал, что будет баллотироваться на президентских выборах, если они состоятся до окончания войны. А уже в октябре в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24 Зеленский заявил, что если Верховная рада и правительство смогут найти ответы на все вызовы, то выборы можно будет провести во время действия военного положения.

"Президент сейчас колеблется, - комментирует председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель смену риторики Зеленского в вопросе выборов. - Типичная технология его команды еще с 2019 года: информационные вбросы, чтобы посмотреть на реакцию общества. За основу они готовы взять проведение выборов в 2014 году в условиях войны и пойти на голосование. Однако социологические опросы свидетельствуют, что украинцы сейчас не готовы к выборам, и это для них стало холодным душем".

Опросы Киевского международного института социологии (КМИС) за октябрь показали, что 81 процент опрошенных считают, что выборы должны проводиться после войны, а не сейчас, и только 16 процентов поддерживают идею проведения выборов несмотря на войну. В сентябре, по данным Центра Разумкова, 64 процента украинцев были против проведения выборов во время войны. Именно ростом негатива у общества к этой идее, по словам Кошеля, и обусловлено последнее заявление Владимира Зеленского о том, что "для выборов не время".

"Президент сейчас колеблется" Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Кто или что подталкивает украинские власти к выборам

В Украине законодательно запрещено проведение президентских, парламентских и местных выборов в условиях военного положения. Режим военного положения был введен еще в феврале 2022 года, его раз за разом продлевают и предпосылок для его отмены пока нет. Так почему же тема выборов в воюющей стране вообще стала публично дискутироваться?

Политолог, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук констатирует, что к этому Зеленского подталкивают западные партнеры. "Западные партнеры не сильно ориентируются в украинской реальной ситуации, но знают, что Украина - это демократия, поэтому значит там должны проводиться выборы. Это для того, чтобы они могли говорить своим гражданам: "Смотрите, мы поддерживаем демократическое государство и демократические ценности". Видимо, в таком ключе неофициально ведутся переговоры с украинскими властями. Понятно, что Украина не в той ситуации, чтобы решительно отвергать эти предложения, потому и такие колебания", - предполагает Олещук.

Европа и США - за выборы?

Вопрос о проведении выборов в Украине международное сообщество начало обсуждать еще в мае, когда президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявил, что Украина несмотря на войну должна организовать выборы, к чему обязывает устав Совета Европы. А в августе во время визита в Киев такое же мнение высказал и сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм. "Я хочу, чтобы в этой стране состоялись свободные и честные выборы, даже во время нападения на нее. Американский народ должен знать, что Украина изменилась. В прошлом это была очень коррумпированная страна", - сказал он.

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что, с одной стороны, страну склоняют к проведению выборов во избежание упреков и спекуляций на тему о том, что Украина постепенно якобы превращается в диктатуру: мол, даже в России проходят выборы. Кроме того есть риск манипулирования Россией темой потери легитимности Зеленского с марта следующего года, если выборов не будет, указывает Фесенко. С другой стороны, отмечает политолог, украинская властная верхушка отдает себе отчет, что сейчас лучшее время, чтобы победить и повторно легитимироваться, ведь у Зеленского сейчас практически нет политических конкурентов.

Тини Кокс Фото: Kayhan Karaca/DW

"В президентской команде дискутируют, что именно сейчас у Зеленского лучшие перспективы победить на президентских выборах, потому что с затягиванием войны его персональный рейтинг и рейтинг партии "Слуга народа" будут падать. Поэтому они и считают, что именно сейчас рейтинг Зеленского легче всего конвертировать в голоса избирателей", - говорит Фесенко.

По его мнению, конкурировать с Зеленским на президентских выборах сейчас может только главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, поскольку рейтинг общественного доверия к нему очень высок. Однако Залужный ни разу не упомянул о своих политических амбициях и вряд ли захочет участвовать в выборах, поскольку увязывает свое будущее с армией, считает политолог. Все остальные вероятные кандидаты в президенты, по его мнению, не обладают достаточной электоральной поддержкой.

Реально ли провести выборы во время войны?

Впрочем, реально ли сейчас провести голосование? Ведь проведение выборов в Украине запрещает не только закон "О режиме военного положения", но и Избирательный кодекс. Сторонников проведения выборов во время войны это не останавливает. Они указывают, что Конституция Украины имеет высшую силу над всеми законами, а там нет запрета на проведение выборов во время войны.

Однако опрошенные DW эксперты обращают внимание на то, что в конституции хотя и нет запрета на проведение выборов во время войны, но указано, что в случае окончания срока полномочий Верховной рады во время действия военного положения она продолжает работать в старом составе, пока уже после отмены военного положения не будет избран новый парламент. Однако о продлении полномочий президента в условиях военного положения в Основном законе Украины действительно ничего нет.

Выборы и Конституция Украины

"Несмотря на то, что Зеленский говорит, что выборы не ко времени, он так четко и не очертил свою позицию - это противоречит конституции или нет", - констатирует председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. По его мнению, президент должен предложить обратиться в Конституционный суд по этому вопросу, а уже после заключения суда дальше принимать решения, исходя из вопросов конституционности и безопасности проведения таких выборов. "Этого Зеленский не предложил, поэтому вероятность проведения выборов остается", - говорит Кошель.

Последнее слово относительно выборов во время войны - за Конституционным судом Украины? Фото: Volodymyr Tarasov/Ukrinform/imago images

Сам председатель Комитета избирателей Украины считает, что в нынешних условиях выборы в Украине проводить нельзя. "Как можно собирать большое количество людей в одном месте, когда есть угроза ракетных обстрелов, особенно в пограничных областях? Будут ли легитимными выборы, если в день голосования будет длительная тревога и люди не смогут прийти на участки? Как во время тревоги действовать членам избирательных комиссий: прятаться в укрытие с бюллетенями или оставлять их на участке? Как быть с военными, которые не могут оставить позиции, чтобы проголосовать. Как обеспечить состязательность кандидатов, если в телевизоре только единственный телемарафон, на который не приглашают оппозицию", - отмечает председатель КИУ.

Петр Олещук из Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, в свою очередь, предполагает, что пока проведение выборов не рассматривается Офисом президента серьезно - ведь чтобы голосование состоялось весной 2024 года, уже сейчас нужно объявлять старт, менять законодательство, выделять деньги и запускать предвыборную кампанию. "Пока все указывает на то, что весной выборов не будет. Однако вокруг этого продолжатся дискуссии", - отмечает политолог.

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