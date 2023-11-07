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Президент Украины: Сейчас не время для выборов

Александр Дельфинов
7 ноября 2023 г.

В военное время государству нужно сосредоточиться на обороне, заявил Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении.

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении в понедельник, 6 ноября, что время для выборов не подходящее, пока идет война. По словам Зеленского, "сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно и играючи вбрасывать в общество тематику выборов".

Главная задача, которая стоит перед украинским обществом и государством - "сосредоточенность на обороне", сказал Зеленский. "Я считаю, что сейчас не время для выборов", - еще раз подчеркнул президент Украины в конце выступления. Он отметил, что "если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать в единстве, то в государстве есть структуры, способные давать обществу все необходимые ответы, чтобы не осталось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины".

Президентские выборы в Украине

Между тем, в интервью румынскому новостному ресурсу digi24, опубликованном 11 октября, Зеленский заявил, что покинет пост президента Украины после войны и готов переизбираться лишь пока война продолжается, потому что "не может сбежать", пока Россия ведет войну против его страны.

Ранее, в августе, Зеленский заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук, что провести в Украине выборы во время войны возможно лишь при условии, что США и Евросоюз помогут Киеву финансировать избирательную кампанию и голосование. По его словам, на проведение выборов в мирное время необходимы около 5 млрд гривен (около 130 млн евро), но в военное время трудно назвать точную сумму.

Кроме того, президент Украины указал на необходимость обеспечить возможность голосования военнослужащих, а также миллионов украинских беженцев, разбросанных по европейским странам. При этом законодательство Украины запрещает проводить выборы в условиях военного положения, напомнил Зеленский.

Полномочия Зеленского истекут весной 2024 года

Ранее в Украине были отложены на неопределенный срок выборы в Верховную раду, изначально намеченные на 29 октября, так как украинский парламент продлил действие военного положения до середины ноября. Под угрозой находится и проведение президентских выборов. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, побывавший в Киеве в августе, призвал власти страны провести президентские выборы не позднее 2024 года.

45-летний Владимир Зеленский был избран на пост президента Украины в 2019 году, сменив на нем Петра Порошенко. Регулярный срок его президентских полномочий, согласно Конституции Украины, заканчивается весной будущего года.

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