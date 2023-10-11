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Зеленский покинет пост президента Украины после войны

Сергей Ромашенко
11 октября 2023 г.

Владимир Зеленский заявил, что он готов переизбираться на пост президента лишь в период войны против России. "Я не могу сбежать, когда идет война", - сказал он в интервью румынскому СМИ.

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Владимир Зеленский
Фото: Europa Press/abaca/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский после окончания агрессивной войны России против его страны, которой пока не видно конца, не намерен вновь баллотироваться на высший государственный пост. "Пока идет война - да. Когда война закончится - нет", - сказал он в интервью румынскому новостному ресурсу digi24 в интервью, обнародованном в ночь на среду, 11 октября.

По словам Зеленского, он не может сбежать, пока Россия ведет войну против его страны.

Приостановка выборов на период военного положения

Регулярный срок президентский полномочий Зеленского, согласно Конституции Украины, заканчивается 31 марта будущего года. В то же время на основании ныне действующего военного положения, введенного после российского вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года, проведения выборов не предусмотрено. Первоначально запланированные на октябрь парламентские выборы в Украине также были отложены на неопределенный срок.

В то же время раздаются все новые призывы изменить законодательство и проводить выборы и в военное время. Зеленский до сих пор отвергал эти требования, ссылаясь, в частности, на нехватку финансирования Украины, зависящей от иностранных кредиторов.

45-летний Владимир Зеленский был избран президентом Украины еще до войны - в 2019 году. Тогда он заявлял, что намерен оставаться на посту президента лишь один срок, но впоследствии уже не исключал возможности своего переизбрания.

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