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Зеленский: Выборы в войну возможны только на деньги Запада

Ольга Лебедева
28 августа 2023 г.

Президент Украины заявил, что не может взять из госбюджета деньги на проведение выборов, пока идет война. Кроме того, он указал на проблемы голосования военнослужащих и беженцев, а также отправки наблюдателей.

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance

Провести в Украине выборы во время войны возможно лишь при условии, что США и ЕС помогут Киеву финансировать избирательную кампанию и голосование. Об этом заявил интервью журналистке Наталье Мосейчук президент страны Владимир Зеленский. По его словам, на проведение выборов в мирное время необходимы около 5 млрд гривен. "В военное - я не знаю, какая это сумма. Проводить в кредит выборы я не буду, забирать деньги от оружия и давать их на выборы тоже не буду", - предупредил Зеленский в эфире украинского телемарафона в ночь на понедельник, 28 августа, комментируя призывы Запада провести в Украине выборы.

Отправка наблюдателей и голосование военнослужащих

Одновременно он указал, что в случае проведения выборов США и Европа должны направить в Украину своих наблюдателей, в том числе на линию фронта. "Но самое главное - давайте рисковать тогда вместе. Наблюдатели должны быть в окопах. Я сказал: на передовую мы должны отправить наблюдателей, чтобы наши выборы были легитимными для всего мира. Это абсолютно справедливо", - отметил украинский президент.

Кроме того, необходимо обеспечить возможность голосования военнослужащих, а также миллионов украинских беженцев, разбросанных по европейским странам. Зеленский также напомнил, что законодательство Украины запрещает проводить выборы в условиях военного положения.

Парламентские выборы в октябре отменены

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в ходе визита в Киев призвал власти Украины провести не позднее 2024 года выборы. Между тем Верховная рада Украины продлила военное положение до середины ноября, что, согласно Конституции, сделало невозможным проведение очередных парламентских выборов, назначенных на 29 октября. Под угрозой находится и проведение президентских выборов, запланированных на 31 марта 2024 года.

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