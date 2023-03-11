Мобилизация в Украине. Кого призывают во второй год войны

Мобилизация и военное положение в Украине продлены до 20 мая. Как проходит призыв на службу в ВСУ в начале второго года полномасштабной войны, развязанной Россией, - в материале DW.

Общая мобилизация военнообязанных в Украине продолжается. Собственно, она и не прекращалась, начиная с 24 февраля 2022 года. Впрочем, в последнее время в интернете распространяется информация о якобы усилении мобилизационных мероприятий, а также о фактах нарушения процедуры вручения повесток и отправке на фронт недостаточно подготовленных бойцов. Представители руководства страны уверяют, что недостатки мобилизационной кампании не показательны и не носят массовый характер, в то же время юристы советуют быть готовыми ко всему и знать свои права и обязанности. Как действительно проходит мобилизационная кампания в начале второго года полномасштабной войны РФ против Украины - в материале DW.

О мобилизованных и добровольцах

В феврале общая мобилизация и военное положение в Украине были продлены еще на 90 дней - до 20 мая. Это означает, что, согласно закону, граждане в возрасте от 18 до 60 лет обязаны являться по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК), как теперь называются бывшие военкоматы, для уточнения учетных данных, прохождения военно-врачебной комиссии или последующей отправки на военные учения и службу.

Киев. Территориальный центр комплектования и социальной поддержки Фото: Anna Fil/DW

Среди имеющих отсрочку - многодетные родители или родители-одиночки, опекуны родственников с инвалидностью, студенты, аспиранты, преподаватели вузов и учреждений профессионально-технического образования. При этом в командовании Сухопутных войск ВСУ недавно заявили, что те, кто по состоянию здоровья признан ограниченно пригодными к службе, тоже могут быть мобилизованы. Но такие люди будут выполнять штабную или тыловую работу.

Называть количество мобилизованных и охарактеризовать темпы процесса призыва в командовании Сухопутных войск ВСУ отказываются. "Некоторая информация не является публичной. Ее освещение нанесет ущерб государству, - объяснил в разговоре с DW начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск, полковник Роман Горбач. - Мобилизация происходит в соответствии с законодательством и планами, разрабатываемыми в генеральном штабе". По его словам, мобилизация проходит спокойно. "Повестки вручаются во всех местах, разрешенных законодательством, и только уполномоченными лицами", - указал Горбач.

Добровольцы могут записаться в "Гвардию наступления" Фото: Viktoria Pokatilova/DW

В ряды ВСУ могут вступить и добровольцы. В начале февраля министерство внутренних дел объявило об отдельном наборе добровольцев в специальные штурмовые бригады в составе вновь созданной "Гвардии наступления". Добровольцы могут записываться в подразделения Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции. В пресс-службе "Гвардии наступления" сообщают, что за первые четыре недели украинцы подали более 35 тысяч заявок, несколько сотен добровольцев уже тренируются в составе бригад. По словам руководителя Нацполиции Киевской области Андрея Небитова, желающих настолько много, что пришлось даже открывать отдельный конкурс на пополнение резерва "Гвардии наступления".

Но сколько именно добровольцев вступило в ряды ВСУ в рамках всеобщей мобилизационной кампании, не разглашается. "Скажу только, что их, конечно, меньше, чем было на первоочередном этапе", - сообщил в разговоре с DW полковник Горбач.

Что не так с вручением повесток

Между тем в соцсетях время от времени появляются видео с вероятным применением силовых методов в ходе вручения повесток. К примеру, на одном из таких видео видно, как в Одессе люди в форме тянут мужчину под руки в бронированный микроавтобус. Как выяснилось, это были сотрудники Одесского областного центра комплектования и социальной поддержки, действительно применявшие силу в отношении военнообязанного. В интервью DW случаи вручения повесток с применением силы прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он указал, что речь идет о единичных фактах, "когда люди не в своем уме делают те вещи, которые точно делать не надо".

Юристы отмечают, что применение силы при вручении повесток - это очевидное нарушение со стороны должностных лиц. "Если смотреть с точки зрения закона, представители ТЦК не имеют права никого хватать и никого тащить, - говорит адвокат Тарас Яресько. - Во время вручения повестки - взял ли гражданин эту повестку или не взял - он ничего не нарушает".

Тарас Яресько Фото: Viktoria Pokatilova/DW

Яресько утверждает, что к юристам за консультацией нередко обращаются граждане, которым повестку вручили ошибочно, то есть те, кто имеет отсрочку от призыва или не подлежит призыву в силу возраста. Возможную причину такой ситуации юрист видит в необновленных данных в ТЦК. По закону, если гражданин поступает в вуз, женится, меняет место регистрации проживания или получает какое-либо основание для отсрочки от мобилизации, в течение семи дней с момента соответствующих изменений необходимо уведомить о них ТЦК.

В то же время, есть еще и большая проблема в том, что в ТЦК до сих пор отсутствует единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов. "Получается, что ТЦК не могут контролировать, кто у них стоит на учете, большинство дел было в начале войны уничтожено, некоторые из-за безответственности утеряны, и поэтому происходит эта спонтанная истерия с вручением повесток", - говорит Яресько.

Повестка - это не немедленная отправка в армию

Юристы подчеркивают - повестка не означает немедленную отправку в армию. Такой документ бывает двух видов: для уточнения информации в личном деле и так называемая "боевая" повестка, после которой военнообязанный, при условии допущения к службе, должен прибыть с вещами на сборный пункт для отправки к месту прохождения военной службы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов Фото: Anna Voitenko/REUTERS

Согласно законодательству, вручать повестку могут где угодно, но только лично военнообязанному. Недавний случай, когда представители ТЦК клеили повестки к дверям в одном из подъездов Киева - является ненадлежащим уведомлением, говорит юрист ОО "Юридическая сотня" Ирина Пидреза. Она указывает, что личный отказ гражданина принимать повестку должен фиксироваться в специальном акте и направляться в суд.

"Если речь идет о повестках на уточнение военно-учетных данных, то здесь речь идет об административной ответственности, и максимальное наказание, которое может быть - это штраф", - отмечает юрист. Если же речь идет об уклонении от мобилизации, то тогда наступает уголовная ответственность. По словам Пидрезы, недавно в Хмельницком один человек был лишен свободы на три года за уклонение от мобилизации.

По данным судебного реестра Украины, в декабре 2022 года дел об уклонистах стало в десять раз меньше, по сравнению с мартом прошлого года. За последний месяц 2022-го было зарегистрировано 19 производств.

Каким должно быть эффективное пополнение рядов ВСУ?

Как отметил в комментарии для DW советник главы офиса президента Михаил Подоляк, важным фактором проведения мобилизации должна быть моральная составляющая. По его мнению, граждане должны понимать, что мобилизация - это средство эффективной защиты государства от врага.

"Мобилизация - это ведь не конкретно о том, что надо брать 100 тысяч и отправлять их на передний край. Нет. Мобилизация страны во время войны - это готовность страны защищаться. Это тренировка, тренировка и еще раз тренировка. Нужно, чтобы человек был сознательный, чтобы он не скрывался от понимания необходимости научиться пользоваться оружием", - говорит Подоляк.

Михаил Подоляк Фото: Hennadii Minchenko/Avalon/Photoshot/picture alliance

Сами военнослужащие ВСУ, находящиеся на передовой, также подчеркивают: кроме мотивации новобранцев важна еще и надлежащая подготовка. Как рассказал в разговоре с DW командир роты с позывным "Фанат", у бойцов некоторых подразделений нет отпусков с первого дня полномасштабной войны. По словам "Фаната", сознательные мобилизованные станут подкреплением на фронте, а демотивированные - будут только мешать. "Мы ждем помощи, только "за"! Но когда приходит очень много новоприбывших, их нужно обучать, и на это нужно время. Мы должны их тренировать в условиях фронта. Что важно во время набора людей? Мотивация! Надо, чтобы не тянули за руки, за уши в военкоматы, а чтобы люди сами шли. Надо, чтобы все мобилизованные были обучены не хуже тех, кто сейчас есть у нас", - указал "Фанат".

Недавно в соцсетях появилась новость о гибели на фронте одного из бойцов ВСУ - Богдана Покитко с Тернопольщины. По словам журналиста Юрия Бутусова, мужчину отправили на фронт без должной подготовки. В обстоятельствах гибели обещал разобраться мэр Тернополя Сергей Надал. На днях представитель президента в Верховной раде Федор Вениславский заявил, что подобные случаи, как и общие вопросы процесса мобилизации, власти не оставят без внимания. В парламенте уже зарегистрировали законопроект о внесении изменений в статью закона "О воинской обязанности и военной службе". В Верховной раде будет рассмотрена возможность установления минимального обязательного срока подготовки военных после мобилизации перед отправкой на фронт.

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