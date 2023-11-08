  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

США с пониманием относятся к трудностям с выборами в Украине

Александр Дельфинов
8 ноября 2023 г.

Вашингтон поддерживает конституционный подход к сохранению "сильной демократии" в Украине, заявили в Госдепартаменте США. Позиция Зеленского "согласуется" с конституцией Украины.

https://p.dw.com/p/4YXTM
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в ВашингтонеФото: Mandel Ngan/AFP

В Соединенных Штатах выражают понимание позиции Владимира Зеленского в связи с дискуссией об украинских выборах. Вашингтон поддерживает конституционный подход к сохранению "сильной демократии" в Украине, заявил во вторник, 7 ноября, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

По его словам, позиция президента Украины, высказавшегося о том, что пока идет война, время не для выборов, а для того, чтобы государство сосредоточилось на обороне страны от агрессии РФ, "согласуется" с украинской конституцией. "Мы ясно дали понять нашим украинским партнерам, что не только сохраняем приверженность поддержке Украины в ее борьбе, но также поддерживаем осторожный и конституционный подход к сохранению сильной демократии в военное время", - подчеркнул Пател.

"Народ Украины борется за выживание"

Как отметил представитель Госдепартамента, "важно помнить, что Украина оказалась в таком положении, потому что Россия продолжает вести полномасштабную незаконную войну", каждый день подвергая бомбардировкам гражданскую инфраструктуру, будучи при этом "не заинтересована в переговорах или прекращении этой войны". В данной ситуации "народ Украины борется за выживание", и в США "полны решимости поддерживать наших украинских партнеров", сказал Пател.

Президентские выборы в Украине

Ранее, 6 ноября, Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении заявил, что "сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно и играючи вбрасывать в общество тематику выборов". Главная задача, которая стоит перед украинским обществом и государством - "сосредоточенность на обороне", сказал Зеленский. "Я считаю, что сейчас не время для выборов", - еще раз подчеркнул президент Украины в конце выступления.

До этого Зеленский говорил, что проведение в Украине выборов во время войны возможно лишь при условии, что США и Евросоюз помогут Киеву финансировать избирательную кампанию и голосование. Кроме того, он заявил, что покинет пост президента после окончания войны.

45-летний Владимир Зеленский был избран на пост президента Украины в 2019 году, сменив на нем Петра Порошенко. Регулярный срок его президентских полномочий, согласно Конституции Украины, заканчивается весной будущего года. Из-за продленного военного положения в Украине были отложены на неопределенный срок выборы в Верховную раду.

Смотрите также:

Какой у Израиля план войны

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Министры иностранных дел стран ЕС в Киеве

Комментарий: Поддержка Украины в США слабеет, но ЕС поможет и дальше

Комментарий: Поддержка Украины в США слабеет, но ЕС поможет и дальше

На фоне задержки помощи США Украине, а, возможно, и ее сокращения, Европейскому Союзу и, прежде всего, Германии придется взять на себя еще больше. Будет непросто, но Европа справится, считает Роман Гончаренко.
Роман Гончаренко
Роман Гончаренко
Колонка
Конфликты3 октября 2023 г.
Нина Хрущева дает интервью Константину Эггерту

"Кагэбистская банка с пауками" - Нина Хрущева о путинской России

"Кагэбистская банка с пауками" - Нина Хрущева о путинской России

Американский политолог Нина Хрущева рассказала в программе DW #вТРЕНДde о возможных сценариях смены власти в РФ, перспективе заговора среди элиты и усталости россиян от Владимира Путина.
Политика6 ноября 2023 г.
Украинские военнослужащие на боевой машине пехоты в Бахмуте, ноябрь 2022 года

Немецкий эксперт: Выбор Украины - воевать или быть уничтоженной

Немецкий эксперт: Выбор Украины - воевать или быть уничтоженной

Война в Украине не закончится в 2023 году, если объем поддержки Киева не будет увеличен, считает Клаудия Майор из берлинского фонда "Наука и политика".
Политика28 декабря 2022 г.
Показать еще