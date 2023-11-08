США с пониманием относятся к трудностям с выборами в Украине

В Соединенных Штатах выражают понимание позиции Владимира Зеленского в связи с дискуссией об украинских выборах. Вашингтон поддерживает конституционный подход к сохранению "сильной демократии" в Украине, заявил во вторник, 7 ноября, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

По его словам, позиция президента Украины, высказавшегося о том, что пока идет война, время не для выборов, а для того, чтобы государство сосредоточилось на обороне страны от агрессии РФ, "согласуется" с украинской конституцией. "Мы ясно дали понять нашим украинским партнерам, что не только сохраняем приверженность поддержке Украины в ее борьбе, но также поддерживаем осторожный и конституционный подход к сохранению сильной демократии в военное время", - подчеркнул Пател.

"Народ Украины борется за выживание"

Как отметил представитель Госдепартамента, "важно помнить, что Украина оказалась в таком положении, потому что Россия продолжает вести полномасштабную незаконную войну", каждый день подвергая бомбардировкам гражданскую инфраструктуру, будучи при этом "не заинтересована в переговорах или прекращении этой войны". В данной ситуации "народ Украины борется за выживание", и в США "полны решимости поддерживать наших украинских партнеров", сказал Пател.

Президентские выборы в Украине

Ранее, 6 ноября, Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении заявил, что "сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно и играючи вбрасывать в общество тематику выборов". Главная задача, которая стоит перед украинским обществом и государством - "сосредоточенность на обороне", сказал Зеленский. "Я считаю, что сейчас не время для выборов", - еще раз подчеркнул президент Украины в конце выступления.

До этого Зеленский говорил, что проведение в Украине выборов во время войны возможно лишь при условии, что США и Евросоюз помогут Киеву финансировать избирательную кампанию и голосование. Кроме того, он заявил, что покинет пост президента после окончания войны.



45-летний Владимир Зеленский был избран на пост президента Украины в 2019 году, сменив на нем Петра Порошенко. Регулярный срок его президентских полномочий, согласно Конституции Украины, заканчивается весной будущего года. Из-за продленного военного положения в Украине были отложены на неопределенный срок выборы в Верховную раду.

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