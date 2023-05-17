Глава МИД Украины встретился со спецпредставителем Китая

Украина не примет предложений об урегулировании конфликта с Россией, предусматривающих его замораживание и уступку территорий, заявил Дмитрий Кулеба в ходе встречи с Ли Хуэем.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем, посетившим Киев с двухдневным визитом. Об этом сообщает украинский МИД в среду, 17 мая.

По данным ведомства, стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины и Китая как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, а также пути прекращения российской агрессии.

Кулеба заявил о неприемлемости территориальных уступок

Дмитрий Кулеба Фото: Volodymyr Tarasov/Avalon/Photoshot/picture alliance

"Кулеба подробно проинформировал спецпредставителя правительства КНР о принципах восстановления устойчивого и справедливого мира на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что Украина не воспринимает никаких предложений, которые бы предусматривали потерю ее территорий или замораживание конфликта", - говорится в сообщении.

Глава МИД также отметил важность участия Китая в реализации предложенной Киевом "формулы мира", Черноморской зерновой инициативы, обеспечении ядерной безопасности и других значимых международных усилиях.

Китай продвигает свой "мирный план" прекращения войны

Несколько недель назад Китай выступил с планом мирного урегулирования, который предполагает прекращение огня, уважение суверенитета всех стран и прекращение односторонних санкций. В Киеве и Вашингтоне не поддерживают китайский план. Тем не менее спецпредставитель КНР по делам Евразии на этой неделе начал поездку для обсуждения мирного урегулирования, предусматривающую визиты в Украину, Россию и европейские страны.

Киев стал первым пунктом его визита. Теперь, как ожидается, Ли Хуэй отправится в Москву. Турне проходит в закрытом режиме. О графике встреч китайского дипломата заранее не сообщается. По данным правительства КНР, в ходе поездки он также посетит Польшу, Германию и Францию.

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