  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Представители делегации КНР во время переговоров в МИД Украины
Во время переговоров с делегацией КНР в МИД Украины в Киеве 17 маяФото: Ukrainian Foreign Ministry Press Office/AP/dpa/picture alliance/dpa/
КонфликтыУкраина

Глава МИД Украины встретился со спецпредставителем Китая

Жан Рофе
27 мин. назад

Украина не примет предложений об урегулировании конфликта с Россией, предусматривающих его замораживание и уступку территорий, заявил Дмитрий Кулеба в ходе встречи с Ли Хуэем.

https://p.dw.com/p/4RWnB

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем, посетившим Киев с двухдневным визитом. Об этом сообщает украинский МИД в среду, 17 мая.

По данным ведомства, стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины и Китая как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, а также пути прекращения российской агрессии.

Кулеба заявил о неприемлемости территориальных уступок

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Дмитрий КулебаФото: Volodymyr Tarasov/Avalon/Photoshot/picture alliance

"Кулеба подробно проинформировал спецпредставителя правительства КНР о принципах восстановления устойчивого и справедливого мира на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что Украина не воспринимает никаких предложений, которые бы предусматривали потерю ее территорий или замораживание конфликта", - говорится в сообщении.

Глава МИД также отметил важность участия Китая в реализации предложенной Киевом "формулы мира", Черноморской зерновой инициативы, обеспечении ядерной безопасности и других значимых международных усилиях.

Китай продвигает свой "мирный план" прекращения войны

Несколько недель назад Китай выступил с планом мирного урегулирования, который предполагает прекращение огня, уважение суверенитета всех стран и прекращение односторонних санкций. В Киеве и Вашингтоне не поддерживают китайский план. Тем не менее спецпредставитель КНР по делам Евразии на этой неделе начал поездку для обсуждения мирного урегулирования, предусматривающую визиты в Украину, Россию и европейские страны.

Киев стал первым пунктом его визита. Теперь, как ожидается, Ли Хуэй отправится в Москву. Турне проходит в закрытом режиме. О графике встреч китайского дипломата заранее не сообщается. По данным правительства КНР, в ходе поездки он также посетит Польшу, Германию и Францию.

Смотрите также:

Почему Китай не осуждает Россию за войну в Украине?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Президент Литвы: мы хотим знать, кого в войне России против Украины поддерживает Китай (28.04.2023)

Президент Литвы: мы хотим знать, кого в войне России против Украины поддерживает Китай (28.04.2023)

По мнению президента Литвы Гитанаса Науседы, у Китая есть шанс стать посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной. Однако при выполнении одного условия.
Политика28 апреля 2023 г.03:37 мин.
external

Новый шелковый путь Китая - сыграет ли Грузия особую роль в обходе России?

Новый шелковый путь Китая - сыграет ли Грузия особую роль в обходе России?

Китай активно развивает транспортные пути в Европу, в том числе и через Грузию. Из-за войны в Украине Пекин ищет маршруты в обход России. Однако Грузии необходимо инвестировать в модернизацию собственной инфраструктуры.
Экономика и бизнес11 марта 2023 г.05:24 мин.

Сайт МИД Украины

Сообщение МИД Украины
mfa.gov.ua
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot

Пентагон: ЗРК Patriot в Киеве остается в рабочем состоянии

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Истребители: кто уговорит Байдена. Пиар-тур на войну. DW Шоу

Истребители: кто уговорит Байдена. Пиар-тур на войну. DW Шоу

Политика8 ч. назад60:06 мин.
Карикатура - карикатурный канцлер ФРГ Олаф Шольц смотрит вдаль, стоя у обрыва на мосту, а за его спиной в направлении обрыва указывает табличка с надписью: "Другая Россия"

Шольц о диалоге c РФ: помогите Олафу найти "другую Россию"

Шольц о диалоге c РФ: помогите Олафу найти "другую Россию"

Политика10 ч. назад
Стоянка машин в центре столицы Кыргызстана Бишкеке

Параллельный импорт в РФ вызвал бум экспорта Германии в ЦА

Параллельный импорт в РФ вызвал бум экспорта Германии в ЦА

Экономика и бизнес5 ч. назад
Руки на радужном флаге

Права ЛГБТ в Европе: Мальта лидирует, Польша в конце списка

Права ЛГБТ в Европе: Мальта лидирует, Польша в конце списка

Равноправие7 ч. назад
Бездомная собака в Москве

Госдума одобрила эвтаназию бедомных животных. Почему?

Госдума одобрила эвтаназию бедомных животных. Почему?

Общество14 ч. назад
Скоростной поезд ICE 3 Neo (справа) на вокзале во Франкфурте-на-Майне

Как Deutsche Bahn борется с перманентным кризисом в компании

Как Deutsche Bahn борется с перманентным кризисом в компании

Экономика и бизнес21 ч. назад
На главную страницу