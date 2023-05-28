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Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
ПолитикаУкраина

РФ нанесла по Киеву самый крупный удар дронами за всю войну

Сергей Ромашенко
40 мин. назад

По столице Украины было выпущено несколько волн беспилотников. Почти все БПЛА были сбиты, но среди горожан есть пострадавшие.

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Россия в ночь на воскресенье, 28 мая, нанесла по Киеву удары с воздуха, которые, как заявила Киевская городская военная администрация, стали самыми массированными за все время войны РФ против Украины. По городу было выпущено несколько волн беспилотников. Воздушные силы Украины сообщили, что по Киеву было выпущено 54 дрона-камикадзе Shahed - рекордное количество с начала войны, при этом 52 дрона были сбиты.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате падения обломков погиб 41-летний мужчина и ранена 35-летняя женщина, повреждено несколько зданий. В Голосеевском районе на юго-западе украинской столицы в результате падения обломков загорелся трехэтажный склад, сгорело около 1000 кв. м строительных конструкций. На западе в Соломенском районе обломки дрона попали в семиэтажный нежилой дом. В Печерском районе в центре города горела крыша девятиэтажного дома.

По словам корреспондентов агентства Reuters, во время воздушной тревоги, начавшейся вскоре после полуночи, некоторые горожане стояли на балконах, выкрикивая оскорбления в адрес президента России и лозунги "Слава ПВО". Воздушная тревога была отменена после 6.00 по местному времени.

В воскресенье Киев отмечает День города - 1541 год со дня основания. В этот день в украинской столице обычно проходят ярмарки и концерты. Они запланированы и в этом году, но в меньшем масштабе.

В преддверии ожидаемого украинского контрнаступления Россия в мае усилила ракетные удары и атаки беспилотников.

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