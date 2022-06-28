Михальченко приговорили к 20 годам по делу о хищении при строительстве в резиденции Путина

2-й Западный окружной военный суд приговорил гендиректора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко к 20 годам колонии строгого режима по делу о хищении 1,2 млрд рублей при строительстве и реконструкции резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево, сообщает РБК во вторник, 28 июня.

Двух других фигурантов дела экс-директора "Атэкс" Андрея Каминова и топ-менеджера компании "Стройфасад" Сергея Литвинова приговорили к 15 и 11 годам колонии строгого режима соответственно. Их признали виновными в присвоении или растрате в крупном размере (часть 4 статьи 160 УК) и организации преступного сообщества (часть 3 статьи 210 УК).

Суд также приговорил экс-главу службы инженерно-технического обеспечения ФСО, генерал-майора в отставке Игоря Васильева к шесть годам колонии, начальника отдела инженерно-технического обеспечения, полковника Дмитрия Улитина к пяти годам колонии и бывшего гендиректора компании "Климат проф" Бориса Мальцева к трем годам колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с обвиняемых 1 миллиард 202 миллиона рублей в счет компенсации ущерба ФСО

Хищения при строительстве в резиденции Путина

Дело было возбуждено в 2017 году. Как следовали из его материалов, ФСО в 2012 году заказала учрежденной ею компании "Атэкс" строительство дома приемов в Ново-Огарево. Стоимость проекта составляла 5,7 млрд руб. Часть работ в итоге не были выполнены, говорится в материалах следствия.

Подрядчик завышал стоимость работ и использовал более дешевые материалы, решило следствие. Кроме того, Михальченко, использую свои связи в ФСО, привлек к работам подконтрольные ему организации, руководители которых согласились перечислять холдингу "Форум" Михальченко 15 процентов от стоимости контрактов, писало РБК. Эти деньги, по версии следствия, бизнесмен тратил на строительство порта Бронка под Санкт-Петербургом.

После ареста бизнесмен переписал порт на супругу бывшего главы ФСО Евгения Мурова и генерала ФСБ в отставке Николая Негодова, писало РБК со ссылкой на судебное решение. Генпрокуратура и суд изъяли у них этот актив. Опрошенные агентством юристы назвали дело "беспрецедентным", поскольку прокуратура и суд впервые "адресовали претензии, связанные с коррупционным происхождением имущества, не госслужащему, а бизнесмену".

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