Атака дронов на Киев и другие события 459-го дня войны

В День Киева Россия провела самую массированную атаку беспилотников на украинскую столицу. Число жертв удара по больнице в Днепре возросло до четырех человек.

На 459-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 28 мая, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Самая массированная атака дронов на Киев

В ночь на 28 мая Россия совершила самую массированную атаку с помощью дронов на Киев с начала войны, заявил глава местной военной администрации Сергей Попко. "Сегодня враг решил поздравить киевлян с Днем Киева с помощью своих смертоносных БПЛА", - сказал он. Нападение происходило в несколько волн, воздушная тревога продолжалась более пяти часов. В результате атаки как минимум один человек погиб.

Воздушные силы Украины сообщили, что Россия выпустила в сумме 54 дрона-камикадзе Shahed - рекордное количество с начала войны. При этом 52 беспилотника были сбиты. Для отражения ночной атаки на Киев Украина применяла не только средства ПВО, но и авиацию, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Киев24. "Авиация, которую мы привлекаем к сбитию, в частности, БПЛА, не так эффективна, как нам этого бы хотелось. Если бы у нас был F-16, безусловно этот самолет со своим мощным радаром и вооружением, мог бы стопроцентно реализовывать свои задачи в небе", - добавил он.

Регионы Украины продолжают сообщать о новых обстрелах

В Никополе Днепропетровской области в результате обстрелов тяжелой артиллерией РФ повреждены шесть частных домов, две хозяйственные постройки, а также газопровод и линия электропередач. В Харьковской области не менее двух человек погибли в результате обстрелов российской авиации и артиллерии. В Донецкой области погиб житель Константиновки, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Павел Кириленко. Еще три человека были ранены: двое - в Курахово, один - в Червоном. В регионе также повреждены электросеть, газопровод и несколько зданий, среди которых есть и жилые дома.

В то же время в Краснодарском крае несколько украинских беспилотников пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод, но все были сбиты, сообщают Telegram-каналы. Обломками дронов повредило установку по производству дизельного топлива. Село Новая Таволжанка Белгородской области попало под обстрел, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, мирные жители не пострадали, однако осколки снарядов повредили фасады, окна, заборы и хозпостройки в четырех домовладениях. Кроме того, повреждены газопровод и линия электропередачи.

Удар по больнице в Днепре: число жертв достигло четырех человек

Три человека, которых считали без вести пропавшими после ракетного удара по больнице в Днепре, погибли. Это стало известно после изучения фрагментов тел, извлеченных из-под завалов здания, сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Погибшие - 56-летний врач и 64-летняя сотрудница больницы, а также 57-летний работник расположенной по соседству ветеринарной клиники. "В общей сложности та атака унесла жизни четырех человек. Искренние соболезнования родным", - написал Лысак.

Зеленский предложил санкции против Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о санкциях против Ирана сроком на 50 лет. Санкции будут предполагать, в частности, полный запрет торговых операций с товарами военного и двойного назначения с резидентами Ирана, запрет на передачу им технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, предлагается приостановить обслуживание электронных платежных средств, эмитированных резидентами Ирана.

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