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Российская бронетехника (фото из архива)Фото: picture alliance/dpa/Russian Defence Ministry
КонфликтыУкраина

ISW: РФ в Беларуси вряд ли готовит атаку на Украину с севера

Даниил Сотников | Павел Мыльников
16 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 ноября.

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На 279-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 29 ноября (время московское).

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Развертывание российских сил в Беларуси в ноябре 2022 года, вероятно, является частью усилий РФ провести информационную операцию, нацеленную на Украину и страны Запада, а не подготовить повторный ввод войск в Украину с севера, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в новой сводке. Спутниковые снимки середины ноября указывают на увеличение российской техники на 230-м общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне в Брестской области. Эти развертывания, судя по всему, поддерживают усилия России по обучению своих сил и не являются подготовкой боевых действий из Беларуси, отмечают аналитики.

Генеральный штаб ВСУ накануне сообщил, что, по его оценкам, РФ перебросит "отдельные подразделения" из Беларуси в неустановленный украинский район после того, как подразделения "обретут боеспособность". В то же время украинский Генштаб отметил, что не наблюдает признаков формирования наступательных группировок РФ вблизи северных приграничных районов Украины. Это заявление поддерживает несколько оценок ISW, по которым боевые потери среди российских инструкторов и стрессы, связанные с мобилизацией, снизили возможности обучения в России, что, вероятно, увеличило ее зависимость от возможностей обучения в Беларуси, говорится в сводке.

Кремль также, вероятно, стремится использовать развертывание российских сил в Беларуси в качестве информационной операции, чтобы задержать украинские силы вокруг Киева и тем самым предотвратить их использование на юге и востоке, резюмируют эксперты ISW.

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Министерство внутренних дел России из-за санкций не смогло найти поставщика необходимых для ГИБДД 2,8 тыс. новых патрульных автомобилей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на документы ведомства. Уже выделенные на это деньги теперь планируется распределить на "другие цели".

В 2022 году МВД планировало закупить 2,8 тыс. машин на 4,5 млрд руб. В мае в ведомстве подчеркнули, что с Минпромторгом "прорабатывают" возможность поставок новых авто "с учетом экономической ситуации на российском рынке, связанной с санкционным давлением недружественных стран". Однако с тех пор МВД так и не объявило ни одного тендера. По словам собеседников "Коммерсанта" на рынке, вероятно, в условиях санкций и ухода компаний никто не смог предоставить МВД крупную партию автомобилей. Раньше основными поставщиками ведомства были Skoda, Hyundai и Lada.

"Возникшие в условиях внешнего санкционного давления риски, связанные с введением недружественными странами санкционных мер и временным отказом поставщиков от поставок и участия в конкурентных процедурах, обусловили невозможность закупки в 2022 году патрульных автомобилей для подразделений Госавтоинспекции", - цитирует “Коммерсант” октябрьский отчет дирекции проекта "Безопасность дорожного движения".

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал ракеты дальностью свыше 800 км "лучшим и наиболее эффективным решением энергетической проблемы для Украины". Их поставки "позволят значительно сэкономить на генераторах", написал он.

В Белом доме отвергли обвинения в попытках "нажиться" на продаже СПГ в ЕС

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Белый дом отверг обвинения в том, что США выиграют от завышенных цен на поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. "Мы видели публикации о том, что США наживаются на продаже СПГ Европе. Это ложное утверждение. На самом деле США мобилизовали СПГ, чтобы помочь Европе подготовиться к зиме", - цитирует агентство AP высокопоставленного представителя американской администрации

По словам собеседника AP, США более чем вдвое увеличили экспорт СПГ в ЕС в сравнении с 2021 годом, благодаря чему европейские страны смогли заполнить хранилища к зиме.  

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Украинская энергетическая компания "Нафтогаз" обратилась в Агентство США по международному развитию (USAID) с просьбой помочь с дополнительными объемами природного газа к отопительному сезону, сообщил глава компании Алексей Чернышов.

"Продолжаю сотрудничество с Агентством США по международному развитию. Ключевое – дополнительный объем газа, необходимый для прохождения этого отопительного сезона", – написал он в Facebook, уточнив, что обсуждается вопрос оперативной помощи в виде материалов и оборудования. "Речь идет, в частности, о метаноле, газовых компрессорах, дизельных генераторах и оборудовании для добычи газа", – добавил Чернышов.

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В преддверии встречи министров юстиции стран "большой семерки" (G7) в Берлине глава украинского ведомства Денис Малюська вновь заявил о требовании Киева, чтобы Россия в будущем выплатила репарации.

"Россия должна заплатить украинскому народу за ущерб, который она причинила в этой войне. Россия должна выплатить репарации, как мы видели в других регионах в прошлых войнах", - сказал Мальюска, оценив нанесенный российским вторжением ущерб в 150 миллиардов долларов. В эту сумму не входит прямой ущерб экономике и расходы на помощь раненым и семьям погибших, подчеркнул он.

США объявят о новом пакете помощи Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Энтони БлинкенФото: Alex Brandon/REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен 29 ноября объявит о новом пакете помощи Украине, направленном на восстановление энергетической системы страны, сообщает агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента. По его словам, Вашингтон активно работал с американскими поставщиками коммунальных услуг и оборудования, а также с европейскими странами, чтобы найти оборудование, которое может помочь восстановить подстанции, поврежденные и разрушенные российскими ракетными ударами.

В ходе намеченной на вторник встречи новой координационной группы по энергетике Украины Блинкен поднимет вопрос, как "развернуть часть того, что Соединенным Штатам удалось мобилизовать", и "планы по доставке этого оборудования в Украину как можно быстрее в ближайшие несколько недель", рассказал собеседник AFP.

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Военное командование США и России лишь один раз пользовалось специальной линией связи, созданной в начале российского вторжения в Украину, пишет агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США.

Звонок был инициирован американской стороной, чтобы сообщить об обеспокоенности по поводу российских военных операций вблизи критически важных объектов инфраструктуры в Украине, рассказал источник Reuters, не уточнив детали. Агентство предполагает, что речь может идти о боевых действиях вблизи Запорожской АЭС или об опасениях, что Россия может взорвать плотину в Новой Каховке.

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Российские военные ночью нанесли ракетный удар по Днепру, сообщил глава Днепропетровской области Валентин Резниченко. По его словам, по городу было запущено несколько ракет, которые попали в частное предприятие. "Уничтожены производственные помещения. Начался пожар. Работают все службы. Детали выясняются", - написал Резниченко.

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Российские военнослужащие, которых две недели держали в подвале из-за отказа воевать в Украине, потребовали от Следственного комитета возбудить уголовные дела по статьям о незаконном лишении свободы, похищении человека и превышении полномочий. Об этом сообщает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Военнослужащие заключили контракт с Минобороны РФ и с августа 2022 года проходили службу в одной из московских воинских частей. Когда их отправили на войну, они отказались от участия в боевых действиях из-за недостаточного медицинского и материального обеспечения, пишет юрист. После этого их и еще 280 человек заперли в подвале в самопровозглашенной "ЛНР". По истечению контракта военнослужащих вывезли в Ростовскую область, откуда они и обратились в СК.

РФ за прошедшую неделю более 250 раз обстреляла Херсонскую область

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За прошлую неделю российские военные 258 раз обстреляли 30 населенных пунктов Херсонской области, рассказал в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, была повреждена насосная станция, которая обеспечивала поставку воды в Николаев.

Зеленский также сообщил о продолжении дипломатической работы по созданию специального трибунала по расследованию российских преступлений в Украине. По его словам, ответственность России за войну и террор - главная тема последних встреч на различных уровнях. 

Хроника событий 28 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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