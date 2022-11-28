278-й день войны: Обход санкций - уголовное преступление

Совет ЕС причислил обход санкций против РФ к уголовным преступлениям. Москва опровергает подготовку к уходу с ЗАЭС. В Брюсселе начался Киевский инвестиционный форум. В Киев прибыли главы МИД 7 стран ЕС.

На 278-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 28 ноября, российские войска пытаются удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии и ведут контрнаступление, освобождая населенные пункты своей страны. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Обстрелы украинских городов

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские силы отразили российские атаки в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области. Россияне нанесли 4 ракетных удара по гражданским объектам в Разумовке Запорожской области и Мусиевке на Днепропетровской области, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и мирным населенным пунктам, сообщалось в утренней оперативной сводке.

Минувшей ночью российские силы обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии три населенных пункта Никопольского района Днепропетровской области - Марганецкую, Покровскую и Червоногригорьевскую громады, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, "в мирные населенные пункты прилетели более 30 снарядов", обошлось без пострадавших.

В течение 27 ноября россияне 30 раз атаковали территорию Херсонской области, заявил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. По его словам, при обстрелах жилых кварталов Херсона снаряды попали в частные и многоквартирные дома. Кроме того, зафиксированы удары по еще 10 населенным пунктам Херсонского района и 8 населенным пунктам Бериславского района, сообщал глава ОВА. В результате есть один погибший и двое раненых.

Уязвимость Херсона

Минобороны Великобритании обращает внимание на уязвимость Херсона из-за ежедневных обстрелов войсками РФ после его освобождения 11 ноября. Только 24 ноября в результате ударов погибли 10 человек, а 27 ноября в районе Херсона зафиксировано 54 обстрела, пишет британское ведомство: "Город уязвим, потому что остается в пределах досягаемости большинства российских артиллерийских систем, которые сейчас ведут обстрелы с восточного берега Днепра, с тыла недавно укрепленных оборонительных рубежей".

Украинский Генштаб подтвердил поражение российского объекта в районе Энергодара 26 ноября - там были уничтожены 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих. В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области в результате действий ВСУ около 80 россиян получили ранения, число погибших уточняется.

Москва опровергает подготовку к уходу с ЗАЭС

Оккупационные власти Запорожской области, а вслед за ними и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опровергли заявления украинской стороны о готовящемся оставлении россиянами ЗАЭС. Отвода российских войск с Запорожской АЭС "быть не может", заявил Песков.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки 27 ноября убиты около 590 воюющих против Украины россиян, а общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения достигли 87900 тысяч человек. Кроме того, российская сторона потеряла в общей сложности 2908 танков (+3 единицы за последние сутки), 5861 боевую бронированную машину (+5), 1899 артиллерийских систем (+2), отмечается в сообщении Генштаба.

За девять месяцев Россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине, причем 97% целей были гражданскими, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, более 12 300 ударов пришлись на пригородные территории и населенные пункты, 1900 - на дома, свыше 500 - на военные объекты, свыше 250 - на транспортную инфраструктуру, а около 220 - на энергетическую.

Глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила о сложной военной операции по освобождению Кинбурнской косы в Николаевской области. "Там происходят боевые действия, и работа очень сложная, в том числе и потому, что специфические и погодные условия (штормы, ветер), специфическое и само географическое расположение, и разговоры о том, что к зерновому коридору стоит приобщать Николаевскую область", - заявила она в ходе телемарафона. Ранее председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что ВСУ освободили всю территорию области, кроме Кинбурнской косы.

В Черное море вновь вышли российские ракетоносцы

Впервые за последние несколько дней в Черное море на боевое дежурство вышли российские ракетоносцы, что может свидетельствовать о подготовке к новому массированному удару по украинской территории, заявила Наталья Гуменюк. Это надводный ракетоноситель, несущий на борту восемь ракет типа "Калибр". "Это говорит о том, что подготовка шла, и в пунктах базирования также есть ракетоносители, которые снаряжены и могут быть подключены к службе в течение нескольких часов", - указала она.

Ситуация на востоке Херсонской области

Российские силы вывезли из Новой Каховки всех активных коллаборантов, сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС), сославшись на местное подполье. "Речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и тех, кто принимал участие в совместных с россиянами рейдах против местного населения, и запугивал и заставлял жителей к сотрудничеству", - указывается в заявлении. Одновременно ЦНС призвал местных жителей покинуть город к моменту его освобождения Вооруженными силами Украины.

На случай возможного контрнаступления украинских войск российские силы укрепляют свои позиции вдоль критически важных линий снабжения на востоке Херсонской области, пишет в ежедневной сводке американский Институт изучения войны (ISW) cо ссылкой на спутниковые снимки. Приоритет россияне отдают рытью траншей и возведению противотанковых оборонительных сооружений вдоль линий снабжения, которые соединяют подразделения РФ на левом берегу Днепра с юго-восточными тыловыми районами в Херсонской области, в аннексированном Крыму и в районе Мелитополя. Эта активность демонстрирует, что российское военное руководство считает перспективу украинского контрнаступления через Днепр серьезной угрозой, считают в ISW.

Россия перебросила в Беларусь крупный эшелон с военной техникой, сообщил Telegram-канал Беларускі Гаюн со ссылкой на Сообщество железнодорожников Беларуси. Воинский эшелон №961, в составе которого находилось не менее 15 зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2" и 10 единиц инженерной техники, вышел из Ейска (Краснодарский край РФ) 25 ноября, а 28 ноября был замечен в Орше-Центральной (Витебская область Беларуси).

В оккупированных городах

Из-за того что российские оккупанты разобрали в Мариуполе кирпичную мини-дамбу, замедлилось течение реки Кальчик, которая стала превращаться в болото, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. "Вонь гниения по всему прохождению реки в городе. Безусловно, это экологическое преступление. Кроме разрушения самой естественной гидросистемы города - уменьшение притока пресной воды в Азов", - отметил он.

В оккупированном РФ Донецке горит нефтебаза, сообщил Центр стратегических коммуникаций ВСУ. О пожаре также сообщается в местных Telegram-каналах. В частности, "Типичный Донецк" написал, что загорелась "нефтебаза на Гвардейке".

Проблемы с электроэнергией

Компания "Укрэнерго" объявила о новых аварийных отключениях электричества по всей Украине из-за "стремительного увеличения дефицита мощности". Причиной стали "аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях", а также рост потребления из-за ухудшения погодных условий, указывается в заявлении компании. В настоящее время из-за масштабных и сложных повреждений в результате "семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре" дефицит мощности составляет 27%.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что отключения электроэнергии в украинской столице будут продолжаться всю зиму. Он выразил уверенность, что полной эвакуации Киева не будет, но призвал готовиться "к разным сценариям, в том числе и к плохим". "Просьба иметь дома запас технической и питьевой воды, запасы пищи, которую можно приготовить или потреблять без электроэнергии, теплую одежду, заряженные ноутбуки и пауэрбанки, закачайте офлайн карты на свои телефоны", - заявил Кличко в интервью "РБК-Украина".

В Молдове из-за отсутствия электричества на украинской стороне и технических сбоев в базе данных украинских властей приостановлена работа шести пунктов пропуска на границе с Украиной, заявила пограничная полиция в Кишиневе. Речь идет о КПП Вулканешты - Виноградовка, Мирное - Табаки, Бессарабка - Серпневое, Чадыр-Лунга - Новые Траяны, Окница - Сокиряны, а также Сейц - Лесное.

Государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" 27 ноября в тестовом режиме импортировал некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов. "Тестовые поставки нужны для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы в случае необходимости", - указали представители энергокомпании.

Помощь Украине

На фоне начинающейся зимы и масштабныхпроблемсэнергоснабжением, вызванных российскими обстрелами, Немецкий Красный Крест (DRK) приступил к поставкам помощи Украине. В заявлении организации сообщается о поставках 7 тысяч электрокаминов для обогрева помещений и приготовления пищи, 100 генераторов и более 20 мобильных топливных резервуаров. Кроме того, через Красный Крест Украины предоставляются материалы и средства для ремонта и помощи приютам для внутренне перемещенных граждан и частных домохозяйств. Основной объем помощи предназначен для наиболее сильно пострадавших от российских ударов и отдаленных районов.

Литва за последние дни отправила в Украину шесть грузовиков с 114 трансформаторами, в общей же сложности планируется отправить 252 единицы, сообщил в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, литовские энергокомпании уже направили Украине помощь на сумму 3 миллиона евро для восстановления энергетического сектора, помощь еще на 2 миллиона евро направляется сейчас.

Участники Киевского инвестиционного форума в Брюсселе Фото: HATIM KAGHAT/BELGA/AFP

В Брюсселе начался Киевский инвестиционный форум, впервые он проводится за пределами Украины. Ожидался приезд на форум мэра Киева Виталия Кличко, но он решил остаться в столице из-за опасной ситуации в городе и участвует в конференции по видеосвязи, передает корреспондент DW. В рамках форума мэры и представители городов ЕС, среди которых Берлин, Брюссель, Париж, Рим, Хельсинки, Рига, подписали Меморандум о сотрудничестве с Киевом. Европейские города выразили готовность оказать Украине и украинцам, прибывающим в ЕС, дополнительную экстренную поддержку. Чтобы повысить эффективность этих мер, решено создать специальную оперативную группу.

Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония будут и дальше оказывать Украине экономическую, военную и гуманитарную поддержку, а также усиливать санкции против России. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел этих государств по итогам их визита в Киев. "Мы будем продолжать совместно работать в оказании политической и практической поддержки для обеспечения способности Украины защитить свою независимость и территориальную целостность", - говорится в документе. "Россия должна прекратить свою агрессию и вывести свои войска со всей территории Украины", - заявили главы МИДов. Они подчеркнули, что их страны никогда не признают незаконную попытку аннексии украинских территорий, включая Крым, и подтвердили совместные усилия по дальнейшему усилению деятельности, направленной на достижение деоккупации Крыма.

Совет ЕС включил обход санкций в список уголовных преступлений

Совет ЕС единогласно утвердил включение обхода санкций, введенных в отношении России, в список уголовных преступлений, положение об этом будет прописано в договоре о функционировании Европейского Союза. "Это решение - необходимый инструмент, который гарантирует, что любые попытки обойти санкции будут остановлены", - заявил министр юстиции Чехии Павел Блажек.

Министры юстиции Германии и Франции призвали Европейскую прокуратуру (EPPO) взять на себя преследование за нарушение санкций, введенных против Москвы.

Мобилизация в России

В ноябре родственники мобилизованных в России стали массово сталкиваться с отказами или ошибками в предоставлении кредитных каникул, пишет "Коммерсант", ссылаясь на жалобы клиентов и сами банки. Так, на форуме Banki.ru набралось больше десятка жалоб на то, что кредитные организации отказывают в каникулах призванным по мобилизации или предоставляют их с ошибками, указывает издание. Речь идет о клиентах Сбербанка, ВТБ, "Тинькофф-банка", "Альфа-банка" и других.

Также, по сведениям "Коммерсанта", объявленная в России мобилизация на войну в Украине усугубила сложности в стройиндустрии - сейчас отрасли не хватает почти 25% от необходимого числа работников, это рекордный за пять лет показатель дефицита рабочей силы в строительстве.

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