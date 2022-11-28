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Виталий Кличко выступает на Киевском инвестиционном форуме в Брюсселе по видеосвязи
Виталий Кличко выступает на Киевском инвестиционном форуме в Брюсселе по видеосвязиФото: Xenia Polska/DW
Экономика и бизнесУкраина

Мэры городов ЕС подписали меморандум о помощи Киеву

Ксения Польская Брюссель
5 мин. назад

На Киевском инвестфоруме в Брюсселе мэры городов ЕС подписали с Киевом меморандум о сотрудничестве. Виталий Кличко и его европейские коллеги обсудили срочную помощь Киеву и послевоенное развитие украинской столицы.

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В связи с резким ухудшением ситуации с электро- и теплоснабжением в Киеве европейские столицы и города готовы оказать Украине и украинцам, прибывающим в ЕС, дополнительную экстренную поддержку. Чтобы повысить эффективность этих мер, решено создать специальную оперативную группу. Меморандум о сотрудничестве с Киевом подписали на седьмом Киевском инвестиционном форуме в понедельник, 28 ноября, мэры и представители городов ЕС, среди которых - Берлин, Брюссель, Париж, Рим, Хельсинки, Рига.

Впервые в истории Киевский инвестиционный форум прошел вне пределов украинской столицы: его участников принял Брюссель. На встречу прибыли чиновники Еврокомиссии, городские власти Брюсселя, мэры и заместители мэров 11 городов Европы, а также представители международных организаций и концернов.

Кличко остался в Киеве

Ожидалось, что в бельгийскую столицу приедет мэр Киева Виталий Кличко, но он на фоне опасной ситуации решил остаться в Украине и выступал по видеосвязи. Кличко сообщил, что в результате российских ракетных атак в городе разрушены 678 объектов, в том числе десятки жилых, инфраструктурных, медицинских и учебных. Погибли 150 человек, включая четырех детей.

"Мы знаем цену свободы и достоинства", - сказал Виталий Кличко, подчеркнув, что Украина защищает европейские ценности, мир и стабильность всего континента. Он рассказал о создании 400 центров отопления и первой помощи, а также экстренных гуманитарных запасов для горожан и подчеркнул, что Киев, несмотря на уже предоставленную Брюсселем и другими городами помощь, по-прежнему срочно нуждается в генераторах, автобусах, каретах скорой помощи, продуктах питания.

Инвестиции в послевоенный Киев

Помимо экстренной помощи, партнеры и представители Киева обсудили послевоенное развитие и преобразование украинской столицы. По словам Кличко, речь идет не только о восстановлении всего, что разрушила Россия в ходе войны, но и о модернизации столичной инфраструктуры на основе новейших технологий.

"Необходимо построить современную Украину с современными муниципалитетами. Мы постараемся организовать для нее такие же процессы, которые проходят в городах ЕС - переход на альтернативные источники энергии, цифровизацию", - пообещал еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс. Участники форума сошлись во мнении, что Киев может стать привлекательным центром международных инвестиций, однако для этого уже сейчас во всех странах Европы должны приложить усилия не только правительственный, но и частный сектор, а также гражданское общество.

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