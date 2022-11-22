272-й день войны: В Украине повреждены почти все ГЭС и ТЭС

Российские обстрелы повредили почти все крупные ГЭС и ТЭС Украины, обыски в Киево-Печерской лавре, уголовное дело о вероломстве сдающихся в плен российских военных.

На 272-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Из-за российских обстрелов в Украине повреждены почти все крупные ГЭС и ТЭС

Почти все крупные гидро- и теплоэлектростанции Украины повреждены в результате российских ракетных обстрелов, рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, на прошлой неделе украинская энергосистема подверглась очередному, шестому по счету массированному ракетному обстрелу. "После последней атаки у нас практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. То есть для того, чтобы вы понимали масштаб и то, с чем нам приходится работать, практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о больших объектах, подвергались ракетным ударам", - сказал Кудрицкий.

Кроме того, в Украине почти не осталось неповрежденных узловых подстанций "Укрэнерго". "То есть на каждую важную подстанцию ​​что-то прилетало, на некоторые даже по несколько раз, по три, по пять и даже по восемь раз. Поэтому масштаб разрушений колоссальный", - заявил он. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказывал, что почти половина энергетической системы Украины вышла из строя из-за ракетных атак России. Ущерб энергосистеме Украины оценивается более чем в 70 млрд гривен (около 1,9 млрд евро).

В Украине завели дело о вероломстве сдающихся военных РФ

Луганская областная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о вероятном совершении российскими военнослужащими вероломства. Поводом стали две видеозаписи, на которых запечатлен процесс сдачи в плен российских военнослужащих, один из которых открыл огонь по украинским солдатам, и кадры убитых российских военных.

Уголовное производство было возбуждено по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). "По результатам мониторинга СМИ стало известно, что в с. Макеевка Луганской области российские военные, имитируя сдачу в плен к военнослужащим ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам. Такие деяния запрещаются интернациональным гуманитарным правом", - говорится в сообщении украинского ведомства.

В Генпрокуратуре не прокомментировали подозрения в адрес украинских военных в том, что они могли убить всех сдавшихся в плен российских военнослужащих в качестве мести за вероломство одного из них.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что у властей Украины есть полная версия видео, на которой видно, что "часть российских военнослужащих действительно собиралась сдаться в плен, а часть из них открыла огонь по украинцам", что доказывает вероломство. Он пообещал, что Украина обнародует детали расследования в ближайшее время.

СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру

Служба безопасности Украины провела оперативные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве. Как сообщается на сайте ведомства, операция проходит совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией "в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине".

Это мероприятия, отмечает СБУ, проводятся для того, чтобы не допустить "использования лавры как ячейки "русского мира", проверить, не используют ли помещения УПЦ диверсионно-разведывательные группы, обезопасить население от "провокаций" и терактов.

Оперативные мероприятия СБУ проводятся также в Ровенской области - на территории Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря, Женского монастыря во имя Волынской иконы Божией Матери и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии.

МАГАТЭ описало повреждения ЗАЭС в результате обстрелов

Обстрелы Запорожской атомной электростанции повредили резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Эксперты агентства, осмотревшие станцию, обнаружили, что, помимо резервуаров, обстрелы повредили главную дорогу, идущую вдоль реакторов, железную дорогу, трубопровод со сжатым воздухом и крышу вспомогательного здания на территории АЭС.

"Это является серьезной причиной для беспокойства, поскольку ясно демонстрирует абсолютную интенсивность атак на одну из крупнейших в мире атомных электростанций", - подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Состояние всех шести реакторных блоков станции эксперты МАГАТЭ назвали стабильным - места хранения ядерного топлива и отходов при ударах не были повреждены.

Четыре реактора АЭС остаются в режиме холодной остановки, два - в режиме горячей остановки, продолжая вырабатывать пар и горячую воду для нужд ЗАЭС и жителей Энергодара, заявили в МАГАТЭ.

В нескольких городах Крыма ввели высокий уровень террористической опасности

"Губернатор" Крыма Сергей Аксенов объявил о введении до 7 декабря "желтого", высокого уровня террористической опасности в нескольких городах полуострова. Режим будет действовать в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.

Под действие "желтого" уровня террористической опасности» также попали несколько республиканских министерств, в том числе Минэнерго и Минздрав. С середины октября в Крыму действовал "средний уровень реагирования".

В Севастополе российская ПВО сбила два беспилотника при попытке подлета к Балаклавской ТЭС, сообщил "губернатор" региона Михаил Развожаев. Еще три БПЛА, по его словам, были сбиты над акваторией Черного моря.

Потолок цен на российскую нефть могут установить уже 23 ноября

США c союзниками стремятся установить потолок цен на российскую нефть уже 23 ноября, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По данным издания, обсуждается уровень в 60 или 70 долларов за баррель. Таким образом страны рассчитывают сократить доходы от экспорта российских энергоносителей и избежать резкого роста цен на нефть с 5 декабря, когда вступит в силу европейское эмбарго на импорт российской нефти.

По плану, страны "большой семерки", ЕС и Австралия запретят предоставление морских услуг для поставок российской нефти, если она будет продаваться по цене выше установленной. Союзники рассчитывают воспользоваться своим контролем над большей частью мирового морского страхования, финансирования и судоходных услуг, чтобы диктовать условия, пишет WSJ.

США выделят Украине еще 4,5 млрд долларов помощи

Министерство финансов США сообщило о предоставлении Украине очередного гранта в размере 4,5 млрд долларов. "Средства помогут украинскому правительству защититься от незаконной российской войны, обеспечат экономическую стабильность и работу основных правительственных служб, выплату зарплат сотрудникам больниц, правительства и учителям", - заявила глава Минфина Джанет Йеллен. По ее словам, выплата этих средств начнется в ближайшие недели.

Глава казначейства отметила, что общая сумма грантов, выделенных Вашингтоном украинскому правительству, достигла 13 млрд долларов.

В Карелии региональные депутаты потребовали от Путина издать указ о завершении мобилизации

Депутаты законодательного собрания Карелии от партии "Яблоко" Эмилия Слабунова и Инна Болучевская обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом подписать указ о завершении мобилизации. Отсутствие такого документа "сказывается на психологическом состоянии общества, является источником беспокойства и повышенной тревожности в российских семьях и трудовых коллективах, проблем со здоровьем у многих людей", говорится в обращении.

По словам его авторов, публичные заявления министра обороны, президента и его пресс-секретаря о завершении частичной мобилизации "не являются нормативными актами и, следовательно, не имеют юридической силы". В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще не видели обращение карельских депутатов. "Нет. Пока не видели", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

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