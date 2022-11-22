  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Жители Львова без света
Жители Львова без светаФото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance
КонфликтыРоссия

272-й день войны: В Украине повреждены почти все ГЭС и ТЭС

Даниил Сотников
47 мин. назад

Российские обстрелы повредили почти все крупные ГЭС и ТЭС Украины, обыски в Киево-Печерской лавре, уголовное дело о вероломстве сдающихся в плен российских военных.

https://p.dw.com/p/4Jv5z

На 272-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Из-за российских обстрелов в Украине повреждены почти все крупные ГЭС и ТЭС

Почти все крупные гидро- и теплоэлектростанции Украины повреждены в результате российских ракетных обстрелов, рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, на прошлой неделе украинская энергосистема подверглась очередному, шестому по счету массированному ракетному обстрелу. "После последней атаки у нас практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. То есть для того, чтобы вы понимали масштаб и то, с чем нам приходится работать, практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о больших объектах, подвергались ракетным ударам", - сказал Кудрицкий.

Кроме того, в Украине почти не осталось неповрежденных узловых подстанций "Укрэнерго". "То есть на каждую важную подстанцию ​​что-то прилетало, на некоторые даже по несколько раз, по три, по пять и даже по восемь раз. Поэтому масштаб разрушений колоссальный", - заявил он. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказывал, что почти половина энергетической системы Украины вышла из строя из-за ракетных атак России. Ущерб энергосистеме Украины оценивается более чем в 70 млрд гривен (около 1,9 млрд евро).

В Украине завели дело о вероломстве сдающихся военных РФ

Луганская областная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о вероятном совершении российскими военнослужащими вероломства. Поводом стали две видеозаписи, на которых запечатлен процесс сдачи в плен российских военнослужащих, один из которых открыл огонь по украинским солдатам, и кадры убитых российских военных. 

Уголовное производство было возбуждено по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). "По результатам мониторинга СМИ стало известно, что в с. Макеевка Луганской области российские военные, имитируя сдачу в плен к военнослужащим ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам. Такие деяния запрещаются интернациональным гуманитарным правом", - говорится в сообщении украинского ведомства.

В Генпрокуратуре не прокомментировали подозрения в адрес украинских военных в том, что они могли убить всех сдавшихся в плен российских военнослужащих в качестве мести за вероломство одного из них.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что у властей Украины есть полная версия видео, на которой видно, что "часть российских военнослужащих действительно собиралась сдаться в плен, а часть из них открыла огонь по украинцам", что доказывает вероломство. Он пообещал, что Украина обнародует детали расследования в ближайшее время.

СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру

Служба безопасности Украины провела оперативные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве. Как сообщается на сайте ведомства, операция проходит совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией "в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине".

Это мероприятия, отмечает СБУ, проводятся для того, чтобы не допустить "использования лавры как ячейки "русского мира", проверить, не используют ли помещения УПЦ диверсионно-разведывательные группы, обезопасить население от "провокаций" и терактов. 

Оперативные мероприятия СБУ проводятся также в Ровенской области - на территории Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря, Женского монастыря во имя Волынской иконы Божией Матери и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии.

МАГАТЭ описало повреждения ЗАЭС в результате обстрелов

Обстрелы Запорожской атомной электростанции повредили резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Эксперты агентства, осмотревшие станцию, обнаружили, что, помимо резервуаров, обстрелы повредили главную дорогу, идущую вдоль реакторов, железную дорогу, трубопровод со сжатым воздухом и крышу вспомогательного здания на территории АЭС.

"Это является серьезной причиной для беспокойства, поскольку ясно демонстрирует абсолютную интенсивность атак на одну из крупнейших в мире атомных электростанций", - подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Состояние всех шести реакторных блоков станции эксперты МАГАТЭ назвали стабильным - места хранения ядерного топлива и отходов при ударах не были повреждены.

Четыре реактора АЭС остаются в режиме холодной остановки, два - в режиме горячей остановки, продолжая вырабатывать пар и горячую воду для нужд ЗАЭС и жителей Энергодара, заявили в МАГАТЭ.

В нескольких городах Крыма ввели высокий уровень террористической опасности

"Губернатор" Крыма Сергей Аксенов объявил о введении до 7 декабря "желтого", высокого уровня террористической опасности в нескольких городах полуострова. Режим будет действовать в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.

Под действие "желтого" уровня террористической опасности» также попали несколько республиканских министерств, в том числе Минэнерго и Минздрав. С середины октября в Крыму действовал "средний уровень реагирования".

В Севастополе российская ПВО сбила два беспилотника при попытке подлета к Балаклавской ТЭС, сообщил "губернатор" региона Михаил Развожаев. Еще три БПЛА, по его словам, были сбиты над акваторией Черного моря.

Потолок цен на российскую нефть могут установить уже 23 ноября

США c союзниками стремятся установить потолок цен на российскую нефть уже 23 ноября, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По данным издания, обсуждается уровень в 60 или 70 долларов за баррель. Таким образом страны рассчитывают сократить доходы от экспорта российских энергоносителей и избежать резкого роста цен на нефть с 5 декабря, когда вступит в силу европейское эмбарго на импорт российской нефти.

По плану, страны "большой семерки", ЕС и Австралия запретят предоставление морских услуг для поставок российской нефти, если она будет продаваться по цене выше установленной. Союзники рассчитывают воспользоваться своим контролем над большей частью мирового морского страхования, финансирования и судоходных услуг, чтобы диктовать условия, пишет WSJ.

США выделят Украине еще 4,5 млрд долларов помощи

Министерство финансов США сообщило о предоставлении Украине очередного гранта в размере 4,5 млрд долларов. "Средства помогут украинскому правительству защититься от незаконной российской войны, обеспечат экономическую стабильность и работу основных правительственных служб, выплату зарплат сотрудникам больниц, правительства и учителям", - заявила глава Минфина Джанет Йеллен. По ее словам, выплата этих средств начнется в ближайшие недели.

Глава казначейства отметила, что общая сумма грантов, выделенных Вашингтоном украинскому правительству, достигла 13 млрд долларов.

В Карелии региональные депутаты потребовали от Путина издать указ о завершении мобилизации

Депутаты законодательного собрания Карелии от партии "Яблоко" Эмилия Слабунова и Инна Болучевская обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом подписать указ о завершении мобилизации. Отсутствие такого документа "сказывается на психологическом состоянии общества, является источником беспокойства и повышенной тревожности в российских семьях и трудовых коллективах, проблем со здоровьем у многих людей", говорится в обращении.

По словам его авторов, публичные заявления министра обороны, президента и его пресс-секретаря о завершении частичной мобилизации "не являются нормативными актами и, следовательно, не имеют юридической силы". В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще не видели обращение карельских депутатов. "Нет. Пока не видели", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. 

Смотрите также:

Что говорят жители Херсонской области о периоде оккупации

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Немецкие эксперты: Зеленскому стоит одобрить тайные переговоры с Москвой. DW Новости (18.11.2022)

Немецкие эксперты: Зеленскому стоит одобрить тайные переговоры с Москвой. DW Новости (18.11.2022)

Россия и публично, и через западные страны сигнализировала Киеву о готовности к переговорам. Владимир Зеленский ответил, что они должны вестись публично. Что думают о перспективах мирных переговоров в Германии?
18 ноября 2022 г.34:20 мин.
external

Как живет Купянск после освобождения (17.11.2022)

Как живет Купянск после освобождения (17.11.2022)

Директор школы Наталья Пушкарь целый месяц провела в полицейском участке в ее родном Купянске, когда город был оккупирован Россией. Репортаж DW.
Политика17 ноября 2022 г.02:47 мин.
external

Сигнал НАТО Путину: объявят ли Россию страной-террористом? DW Новости (22.11.2022)

Сигнал НАТО Путину: объявят ли Россию страной-террористом? DW Новости (22.11.2022)

Парламентская ассамблея НАТО призывает страны Альянса заявить, что российское государство при нынешнем режиме является террористическим. В документе, принятом ПА НАТО, также отмечается необходимость создать специальный международный трибунал в связи с российской агрессией против Украины.
4 ч. назад31:46 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский

ЕС перевел Украине очередной транш макрофинансовой помощи

Конфликты19 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - мужчины в арабском одеянии и чиновник ФИФА кидают камни в футбольного болельщика с кружкой пива в одной руке и с радужной повязкой - на другой.

Что не понравилось шейхам и ФИФА на ЧМ по футболу Катаре

Что не понравилось шейхам и ФИФА на ЧМ по футболу Катаре

Политика8 ч. назад
Банкноты евро и слово "инфляция" на латинице

Рост цен в ФРГ замедляется: пик инфляции скоро будет пройден

Рост цен в ФРГ замедляется: пик инфляции скоро будет пройден

Экономика и бизнес5 ч. назад
27.10.1961 года. Танки у КПП "Чарли"

"Музей холодной войны" открылся в столице холодной войны

"Музей холодной войны" открылся в столице холодной войны

История5 ч. назад
Игрок сборной Германии с повязкой One Love в матче Лиги наций

Что известно о запрете повязки "Одна любовь" на ЧМ в Катаре

Что известно о запрете повязки "Одна любовь" на ЧМ в Катаре

Футбол5 ч. назад
один из ресторанов сети "МакДональдс" в Бресте

"МакДональдс" покидает Беларусь: какова реакция ее жителей

"МакДональдс" покидает Беларусь: какова реакция ее жителей

Экономика и бизнес7 ч. назад
На учениях коллективных миротворческих сил государств-участниц ОДКБ (фото из архива)

Саммит ОДКБ: организация теряет значение при слабеющей РФ?

Саммит ОДКБ: организация теряет значение при слабеющей РФ?

Конфликты9 ч. назад
На главную страницу