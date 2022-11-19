ООН изучит видео возможного расстрела пленных россиян

Управление верховного комиссара ООН по правам человека изучает видеозаписи, на которых запечатлены предположительно убитые пленные военнослужащие РФ. Об этом сообщила в пятницу, 18 ноября, российскому государственному агентству РИА "Новости" сотрудница пресс-службы международной организации Элизабет Тросселл.

"Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их", - сказала Тросселл. Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что направит видео в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, а также в другие международные организации.

Видео со сдачей в плен

Прокремлевские Telegram-каналы 18 ноября распространили два видеоролика, на которых запечатлена, как они утверждают, "казнь российских военнопленных" в Макеевке Луганской области. На первом видео из частного дома выходят укрывавшиеся там во время боя военнослужащие РФ и по команде украинских военных ложатся на землю перед входом в здание. В общей сложности из дома выходят около 10 человек. Голос за кадром спрашивает, все ли вышли и кто из россиян - офицер. Последним из-за стены здания появляется человек в черном, который открывает огонь из автоматического оружия в сторону военных ВСУ, после чего запись обрывается.

В следующей части ролика показан, по всей видимости, раненный украинский солдат, к которому за кадром обращаются по имени Андрюха и по-украински спрашивают о его самочувствии. "Судя по всему, кто-то из взятых в плен российских военнослужащих попытался дорого продать свою жизнь - отсюда и раненый "Андрюха" с украинской стороны", - описывает кадры прокремлевский Telegram-канал "Рыбарь", который связывают с создателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.

Второй ролик - съемки этого же двора с воздуха. Впервые его опубликовал еще 13 ноября украинский Telegram-канал "Оперативний ЗСУ". На кадрах видны 12 тел в военной форме, лежащих на земле, со следами крови под ними. Судя по всему, это те же люди, что лежали на земле в первом ролике. В подписи ко второму видео утверждается, что погибшие стали жертвами минометного обстрела.

Российская реакция на видео

Тот же Telegram-канал "Рыбарь" утверждает, что, после того как один из российских солдат, сдаваясь в плен, открыл огонь по украинским военнослужащим, "ВСУшники решили за это отыграться на всех военнопленных, убив их на месте".

Министерство обороны России назвало публикацию "новыми видеосвидетельствами массовой кровавой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными". Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, жестоком обращении с военнопленными и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.

Официальный Киев пока никак не комментировал видеоролики.

Разные оценки произошедшего

Израильский военный аналитик Игаль Левин обращает внимание на то, что последний из сдававшихся в плен россиян открыл огонь по бойцам ВСУ. "В этой ситуации ответный огонь ВСУ более чем оправдан, так как никто не знает, у кого из сдававшихся есть при себе припрятанное оружие и гранаты. Казнью это не является, открывший огонь оккупант сам же и угробил свое отделение", - считает Левин.

Основатель аналитической команды Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев утверждает, что российский солдат фактически совершил военное преступление - вероломство. Он притворился готовым сдаться в плен, но открыл огонь. Однако тот факт, что российский военный начал стрелять, не дает ВСУ права убивать остальных россиян, подчеркнул Левиев. В качестве примера реакции, верной с точки зрения международного права, он привел более старое видео, на котором бойцы ВСУ берут в плен российских военных и один из них открывает огонь. Украинские военные в ответ убивают только его.

Внесудебная казнь или боестолкновение?

По мнению Руслана Левиева, над российскими военными была проведена внесудебная казнь, поскольку тела убитых лежат в том же положении, что и на видео со сдачей в плен. Внесудебная казнь пленных - это тоже военное преступление. Однако ни на одном из роликов не видно, как именно повели себя остальные россияне после того, как их сослуживец открыл стрельбу по бойцам ВСУ, и как именно они были убиты.

Издание The Insider попросило одного из офицеров украинских сил специальных операций анонимно прокомментировать эти видеоролики. По его мнению, бойцы ВСУ рассудили, что могли погибнуть, когда российский военный внезапно открыл огонь из-за угла, а пленные, которые лежали на земле, в этот момент также могли начать действовать.

"Я думаю, российский военный предпринял попытку освобождения своих бойцов. Он оценил ситуацию, свои шансы, подумал, что имеет возможность освободить их и принял бой", - рассуждает он. "Одно из правил ведения ближнего боя говорит: если часть подразделения сложила оружие, но полностью подразделение не сдалось, то оно подлежит уничтожению во время прямого боевого столкновения. То есть часть сложила оружие, часть не сложила, подразделение считается уничтоженным или не уничтоженным целиком. Все происходило как боевое столкновение. Это не было казнью", - считает собеседник The Insider.

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