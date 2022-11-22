В Украине завели дело о вероломстве сдающихся военных РФ

Поводом для расследования стали два резонансных видео: со сдачей в плен военных РФ, один из которых открывает огонь, и убитыми российскими солдатами.

Луганская областная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о вероятном совершении российскими военнослужащими вероломства. Поводом стали две видеозаписи, на которых запечатлен процесс сдачи в плен российских военнослужащих, один из которых открыл огонь по украинским солдатам, и кадры убитых российских военных. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины во вторник, 22 ноября.

Уголовное производство было возбуждено по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). "По результатам мониторинга СМИ стало известно, что в с. Макеевка Луганской области российские военные, имитируя сдачу в плен к военнослужащим ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам. Такие деяния запрещаются интернациональным гуманитарным правом", - говорится в сообщении украинского ведомства, которое ссылается на 37 статью Дополнительного протокола к Женевским конвенциям.

Согласно международному праву, запрещено убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству, а именно - сымитировав сдачу в плен для нападения.

В украинском ведомстве не прокомментировали подозрения в адрес украинских военных в том, что они могли убить всех сдавшихся в плен российских военнослужащих в качестве мести за вероломство одного из них.

Видео со сдачей в плен

В Telegram-каналах 18 ноября появились два видеоролика, на которых запечатлена, как утверждалось, сдача в плен российских военнопленных в Макеевке Луганской области. На первом видео из частного дома выходят укрывавшиеся там во время боя военнослужащие РФ и по команде украинских военных ложатся на землю перед входом в здание. Последним из-за стены здания появляется человек в черном, который открывает огонь из автоматического оружия в сторону бойцов ВСУ, после чего запись обрывается.

Второй ролик - съемки этого же двора с воздуха. На кадрах видны 12 тел в военной форме, лежащих на земле, со следами крови под ними. Судя по всему, это те же люди, что лежали на земле в первом ролике.

Обвинения в военных преступлениях

Авторы прокремлевского Telegram-канала "Рыбарь", который опубликовал видео, утверждают, что, после того как один из российских солдат, сдаваясь в плен, открыл огонь по украинским военнослужащим, "ВСУшники решили за это отыграться на всех военнопленных, убив их на месте".

Основатель аналитической команды Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев утверждает, что российский солдат фактически совершил военное преступление - вероломство. Он притворился готовым сдаться в плен, но открыл огонь. Однако тот факт, что российский военный начал стрелять, не дает ВСУ права убивать остальных россиян, подчеркнул Левиев.

Газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписей. Издание подчеркивает, что из опубликованных видео нельзя сделать однозначного вывода, как и почему были убиты российские солдаты. Эксперт по уголовному преследованию за военные преступления Ива Вукусич сказала NYT, что классификация действий украинских военных зависит от того, в какой момент были убиты лежащие на земле россияне: во время перестрелки, начавшейся после того, как российский солдат, сымитировав сдачу в плен, открыл огонь, или уже после этого в качестве мести.

Реакции Киева и Москвы

Министерство обороны России обвинило украинских военнослужащих в совершении военного преступления. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, жестоком обращении с военнопленными и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что у властей Украины есть полная версия видео, на которой видно, что "часть российских военнослужащих действительно собиралась сдаться в плен, а часть из них открыла огонь по украинцам", что доказывает вероломство. Он пообещал, что Украина обнародует детали расследования в ближайшее время. В Кремле заявили, что Россия будет "сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление".

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