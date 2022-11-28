Столтенберг: Надо быть готовым к новым атакам РФ на Украину

На 278-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 28 ноября (время московское).

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Государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" 27 ноября в тестовом режиме импортировал некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов. "Тестовые поставки нужны для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы в случае необходимости", - указали представители энергокомпании.

Зеленская потребовала "глобального ответа" на использование сексуального насилия в качестве оружия в войне

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Первая леди Украины Елена Зеленская потребовала "глобального ответа" на использование сексуального насилия в качестве оружия в войне. Супруга президента Украины выступила на форуме в Лондоне. По словам Зеленской, жертвы боятся говорить об этом из-за опасений в стигматизации и опасений, что виновные могут повторить нападения. "Вот почему чрезвычайно важно признать это военным преступлением и привлечь всех виновных к ответственности", - сказала она.

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Европейские страны должны удвоить расходы на оборону из-за войны России, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. По его словам, его страна планирует довести оборонные расходы до 3% ВВП. Глава МИД выступил с данным комментарием в беседе с Reuters во время визита в Киев с министрами шести других стран ЕС.

Президент Румынии: Необходимо как можно скорее усилить восточный фланг НАТО

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Решение увеличить численность войск и техники НАТО на восточном фланге альянса, принятое на саммите в Мадриде, должно вступить в силу как можно скорее. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис. Выступая в Бухаресте на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии двухдневной встречи министров иностранных дел стран альянса, Йоханнис также отметил, что Черноморский регион нуждается в поддержке.

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Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: Nina Haase/DW

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в эксклюзивном интервью DW признал атаки по объектам критической инфраструктуры и гражданскому населению Украины частью военной стратегии России, назвал недопустимыми угрозы применения ядерного оружия и объяснил почему гарантии безопасности для Украины пока невозможно сформулировать. "Мы теперь действительно поддерживаем Украину не только гуманитарно, финансово и экономически, но и в значительной степени в военном смысле", - отметил он. "Как вы знаете, я был в Украине и могу только подтвердить, что, с одной стороны, критика немецкой позиции по поставкам вооружений - которая существовала - утихла, и что, напротив, сегодня существует большая благодарность", - указал Штайнмайер. По его слвам, Германия приняла правильное решение, переосмыслив военную помощь Украине и "сделав акцент на ПВО, на защите от беспилотников и особенно ракет". Как указал Штайнмайер, это помогает максимально защитить украинские города.

Столтенберг: Надо быть готовым к новым атакам РФ на Украину

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Йенс Столтенберг (фото из архива) Фото: Johanna Geron/REUTERS

Необходимо быть готовым к новым атакам РФ на Украину. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ранее украинский президент Владимир Зеленский также предсказывал, что следующая неделя может быть сложной, поскольку ВС РФ готовят новые удары по Украине. "И пока у них есть ракеты - они не успокоятся", - указывал Зеленский.

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В преддверии встречи министров юстиции стран "большой семерки" ("Группа семи", "большая семерка", G7) в Берлине руководители профильных ведомств во Франции и Германии призвали Европейскую прокуратуру (EPPO) взять на себя преследование нарушений санкций в отношении России. На обход ограничительных мер, введенных ЕС, необходимо реагировать решительно и единообразно по всей Европе, заявил глава Минюста ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann). "Мы с моим коллегой Эриком Дюпоном-Моретти требуем: этим должна заняться Европейская прокуратура", - добавил Бушман. "Очень важно, чтобы данные меры дали полный эффект", - говорится в статье двух министров, опубликованной в интернет-журнале Legal Tribune Online. Отход от санкций в будущем должен "характеризоваться как уголовные преступления сопоставимым образом на всей территории Европейского Союза и наказываться как таковой", указывается в их публикации.

Министр обороны Резников: РФ за девять месяцев нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине

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Алексей Резников (фото из архива) Фото: Kai Pfaffenbach/REUTERS

За девять месяцев Россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине, причем 97% целей были гражданскими, заявил министр обороны УкраиныАлексей Резников. По его словам, более 12 300 ударов пришлись на пригородные территории и населенные пункты, 1900 - на дома, свыше 500 - на военные объекты, свыше 250 - на транспортную инфраструктуру, а около 220 - на энергетическую.

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В ноябре родственники мобилизованных в России стали массово сталкиваться с отказами или ошибками в предоставлении кредитных каникул, пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на жалобы клиентов и сами банки. Так, на форуме Banki.ru набралось больше десятка жалоб на то, что кредитные организации отказывают в каникулах призванным по мобилизации или предоставляют их с ошибками, указывает издание. Речь идет о клиентах Сбербанка, ВТБ, "Тинькофф-банка", "Альфа-банка" и других.

Кулеба: НАТО обсудит предоставление нового оружия Киеву

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Дмитрий Кулеба Фото: Lev Radin/Pacific Press Agency/IMAGO

Министры иностранных дел стран НАТО обсудят предоставление Украине нового оружия, боеприпасов и военного оборудования. Об этом сообщил в видеообращении глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. "Вечером я отправлюсь в международную командировку: сначала в Бухарест на заседание Совета министров НАТО, а затем - в Лодзь на заседание Совета министров ОБСЕ", - указал Кулеба. По его словам, встреча в НАТО будет посвящена вопросам обороны и энергетики. Глава МИД Украины отметил, что встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, госсекретарем США Энтони Блинкеном, руководителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

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С начала войны статус временной защиты или аналогичный статус в Европе получили 4 751 065 граждан Украины. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Больше всего украинцев приняли Польша, Германия и Чехия.

Глава МИД Эстонии прибыл в Киев

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Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу прибыл в Киев в сопровождении коллег из Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции. "Находимся сегодня в Киеве в знак полной солидарности с Украиной", - написал Рейнсалу в Twitter. "Несмотря на дожди бомбовых обстрелов и варварскую жестокость России - Украина победит!" - указал он.

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МИД России вызвал посла Норвегии в Москве Роберта Квиле. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства РФ. Москва объяснила вызов "имевшими место в последние месяцы задержаниями и судебными процессами в отношении" граждан РФ.

Суд в Норвегии приговорил 34-летнего россиянина, который обвинялся в том, что запускал беспилотники в семи местах в Норвегии, к 90 дням тюремного заключения, сообщила 23 ноября телерадиокомпания NRK. "Россиянин, который обвинялся в запуске дронов, приговорен к 90 дням тюрьмы. Для граждан России запрещено запускать дроны в Норвегии из-за санкций", - говорилось в материале телеканала.

Норвежская прокуратура также предъявила обвинения сыну экс-руководителя РЖД Владимира Якунина, соучредителю фонда Venture Investments & Yield Management Андрею Якунину, передавал телеканал NRK. Якунин также обвиняется в нарушении закона о санкциях. После начала войны в Украине власти Норвегии запретили гражданам России использовать летательные аппараты на территории страны. В обвинительном заключении говорится, что Якунин с 3 августа по 6 сентября находился на Шпицбергене и неоднократно запускал беспилотник. Суд назначен на 29 ноября.

В Кремле ответили на предложение Ватикана предоставить площадку для переговоров

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В Кремле отреагировали на предложение Ватикана обеспечить площадку для переговоров по урегулированию ситуации в Украине. "В той ситуации, которую мы де-факто сейчас имеем и де-юре, с украинской стороны, такие площадки востребованными быть не могут", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Секретарь Святого престола по отношениям с государствами (главой внешнеполитического ведомства Ватикана) архиепископ Пол Ричард Галлахер ранее заявил в интервью Mediaset News, что Ватикан готов предоставить "стол переговоров" для Москвы и Киева.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью РБК-Украина, что не исключает худший сценарий, при котором следует ожидать временного переезда отдельных категорий жителей "в пригород, туда, где могут быть сервисы". Он также призвал отказаться от разногласий на фоне предшествовавшей критики в свой адрес со стороны президента Украины Владимира Зеленского. "Сегодня наша задача - объединиться всем исключительно под одним флагом - флагом Украины", - указал он. "Политические флаги забыли, пока мы воюем. Те, кто этим сейчас занимается и рассматривает все в этом смысле, делает большую глупость", - добавил Кличко.

В Кремле утверждают, что не видели петицию матерей мобилизованных россиян

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В Кремле не видели открытое письмо и петицию матерей мобилизованных россиян с требованием прекращения боевых действий и вывода российских войск с Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. "Нет, вы знаете, я к сожалению, не видел, поэтому не могу прокомментировать", - сообщил он и указал, что ему также ничего не известно об организации - инициаторе обращения. Открытое письмо ранее опубликовали движение "Феминистское антивоенное сопротивление" и инициативная группа матерей мобилизованных и солдат-срочников.

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За минувшие сутки 27 ноября россияне 30 раз обстреляли территорию Херсонской области, заявил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. В частности, они вновь атаковали жилые кварталы Херсона, при этом снаряды попали в частные и многоквартирные дома, указал Янушевич в Telegram . Кроме того, зафиксированы удары по еще 10 населенным пунктам Херсонского района и 8 населенным пунктам Бериславского района, сообщал глава ОВА. В результате есть один погибший и двое раненых.

В Киеве призвали снять табу на поставки современного оружия

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Литва за последние дни отправила в Украину шесть грузовиков с 114 трансформаторами, при этом в общей сложности планируется отправить 252 единицы, сообщил в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, литовские энергокомпании уже направили Украине помощь на сумму 3 миллиона евро для восстановления энергетического сектора, помощь на еще 2 миллиона евро направляется сейчас.

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В Администрации президента Украины призвали Запад как можно скорее отложить возражения по поводу поставок Киеву современных вооружений и предоставить, в частности, американские зенитно-ракетные комплексы Patriot и баллистические ракеты ATACMS, немецкие танки Leopard. "Patriot? Leopard? ATACMS? Каждый удар России по критической инфраструктуре, чтобы оставить без света и воды миллионы украинцев, должен снимать табу с поставок современных видов вооружений от союзников. Безнаказанность порождает произвол. Агрессор должен ощущать цену каждого следующего шага", - написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Хроника событий 28 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 27 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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