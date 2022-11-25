Столтенберг: ФРГ сама решит, поставлять ли Patriot Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Германию самостоятельно подумать о возможном предоставлении Украине систем противоракетной обороны Patriot. Это решение следует принять на "национальном уровне", заявил он в пятницу, 25 ноября, на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом Столтенберг напомнил о том, что страны НАТО уже поставляли Киеву различные системы ПВО, в частности, Германия предоставила новейшую немецкую систему Iris-T SLM. Если для их использования нужны специалисты, то странам НАТО следует обучить украинских военных, как это уже было сделано в случае с передачей Украине систем ПВО Nasams, добавил он.

В связи с падением ракеты в польском селе Пшеводув в 5 км от границы с Украиной Германия предложила предоставить Польше свои ЗРК Patriot для защиты польского воздушного пространства, однако правительство в Варшаве высказалась за размещение этих систем на территории Украины. В свою очередь глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) заявила, что следует провести в НАТО дебаты по этому вопросу.

По словам Столтенберга, консультации с другими странами альянса необходимы лишь в том случае, если, например, между продавцом и покупателем было заключено соглашение о конечном использовании оружия, которое предусматривает, что оно не может быть передано третьей стране без специального разрешения.

Столтенберг призвал НАТО продолжить военную поддержку Украины

Генсек НАТО осудил российские ракетные удары по украинским городам и объектам гражданской инфраструктуры. "Президент Путин терпит поражение в Украине и реагирует на это с еще большей жестокостью" и волнами "нацеленных ракетных ударов лишает украинцев тепла, света, продуктов питания", сказал он.

Столтенберг в очередной раз призвал страны НАТО продолжить оказывать военную поддержку Украине, поскольку "долгосрочного мира не будет, если агрессор победит". По его словам, шансы на достижение мира могут быть лучше всего повышены путем поддержки Украины. "Большинство войн заканчивается переговорами, однако происходящее за столом переговоров зависит от того, что происходит на фронте", - сказал он.

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